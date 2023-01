Une protection extraordinaire: NIVEA développe un écran solaire cosmétique unique pour une jeune fille

Grâce à la crème solaire cosmétique spécialement développée par NIVEA, la « shadow jumper » (sauteuse d'ombres) Charlotte apprécie les petites excursions au soleil.

Charlotte, 4 ans, souffre d'une maladie connue sous le nom de PPE - protoporphyrie érythropoïétique. Les personnes touchées par cette maladie sont souvent surnommées les « shadow jumpers », car elles ne peuvent pas s'exposer à la lumière du soleil.

Ce projet de R&D unique est une preuve éclatante de la manière dont NIVEA répond à l'objectif de Beiersdorf, CARE BEYOND SKIN.

HAMBOURG, Allemagne, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le département de recherche et développement de Beiersdorf, la société de soins de la peau derrière la marque NIVEA, a utilisé sa connaissance approfondie de la peau et son expertise en recherche pour concevoir un produit cosmétique de protection solaire unique, spécialement conçu pour une fille nommée Charlotte, atteinte d'une maladie rare de la lumière appelée PPE. Les résultats de la recherche sur la lumière visible à haute énergie ont montré que des pigments spéciaux diffusant la lumière doivent être ajoutés à l'écran solaire cosmétique pour Charlotte. Cela peut empêcher la lumière de pénétrer dans la peau, permettant à la jeune fille d'être exposée à la lumière du soleil pendant une courte période - ce qui lui permet de bénéficier d'une meilleure qualité de vie.

Charlotte, une fillette de quatre ans vivant près de Münster, en Allemagne, est née avec la très rare maladie génétique de la lumière, la PPE. Lorsque sa peau entre en contact direct avec les composants visibles et colorés de la lumière du soleil, un défaut génétique provoque des douleurs neuropathiques et déclenche des brûlures sur la peau. Même lorsqu'elle était bébé, Charlotte souffrait et criait lorsque la lumière du soleil touchait sa peau, c'est pourquoi ses parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour trouver de l'aide. Lorsqu'ils ont contacté NIVEA et le Dr Ludger Kolbe, un projet de recherche a été lancé pour mettre au point un écran solaire cosmétique innovant afin d'aider Charlotte.

La recherche a été menée par le Dr Ludger Kolbe, scientifique en chef pour la photobiologie chez Beiersdorf, et son équipe. Grâce à leur expertise, ils ont pu développer un écran solaire cosmétique unique exclusivement adapté à Charlotte. Le Dr. Kolbe explique : « Avec les normes élevées de protection de la peau que nous poursuivons chez NIVEA, nous sommes ravis d'avoir pu trouver une solution spéciale pour Charlotte. Avec sa crème solaire personnelle, elle doit toujours faire attention au soleil, mais peut passer un peu plus de temps à jouer dehors avec ses amis. »

La crème solaire cosmétique a changé la vie de la famille. Appliquée en couche épaisse, la fonction protectrice permet à l'enfant de rester un court moment en plein soleil - ce qui était auparavant impensable. Pour les parents de Charlotte, cela signifie un immense soulagement dans la vie de tous les jours : « La marque NIVEA et le service de recherche et développement de Beiersdorf ont tout fait pour trouver une solution pour Charlotte. Lorsque nous avons vu Charlotte rire au soleil après avoir appliqué la crème pour la première fois, nous avons été bouleversés », déclare Johannes Hesseling, le père de Charlotte.

Les effets biologiques des peaux sensibles et des peaux PPE sont différents, d'où la nécessité de soins différents. Cet écran solaire cosmétique a été spécialement conçu pour Charlotte et les besoins particuliers de sa peau. Il ne fait donc pas partie de notre portefeuille de produits et n'est pas disponible à la vente. Ce produit ne peut pas guérir la PPE et Charlotte doit toujours faire très attention lorsqu'elle s'expose au soleil, mais il lui donne un peu plus de liberté lorsqu'elle sort. Au cours de l'été 2021, le produit était prêt à être utilisé par Charlotte pour la première fois.

Quand le soleil devient un défi

Pour les patients atteints de PPE, les UV (la lumière bleue du soleil) provoquent une douleur intense, de sorte qu'ils recherchent systématiquement l'ombre lorsqu'ils sont à l'extérieur. C'est exactement la raison pour laquelle cette maladie a été officieusement baptisée « shadow jumping » par la psychologue Elisabeth Anna Rufener[1]. La maladie du « shadow jumping » est causée par un défaut génétique rare : lors de l'exposition à la lumière du soleil, un précurseur du pigment rouge du sang, la protoporphyrine, se dépose dans les vaisseaux sanguins. L'énergie de la lumière visible est ainsi absorbée et déclenche une réaction chimique - une brûlure dans les vaisseaux, que le patient atteint perçoit comme une douleur intense et qui se manifeste par des brûlures sur la peau[2].

