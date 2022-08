Une quête SKYPlay, la plateforme P2E et NFT la plus simple - Partie 1

SÉOUL, Corée du Sud, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Le marché international des jeux a connu une croissance de 10,41 % en 2021, selon l'étude « Gaming Market - Forecast and Analysis 2021-2025 » (prévision et analyse du marché des jeux de 2021 à 2025) de Technavio. Elle a également prédit une croissance annuelle de 12 % du marché international des jeux entre 2021 et 2025, et a indiqué que cette croissance était alimentée par son intégration à la technologie blockchain. À mesure que le nombre d'utilisateurs de jeux mobiles augmente, les jeux récréatifs, accessibles facilement à tout moment et en tout lieu, deviendront l'un des principaux moteurs de cette croissance.

Lors d'un épisode du podcast « Where It Happens » en décembre dernier, Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a affirmé que les jeux P2E représenteraient 90 % du marché dans cinq ans.

Axie Infinity et CryptoKitties sont des jeux mondialement connus qui intègrent la NFT et la blockchain. Comme cela s'applique à tous les secteurs émergents dont les débuts se transforment en une phase de concurrence à part entière, les principales entreprises productrices de jeux vidéo du monde entier finissent par adopter le P2E et déploient d'innombrables efforts pour devenir aussi compétitives sur le marché. Suite à la recherche de Samsung Securities « New Gold Rush - Is P2E game sustainable? » (« nouvelle ruée vers l'or - les jeux P2E sont-ils durables ? »), la durabilité du modèle P2E a été soulignée, et le contenu et la technologie avancée des jetons ont été cités comme étant la compétitivité de base.

Le présent et l'avenir durables de SKYPlay , qui s'efforce d'être la plateforme P2E et NFT la plus simple.

#Keyword 1 - Contenus et X2E

WeMade et Com2uS ont récemment intégré le marché M2E (Move to Earn) qui était auparavant représenté par STEPN. Par conséquent, la technologie d'application X2E (X to Earn), qui attribue une valeur à des activités particulières, se révèle rapidement comme une technologie susceptible de séduire les milléniaux et la génération Z qui recherchent le divertissement et la sécurité financière.

SKYPlay développera et sortira plusieurs jeux eP2E afin d'attirer de nouveaux joueurs et de créer un cercle vertueux. Outre le lancement de Coin Grid et de la plateforme ce mois-ci, deux autres jeux sortiront cette année, dont un jeu de Retrocat.

SKYPlay a plusieurs partenaires qui fournissent des services de contenu variés tels que des films, du sport et de l'art. Les services L2E (Learn to Earn) sont en cours de préparation avec KOREAEDUGROUP en vue de définir la planification à moyen et long terme de la gestion des membres et du renforcement de la motivation. Les services F2E (Farm to Earn) avec Healeat, un courtier en production et en achat de produits agricoles basé sur la NFT, garantiront un revenu stable pour les producteurs et des aliments nutritifs pour les clients.

