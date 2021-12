Une recherche internationale révèle les attentes et les craintes entourant la technologie dans l'éducation

DOHA, Qatar, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude publiée aujourd'hui par Economist Impact , et commandée par la Fondation du Qatar, a révélé que la plupart des responsables de l'éducation font de l'apprentissage personnalisé une priorité pour leurs écoles, et que le COVID-19 en a accéléré l'adoption. Toutefois, pour que l'apprentissage personnalisé puisse atteindre son plein potentiel, il faut poursuivre les travaux visant à développer de nouvelles formes de mesures de la performance, à renforcer la collaboration entre les classes et les entreprises de technologies éducatives, et à obtenir l'adhésion des élèves et des parents.

Le rapport et l'enquête internationale menée auprès de centaines d'éducateurs et de cadres du secteur de l'EdTech, lancés lors du sommet WISE 2021 à Doha, au Qatar, explorent l'impact du Covid-19 sur les attitudes à l'égard de l'apprentissage personnalisé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le rapport examine comment la technologie peut soutenir l'éducation personnalisée, ce que son adoption pourrait signifier pour les enseignants, et si elle peut conduire à de meilleurs résultats d'apprentissage pour les étudiants.

Ses conclusions montrent également que si les éducateurs estiment que l'augmentation des technologies de l'éducation est inévitable, le financement pourrait affecter la qualité et l'efficacité des solutions que les écoles et les universités sont en mesure d'utiliser, tandis que les préoccupations concernent également la vie privée des étudiants, l'utilisation des données et les considérations éthiques.

« Les confinements vécus pendant la pandémie de COVID-19 ont créé une dépendance sans précédent aux technologies de l'éducation », a déclaré Abeer Al-Khalifa, président de l'enseignement pré-universitaire de la Fondation du Qatar, qui supervise 13 écoles ordinaires et spécialisées.

« Cette nouvelle étude commandée par la Fondation du Qatar confirme ce qui était une attente presque universelle, à savoir que l'utilisation de la technologie dans les systèmes éducatifs va augmenter, mais que les préoccupations concernant le financement demeurent. Elle démontre également la nécessité de veiller à ce que la technologie soit conçue autour de l'enseignement et de l'apprentissage, plutôt que l'inverse, afin d'éviter d'adopter des outils peu coûteux mais qui ne nous rapprochent pas de l'objectif final : améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants.

« Nous espérons que ce rapport n'est que le début d'une conversation sur la façon dont nous pouvons garantir que les outils EdTech qui sont finalement utilisés le plus largement sont conçus pour rendre l'apprentissage plus personnalisé, plutôt qu'une tentative d'utiliser les logiciels comme un moyen d'accroître la productivité. »

Le rapport révèle que 92 % des personnes interrogées font de l'offre d'expériences d'apprentissage personnalisées une priorité dans leurs écoles. La quasi-totalité d'entre elles estiment que le COVID-19 a accéléré l'adoption des technologies éducatives et sont convaincues que les budgets scolaires consacrés à l'apprentissage personnalisé vont augmenter.

La majorité des participants à l'enquête pensent également que l'apprentissage personnalisé profitera davantage aux élèves les moins performants qu'à leurs pairs les plus performants, et davantage aux personnes handicapées qu'aux autres, tandis que 95 % sont convaincus que les technologies d'apprentissage personnalisé permettront de garantir que les méthodes d'enseignement sont adaptées aux besoins des élèves les plus marginalisés.

Cependant, les étudiants et les parents sont moins favorables à l'apprentissage personnalisé que les enseignants et les administrateurs scolaires, et un quart des participants ont déclaré que le refus des étudiants a été un obstacle majeur à l'introduction de l'apprentissage personnalisé basé sur l'EdTech. Par ailleurs, 98 % des personnes interrogées estiment que le passage soudain à l'apprentissage à distance pendant la pandémie a donné lieu à une trop grande concentration sur l'aspect technologique de l'éducation personnalisée. Près de la moitié des éducateurs s'inquiètent de voir les élèves devenir trop dépendants de la technologie et 61 % craignent que l'augmentation de l'apprentissage personnalisé ne réduise l'interaction élève-enseignant et ne freine le développement social.

Le rapport complet peut être téléchargé gratuitement à l'adresse https://www.qf.org.qa/the-economist-intelligence-unit-report/pre-university-education

La Fondation du Qatar est une organisation à but non lucratif créée en 1995 qui soutient le développement durable du Qatar par le biais de programmes et d'initiatives en matière d'éducation, de recherche et d'innovation, et de développement communautaire.

