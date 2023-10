Une rencontre internationale lance le Global Solutions Nexus (GSN) pour répondre aux défis urbains et investir dans la transformation des villes

TORONTO, le 28 oct. 2023 /PRNewswire/ -- Lors du 4e forum sur l'économie urbaine, qui s'est tenu en 2022, il est apparu clairement qu'il était nécessaire d'établir une plateforme mondiale permettant aux villes d'accéder aux opportunités financières afin de relever les défis, anciens et nouveaux, tout en créant les conditions institutionnelles et sociales nécessaires. Un an plus tard, ce rêve s'est concrétisé lors du 5e Forum sur l'économie urbaine (UEF5) intitulé « Pour le changement climatique, la finance urbaine », qui a lancé le Global Solutions Nexus (GSN).

From left to right: Kamran Espili, Executive Director, UEF; Reza Pourvaziry, Chair, UEF; Hanieh Riahi, Graphic Designer, UEF; Eduardo Jasso, Director, Latin America and Caribbean Branch, UEF; Khalid bin Rashid Al-Mansouri Ambassador of Qatar in Canada; Carlos Joaquin, Ambassador of Mexico in Canada; Eduardo Moreno, Co-Director, World Urban Pavilion, UEF; Abdulla Ahmad Al-Karrani, Director of Urban Planning Department, Government of Qatar; Fazileh Dadvar, Director of Annual Conference, UEF

Le GSN crée un réseau mondial solide afin d'établir un lien entre les actions locales et le financement pour des transformations urbaines à fort impact. L'objectif est de rassembler les personnes, les idées, les ressources, les institutions et les systèmes afin de co-créer ces solutions transformatrices par le biais de mécanismes créatifs et collaboratifs pour des processus et des résultats durables.

Le GSN aidera les villes et les partenaires au développement à identifier, sélectionner et préparer des solutions innovantes susceptibles de résoudre les problèmes locaux, de maximiser les opportunités et de faire progresser les avantages comparatifs des villes et des régions. Ces solutions pourront être développées grâce au rassemblement, à l'échange et à la création d'un dialogue entre les techniciens, les universitaires, le secteur privé et les institutions financières et les dirigeants des villes.

Cette initiative repose sur trois approches fondamentales : Innovation + Collaboration + Durabilité En renforçant les liens dans ces domaines, elle peut susciter une réflexion plus générale sur la ville, qui valorise et mobilise les ressources et les atouts locaux tout en tirant parti des investissements nationaux et internationaux. Les projets issus des GSN sont généralement des interventions de quartier qui ont la capacité de promouvoir une vision de la ville qui relie la prospérité et le bien-être de ces lieux à une vision plus large des zones urbaines.

L'innovation est un moyen de relier différents aspects du projet et mécanismes financiers qui n'interagissent pas explicitement, ce qui réduit les possibilités d'obtenir des effets et des résultats plus importants.

La collaboration consiste à réunir divers acteurs et partenaires de développement pour identifier et co-créer des solutions urbaines qui doivent être reliées à des stratégies et outils financiers innovants.

La durabilité peut être garantie en mettant en place des processus adéquats pour produire les résultats nécessaires qui sont transformateurs par nature, sur la base de principes et de normes convenus.

Le GSN a été lancé en présence de deux ambassadeurs : Khalid bin Rashid Al-Mansouri, ambassadeur du Qatar au Canada, et Carlos Joaquin, ambassadeur du Mexique au Canada. Tous deux ont exprimé leur intérêt pour une collaboration plus poussée avec le GSN et leur pays.

Cette initiative ambitieuse nécessite la participation de l'ensemble de la société, comme l'a indiqué Reza Pourvaziry, président du Forum sur l'économie urbaine. « Le GSN et ses affiliés établiront un solide réseau de partenaires opérant dans le monde entier pour collaborer à des projets pilotes spécifiques et à de nouveaux outils financiers dans le cadre d'un plan d'affaires clair », a déclaré M. Pourvaziry.

Eduardo Ortiz Jasso, directeur de l'UEF Amérique latine et Caraïbes, a présenté cette nouvelle initiative lors de l'UEF5. « Le GSN réunira les principales parties prenantes pour stimuler les capacités financières et les investissements afin de créer les conditions nécessaires au financement de la transformation des villes », a déclaré M. Jasso.

Yusuf Amdani, président de GK Global, a décrit la plateforme comme « une plateforme unique qui permettra aux villes et aux nations d'évaluer, de planifier, de financer et d'avoir un impact positif durable sur leurs communautés. »

Le produit final sera la conception d'une plateforme cohérente axée sur la création de projets urbains spécifiques, en mettant l'accent sur le financement, dans le but de surmonter les défis urbains et d'avoir un impact économique, environnemental et social positif.

Global Solutions Nexus n'est pas seulement une initiative, c'est un appel à l'action. Nous invitons les individus, les entreprises et les organisations qui partagent notre vision à prendre part à ce voyage transformateur. Notre collaboration contribuera à façonner l'avenir des villes, à favoriser le développement durable et à créer des effets positifs durables. Nous invitons tout le monde à se joindre à cette mission et à participer au financement, aujourd'hui, des villes de demain. Visitez notre site web pour découvrir les opportunités d'investissement et en savoir plus sur la manière dont vous pouvez vous impliquer à l'adresse https://www.globalsolutionsnexus.org/ .

Ensemble, nous pouvons faire la différence dans le paysage urbain et au-delà.

Pour les demandes de renseignements des médias : Alex Venuto, Forum de l'économie urbaine, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259127/Urban_Economy_Forum_Association_UEF_International_gathering_laun.jpg

SOURCE Urban Economy Forum Association UEF