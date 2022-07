Une révolution pour la startup croate Revuto : Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'abonnements à vie aux services de streaming les plus populaires

La vente de NFT débutera le lundi 11 juillet à 12 h (HEC)

ZAGREB, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Un an après son succès retentissant, Revuto, l'une des plus célèbres startups croates qui révolutionne la gestion des abonnements numériques, lance une autre innovation. Cette fois-ci, il s'agit d'un produit unique et innovant : des abonnements numériques à vie aux services de streaming les plus populaires via le NFT Revulution. À partir du 11 juillet, 10 000 utilisateurs intéressés pourront acheter un NFT en édition limitée sur le site Web de Revuto.