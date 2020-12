Une technologie irlandaise déployée en Afrique du Sud dans le cadre de la réouverture d'événements musicaux internationaux

L'événement en direct RECHARGE 2020 a eu lieu le 21 décembre au Cap, en Afrique du Sud, au Grand Café & Beach, avec de multiples concerts et DJs. L'événement s'est déroulé en toute sécurité et fait figure de tremplin important vers une réouverture plus large des événements en direct en 2021.

La plateforme, qui soutient efficacement les vaccins contre la COVID-19 ainsi que les tests de dépistage, doit être déployée lors d'événements en Italie et au Portugal, où le système peut être utilisé pour rouvrir le secteur touristique en toute sécurité.

Comment fonctionne Health Passport Europe

Avant l'événement RECHARGE 2020, tous les participants, y compris le personnel, devaient télécharger et configurer gratuitement l'application mobile Health Passport Europe. Le jour de l'événement, tout le monde a fait l'objet d'un test de dépistage de la COVID-19 avant d'entrer sur le site, au moyen des tout derniers tests antigéniques rapides qui sont déjà approuvés en Afrique du Sud.

L'ensemble du personnel, des artistes et des spectateurs a été testé avant l'événement. Plusieurs détections se sont révélées positives, avec raison, au cours du test préliminaire. Toutes les personnes ayant reçu un résultat positif n'ont pas été autorisées à pénétrer sur le site de l'événement, mais elles ont reçu des conseils médicaux professionnels.

Dans les 20 minutes qui suivent le test, les résultats sont mis à jour de manière confidentielle et en toute sécurité sur l'application Health Passport Europe de la personne. À l'entrée, le personnel de sécurité a pu scanner rapidement le billet et l'application Health Passport Europe de la personne, et seules les personnes dont le test de dépistage de la COVID-19 était négatif ont été autorisées à entrer dans le site, ce qui a permis d'obtenir les niveaux de risque de transmission les plus faibles pour tous. Les lignes directrices sur la santé liées à la COVID-19 ont également été suivies par tous les intervenants du site de l'événement.

Les personnes qui se sont présentées pour un test préliminaire et qui présentaient des symptômes de la COVID-19 n'ont pas été testées, mais on leur a conseillé de suivre les lignes directrices nationales en matière de santé.

Justin Van Wyk, PDG de Big Concerts a déclaré : « Ça a été un moment important pour l'industrie de l'événementiel qui a été ravagée par la pandémie. L'utilisation de la plateforme Health Passport Europe a permis à cet événement d'atteindre les niveaux les plus élevés d'atténuation des risques, démontrant ainsi la voie à suivre pour les événements en direct à l'échelle mondiale. Le système nous a permis d'offrir des tests avant et après l'événement pour une garantie maximale, protégeant ainsi les participants, les artistes et toutes les personnes impliquées dans l'événement. »

Robert Quirke, fondateur de Health Passport Europe, a déclaré : « Notre équipe est ravie et honorée d'avoir travaillé sur ce projet pour le Cap et d'avoir contribué à la réouverture en toute sécurité du divertissement et du tourisme planétaires. La technologie sécurisée est conçue pour fonctionner avec tous les tests et vaccins officiels liés à la COVID-19. Des milliers de personnes ont déjà recours à ce système mobile et il contribue à la reprise des industries. »

La plateforme Health Passport Europe a été adoptée par de nombreuses organisations médicales et pharmaceutiques de premier plan qui offrent des services de dépistage de la COVID-19. La technologie a passé avec succès tous les essais et développements, ayant été largement testé dans un tout un éventail d'industries, y compris les soins de santé, la logistique, l'hôtellerie, l'éducation et les centres de soins infirmiers, ainsi qu'un essai à l'aéroport de Dublin.

Le processus a déjà été conçu pour tester en toute sécurité plus de 100 000 personnes en 10 heures, avec les résultats, les certificats de voyage ou les documents de vaccination immédiatement téléchargés dans l'application de la personne testée.

Le système Health Passport Europe est prévu pour que les personnes puissent enregistrer et afficher en toute sécurité leur état officiel de vaccination ou de test lié à la COVID-19. C'est une plateforme internationale commune à toutes les industries et au public.

