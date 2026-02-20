Unicity Labs haalt drie miljoen dollar op om autonome agentgestuurde marktplaatsen op te schalen

Seed-financieringsronde geleid door blockchain-VC-bedrijf Blockchange Ventures. Het Unicity Protocol stelt AI-agenten in staat om peer-to-peer, vertrouwensloze marktplaatsen te vormen op machinesnelheid.

ZUG, Zwitserland, 20 februari 2026 /PRNewswire/ -- Unicity Labs, een protocolontwikkelaar die bouwt aan het autonome agentgestuurde internet, heeft met succes drie miljoen dollar opgehaald in een seed-financieringsronde. De financieringsronde werd geleid door Blockchange Ventures, met deelname van Tawasal, een in het Midden-Oosten gevestigde communicatie-superapp, en Outlier Ventures, een toonaangevende Web3-investeerder in een vroeg stadium.

The company recently established the Unicity Foundation in Switzerland to oversee protocol governance, grant funding, and open-source development.

De timing van deze kapitaalronde valt samen met de snelle evolutie van AI-agenten — software-entiteiten die zelfstandig diensten kunnen ontdekken, voorwaarden onderhandelen en transacties uitvoeren — van conceptuele hulpmiddelen naar volwaardige economische actoren. De wereldwijde markt voor agentgestuurde AI zal naar verwachting tegen 2032 de honderd miljard dollar overschrijden. In lijn met deze ontwikkeling heeft Unicity Labs het Unicity Protocol ontwikkeld: een peer-to-peer cryptografische architectuur die autonome AI-agenten in staat stelt om diensten te ontdekken, tegenpartijen te verifiëren en transacties af te wikkelen tegen machinesnelheid, zonder tussenpersonen of gedeelde grootboeken.

Het team van Unicity Labs, dat eerder Guardtime opbouwde en succesvol verkocht, bestaat uit promovendi en onderzoekers op het gebied van gedistribueerde systemen, cryptografie en machinaal leren. Het bedrijf heeft recent de Unicity Foundation in Zwitserland opgericht, die verantwoordelijk is voor protocolgovernance, subsidieverlening en open-sourceontwikkeling.

Naarmate AI-agenten autonomer worden, zullen ze continu en op grote schaal diensten moeten ontdekken, voorwaarden onderhandelen en transacties afrekenen, zonder menselijke tussenkomst. De huidige infrastructuur dwingt daarbij een keuze af: centralisatie via big tech, met opoffering van vertrouwensloze eigenschappen, of gebruik van traditionele blockchains, met opstoppingen wanneer miljoenen agenten gelijktijdig transacties uitvoeren.

"Satoshi's whitepaper droeg de titel 'Peer-to-Peer Electronic Cash'. Zeventien jaar later beschikken we nog steeds niet over echte peer-to-peer of elektronische cash. Elke transactie verloopt nog steeds via gedeelde grootboeken, wat onnodige opstoppingen creëert," aldus Mike Gault, CEO van Unicity Labs. "Unicity verandert dat. Wij bouwen geen nieuwe marktplaats of handelsplatform, maar de onderliggende infrastructuur. Unicity biedt de plek en de rails waarmee agenten elkaar kunnen vinden en direct, frictieloos en peer-to-peer kunnen afrekenen — op de schaal en snelheid die de agentgestuurde economie vereist."

"Het gedeelde-grootboekmodel dat het afgelopen decennium domineerde, werd ontworpen vóór de AI-gedreven wereld waarin we nu terechtkomen," zegt Matt Immerso, General Partner bij Blockchange Ventures. "Unicity heeft het oude systeem niet aangepast, maar een opvolger gebouwd door transacties te scheiden van validatie. Door het netwerk enkel de uniciteit van een activum te laten bevestigen, in plaats van de volledige context te verwerken, heeft Unicity doorbraken gerealiseerd in snelheid, schaalbaarheid en kosten, essentiële voorwaarden voor een toekomst aangedreven door autonome agenten."

Tawasal, een toonaangevende communicatie-superapp in het Midden-Oosten met meer dan vijf miljoen gebruikers, nam als strategische investeerder deel aan de ronde.

"Tegenwoordig geven handelaren enorme bedragen uit aan klantwerving - advertenties kopen, concurreren om aandacht, hopen op conversies," aldus Eric Leandri, CEO van Tawasal. "In een agentgestuurde economie richten handelaren zich niet langer op mensen. Ze verkopen aan agenten - agenten die exact weten wat hun gebruikers willen en klaarstaan om transacties uit te voeren. Unicity's infrastructuur maakt dit mogelijk en zal de economische dynamiek van handel fundamenteel veranderen."

"De sector heeft een decennium besteed aan het optimaliseren van gedeelde grootboeken. Unicity stelde echter een fundamenteel andere vraag: wat als agenten helemaal geen gedeeld grootboek nodig hebben?" zei Dimitrios Chatzianagnostou, CIO van Outlier Ventures. "Die architecturale verschuiving maakt grootschalige agent-tot-agent-handel daadwerkelijk mogelijk."

De whitepaper van Unicity is hier beschikbaar: https://github.com/unicitynetwork/whitepaper/releases/tag/latest

Over Unicity Labs

Unicity Labs bouwt de infrastructuur voor het autonome agentgestuurde internet. Het Unicity Protocol vervangt gedeelde grootboeken door peer-to-peer cryptografische objecten, waardoor AI-agenten zelfstandig kunnen ontdekken, transacties uitvoeren en afrekenen. Unicity is opgericht door ervaren specialisten op het gebied van blockchain en cryptografie en wordt ondersteund door Blockchange Ventures, Outlier Ventures en Tawasal. De in Zwitserland gevestigde Unicity Foundation ziet toe op protocolontwikkeling en community governance. Meer informatie is te vinden op unicity.ai , https://x.com/unicity_labs , https://sphere.unicity.network

Over Blockchange Ventures

Blockchange Ventures is een in New York gevestigd durfkapitaalbedrijf dat uitsluitend investeert in blockchainbedrijven, -protocollen en -toepassingen in een vroeg stadium. Het bedrijf werd opgericht in 2017 en ondersteunt buitengewone oprichters die bouwen aan de infrastructuur van de gedecentraliseerde economie.

Over Tawasal

Tawasal SuperApp is een in de VAE gevestigd beveiligd berichten- en digitaal lifestyleplatform met meer dan vijf miljoen gebruikers in het Midden-Oosten. Sinds de lancering in 2019 in Abu Dhabi biedt Tawasal messaging, videoconferencing, handels- en lifestylediensten, met een sterke focus op datasoevereiniteit en regionale infrastructuurontwikkeling.

Over Outlier Ventures

Outlier Ventures, opgericht in 2014, geldt als 's werelds toonaangevende Web3-investeerder in een vroeg stadium en staat bekend als de referentie bij uitstek voor Web3-oprichters, investeerders en partners. Met een portefeuille van meer dan 370 internationale investeringen heeft Outlier Ventures geholpen bij het ophalen van één miljard dollar aan seed-financiering.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916651/Unicity_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2916650/Unicity_Logo.jpg