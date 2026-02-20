Unicity Labs lève 3 millions de dollars pour développer des places de marché autonomes et agentiques

Tour d'amorçage mené par la société de capital-risque dédiée à la blockchain Blockchange Ventures. Le protocole Unicity permet aux agents IA de créer des places de marché pair-à-pair sans tiers de confiance, à la vitesse de la machine.

ZUG, Suisse, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Unicity Labs, une société de développement de protocoles qui construit l'Internet autonome agentique, a réussi à lever 3 millions de dollars en prêt d'amorçage. Le tour a été mené par Blockchange Ventures, avec la participation de Tawasal, une super application de communication basée au Moyen-Orient, et Outlier Ventures, un investisseur de premier plan dans le domaine du Web3.

L'entreprise a récemment créé la Fondation Unicity en Suisse pour superviser la gouvernance du protocole, le financement des subventions et le développement en open-source.

Cette levée arrive au moment où les agents IA (entités logicielles capables de découvrir des services, de négocier des conditions et d'exécuter des transactions de manière indépendante) passent du statut d'outils conceptuels à celui d'acteurs économiques. Le marché mondial de l'IA agentique devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2032. Dans cette optique, Unicity Labs a développé le protocole Unicity, une architecture cryptographique de pair à pair permettant à des agents IA autonomes de découvrir des services, de vérifier les contreparties et de réaliser des transactions à la vitesse de la machine sans intermédiaire ni registre partagé.

L'équipe d'Unicity Labs, qui a précédemment créé et quitté Guardtime, une société d'infrastructure de cybersécurité, comprend des chercheurs titulaires d'un doctorat dans les domaines des systèmes distribués, de la cryptographie et de l'apprentissage automatique. L'entreprise a récemment créé la Fondation Unicity en Suisse pour superviser la gouvernance du protocole, le financement des subventions et le développement en open-source.

De plus en plus autonomes, les agents IA devront découvrir des services, négocier des conditions et régler des transactions en continu, à grande échelle, sans intervention humaine. L'infrastructure actuelle impose un compromis : centraliser par le biais de la big tech, en sacrifiant l'absence de tiers de confiance, ou s'appuyer sur les blockchains traditionnelles, qui s'engorgent lorsque des millions d'agents effectuent des transactions simultanément.

« Le livre blanc de Satoshi s'intitulait « Peer-to-Peer Electronic Cash ». Dix-sept ans plus tard, nous ne disposons toujours pas d'une véritable monnaie électronique de pair à pair. Chaque transaction passe toujours par des registres partagés, ce qui crée des goulets d'étranglement inutiles », a déclaré Mike Gault, PDG d'Unicity Labs. « Unicity change la donne. Nous ne construisons pas une place de marché ou une plateforme de trading parmi d'autres. Nous construisons l'infrastructure sous-jacente. Unicity fournit le lieu et les rails qui permettent aux agents de se découvrir les uns les autres et de régler directement, sans friction, de pair à pair, à l'échelle et à la vitesse qu'exige l'économie agentique ».

« Le modèle de registre partagé qui a défini la dernière décennie a été conçu avant le monde piloté par l'IA dans lequel nous entrons désormais », a déclaré Matt Immerso, partenaire général de Blockchange Ventures. « Unicity ne s'est pas contentée de patcher l'ancien système, elle a construit son successeur grâce à sa contribution majeure à l'innovation qui sépare les transactions des validations. En demandant au réseau de simplement confirmer l'unicité d'un actif plutôt que de traiter l'ensemble de son contexte, Unicity a réalisé des percées en termes de vitesse, de dimension et de coût, qui sont des conditions préalables absolues pour un avenir alimenté par des agents autonomes ».

Tawasal, une super application de communication de premier plan au Moyen-Orient, qui compte plus de cinq millions d'utilisateurs, a participé au tour de table en tant qu'investisseur stratégique.

« Aujourd'hui, les commerçants dépensent des sommes considérables pour acquérir des clients, en achetant des publicités, en rivalisant pour attirer l'attention, en espérant des conversions », a déclaré Eric Leandri, PDG de Tawasal. « Dans une économie agentique, les commerçants ne vendent pas à des individus. Ils vendent à des agents qui ont reçu des instructions sur ce que veulent leurs utilisateurs et qui sont prêts à effectuer des transactions. L'infrastructure d'Unicity rend cela possible et changera fondamentalement l'économie du commerce ».

« Le secteur a passé une décennie à optimiser les registres partagés. Unicity a posé une question tout à fait différente : Et si les agents n'avaient pas du tout besoin d'un registre partagé ? », a déclaré Dimitrios Chatzianagnostou, CIO d'Outlier Ventures. « C'est ce changement d'architecture qui rend possible le commerce à grande échelle entre agents ».

Lisez le livre blanc d'Unicity ici : https://github.com/unicitynetwork/whitepaper/releases/tag/latest

Mike Gault, fondateur d'Unicity Labs, et Matt Immerso, partenaire de Blockchange Ventures, sont disponibles pour des entretiens.

À propos d'Unicity Labs

Unicity Labs construit l'infrastructure de l'internet agentique autonome. Le protocole Unicity remplace les registres partagés par des objets cryptographiques de pair à pair, ce qui permet aux agents IA de découvrir, d'effectuer des transactions et de régler leurs comptes de manière autonome. Fondée par des vétérans de la blockchain et de la cryptographie, Unicity est soutenue par Blockchange Ventures, Outlier Ventures et Tawasal. La Fondation Unicity, établie en Suisse, supervise le développement du protocole et la gouvernance de la communauté. En savoir plus unicity.ai | https://x.com/unicity_labs | https://sphere.unicity.network

À propos de Blockchange Ventures

Blockchange Ventures est une société de capital-risque basée à New York qui investit exclusivement dans des entreprises, des protocoles et des applications de blockchain en phase de démarrage. Fondée en 2017, l'entreprise soutient des fondateurs extraordinaires qui construisent l'infrastructure de l'économie décentralisée.

À propos de Tawasal

Tawasal SuperApp est une plateforme de messagerie sécurisée et de style de vie numérique basée aux Émirats arabes unis, qui dessert plus de cinq millions d'utilisateurs au Moyen-Orient. Lancée en 2019 à Abou Dhabi, Tawasal propose des services de messagerie, de vidéoconférence, de commerce et de style de vie en mettant l'accent sur la souveraineté des données et le développement de l'infrastructure régionale.

À propos d'Outlier Ventures

Fondée en 2014, Outlier Ventures est le premier investisseur mondial en phase de démarrage dans le domaine du Web3, avec une réputation reconnue d'autorité pour les fondateurs, les investisseurs et les partenaires du Web3. Dotée d'un portefeuille de plus de 370 investissements mondiaux, Outlier Ventures a contribué à lever 1 milliard de dollars de fonds d'amorçage.

