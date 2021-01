Unico Studio publikuje popularne gry logiczne na AppGallery

„Unico Studio cieszy się ze współpracy z AppGallery. Jak dotąd produkcje z serii Brain Test cieszą się doskonałą opinią graczy z całego świata – powiedział Erkay Uzun, założyciel i dyrektor generalny Unico Studio. – Nasze gry zaliczają się do najwyżej ocenianych w swojej kategorii, gracze pokochali serię >>Brain Test<<. Podzielamy emocje i entuzjazm graczy korzystających z urządzeń Huawei, a w planach mamy stworzenie kolejnych produkcji na AppGallery".

Brain Test – korzyści z gier logicznych dla użytkowników urządzeń Huawei

„Brain Test: Tricky Puzzles" to dostarczająca rozrywki, ale i wymagająca gra logiczna, w której trzeba stawiać czoło coraz trudniejszym łamigłówkom. Na potrzeby produkcji stworzono setki różnych zagadek i quizów, które skłaniają do porzucenia zdrowego rozsądku i wysilenia szarych komórek, a wszystko to w starannie przygotowanej oprawie treściowej i graficznej. Gra „Brain Test 2: Tricky Stories" została przez graczy przyjęta z entuzjazmem, kontynuując sukces pierwszej części. W produkcji zastosowano formułę alternatywnych scenariuszy, co czyni ją idealną pozycją dla graczy uzależnionych od łamigłówek i quizów.

Huawei oferuje wsparcie technologiczne dla partnerów

Współpraca ze sklepem Huawei to idealny wybór dla Unico, jest to bowiem jedna z najdynamiczniej rozwijających się globalnych platform z aplikacjami. Huawei udzielił dużego wsparcia operacyjnego przy wprowadzaniu serii „Brain Test" na AppGallery, publikując obie aplikacje w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Promocja gier prowadzona jest w AppGallery i na różnych platformach społecznościowych. Obie produkcje przygotowano w środowisku HMS Core firmy Huawei, uwzględniając w nich wtyczkę Huawei Game Service i zestawy Huawei IAP.

„Zespół Huawei udzielił wysokiej jakości wsparcia technicznego przy procesie integracji – powiedział Uzun. – Komunikacja z firmą Huawei układała się doskonale, otrzymaliśmy przejrzyste wytyczne i opinie zwrotne, które pomogły nam w uporaniu się z problemami technicznymi".

AppGallery – jeden z trzech największych na świecie sklepów z aplikacjami

Działający w ponad 170 państwach i regionach sklep AppGallery spełnia zróżnicowane, ale i specyficzne potrzeby 500 mln aktywnych użytkowników. Platforma aktywnie poszukuje współpracy z producentami gier i aplikacji na świecie i w kraju, zachęcając ich do publikowania swoich produkcji na AppGallery.

AppGallery dostrzega znaczenie i wkład producentów, pomagając im w osiąganiu sukcesów. Platforma ponadto udziela kompleksowego wsparcia operacyjnego producentom na całym świecie, a także pomaga w realizacji kilku inicjatyw na rzecz deweloperów, zachęcając ich do tworzenia kolejnych innowacji w aplikacjach.

„Brain Test:Tricky Puzzles " można pobrać za darmo na https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439.

„Brain Test 2:Tricky Puzzles " można pobrać za darmo na https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337 .

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1418757/BrainTest2.jpg

SOURCE AppGallery