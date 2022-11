Unidade de Consumo na Sanofi conquista prêmio de Melhor Fabricante de OTC da ABRAFARMA

Evento que reuniu 800 nomes do mercado farmacêutico, reconheceu Allegra como Top 1 e Novalgina na terceira posição

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Consumer Healthcare na Sanofi teve duas das marcas mais relevantes de seu portfólio contempladas no prêmio "Melhores do Ano ABRAFARMA": Allegra e Novalgina. O primeiro é indicado para alergia e obteve o "TOP 1 - Melhor Fabricante" e "Melhor Produto OTC" - ou MIP (medicamento isento de prescrição). Já Novalgina, marca centenária, conquistou a terceira colocação. A premiação ocorre anualmente pela ABRAFARMA (Associação Brasileira Redes Farmácias Drogaria) e neste ano reuniu 800 grandes nomes do mercado, a parceria entre a unidade de consumo e todos os clientes da entidade na missão de promover saúde e autocuidado de forma integrada.

Para Silvio Silva, Diretor Comercial em Consumer Healthcare na Sanofi, a conquista em dose dupla agrega ainda mais relevância ao trabalhado da farmacêutica como um todo:

"Celebro com todo o time que é responsável por garantir que os produtos e a informação alcancem de forma efetiva todos os médicos, fortalecer a parceria com grades clientes e ampliar acesso aos consumidores. Estamos animados para a continuidade nos esforços diários, desenvolvendo inovações comerciais, planos de negócios para o desenvolvimento de categorias na promoção de saúde e priorizando a melhor experiência de compra para o consumidor."

Allegra possui portfólio que atende crianças e adultos com o mote "Faça o que quiser, sem deixar a alergia te atrapalhar. Viva o seu Melhor." Já Novalgina, possui foco em dor e febre e em 2022 trouxe duas campanhas no digital e um estudo em parceria com o Instituto Ipsos, mostrando como o brasileiro reage frente a esses sintomas.

Eduardo Magalhães, Head de Marketing categoria alergia em Consumer Healthcare na Sanofi, celebra: "É motivo de muito orgulho ter a marca Allegra nesse grande reconhecimento vindo da ABRAFARMA. Nossa missão como marca é tratar a alergia disseminando informações de qualidade sobre os sintomas para proporcionar mais qualidade de vida para a população".

A cerimônia também marcou os 30 anos da ABRAFARMA, com o propósito de ser protagonista da saúde e bem-estar no Brasil, por meio do desenvolvimento do varejo farmacêutico e do fortalecimento dos seus associados.

