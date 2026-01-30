Unifi Aviation breidt uit naar continentaal Europa met de overname van Viggo

ATLANTA, 30 januari 2026 /PRNewswire/ -- Unifi Aviation, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van luchtvaartdiensten, heeft vandaag de overname aangekondigd van Viggo, een vooraanstaand Nederlands grondafhandelingsbedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring. De overname markeert Unifi's uitbreiding naar continentaal Europa en versterkt zijn gevestigde aanwezigheid in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Frank A. Argenbright Jr., oprichter en Executive Chairman van de Argenbright Group, zei: "Deze overname is een belangrijke stap in de wereldwijde groeistrategie van Unifi. Viggo weerspiegelt wat we zoeken in organisaties: een sterke focus om mensen op de eerste plaats te zetten en uitzonderlijke service te bieden. Samen met Karan Ishwar, CEO, en Ernie Patterson, International Chairman van de Argenbright Group kijk ik ernaar uit om nauw samen te werken met de directie van Viggo."

Viggo levert passagiers-, bagage- en platformafhandelingsdiensten op de luchthavens van Amsterdam Schiphol en Eindhoven en ondersteunt meer dan 80.000 vluchten per jaar voor Europese en internationale luchtvaartmaatschappijen. De cultuur van het bedrijf waarbij mensen op de eerste plaats komen en de nadruk op operationele uitmuntendheid zijn nauw verbonden met Unifi's doel om het beste te halen uit mensen - zowel werknemers als passagiers. Samen zullen Unifi en Viggo verbeterde stabiliteit, expertise en middelen voor luchtvaartmaatschappijpartners leveren en tegelijkertijd de hoge servicestandaarden behouden die klanten verwachten.

Martijn Limburg, CEO van Viggo, zei: "Door de capaciteiten en sterke aanwezigheid van Viggo in Nederland te combineren met de wereldwijde schaal van Unifi, zijn we goed gepositioneerd om onze luchtvaartpartners extra ondersteuning en betrouwbaarheid op lange termijn te bieden".

De heer Limburg zal de activiteiten van Viggo blijven leiden en nauw samenwerken met de leiding van Unifi en Argenbright om de continuïteit voor klanten, partners en werknemers te waarborgen.

Over Unifi: Unifi Aviation, LLC® is een wereldwijd luchtvaartbedrijf en de grootste aanbieder van grondafhandeling in Noord-Amerika, met meer dan 45.000 werknemers die jaarlijks meer dan vier miljoen vluchten bedienen. Unifi is actief op meer dan 240 luchthavens en biedt een volledig pakket aan diensten, waaronder grondafhandeling, passagiersvervoer, beveiliging, cabinereiniging en onderhoud van grondondersteuningsapparatuur. Naast zijn uitgebreide voetafdruk in de VS heeft Unifi een gevestigde aanwezigheid in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar duizenden teamleden werkzaam zijn in de luchtvaart en aangrenzende dienstensectoren. Unifi heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta, Georgia en maakt deel uit van de Argenbright Group. Voor meer informatie ga naar unifiservice.com.

Over Viggo: Viggo werd opgericht in 1974 en is al meer dan vijf decennia een vertrouwde partner voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Nederland. Met een toewijding aan veiligheid, efficiëntie en klantenservice ondersteunt Viggo toonaangevende Europese en internationale luchtvaartmaatschappijen op belangrijke luchthavens, waaronder Amsterdam Airport Schiphol (AMS) en Eindhoven Airport (EIN).

