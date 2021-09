Unilever, Reckitt, BASF, Estée Lauder, HBS, AWS et Kearney figureront parmi les conférenciers du Sommet mondial de Veeva pour les industries de biens de consommation et de produits chimiques

Cet événement annuel réunit des entreprises de premier plan pour créer des liens, apprendre et partager des stratégies visant à améliorer la visibilité et la conformité

BARCELONE, Espagne, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui les conférenciers qui seront présents lors du Sommet mondial 2021 de Veeva Qualité & Réglementation qui débutera le 18 octobre 2021. Les dirigeants des plus grandes entreprises de biens de consommation et de produits chimiques au monde, notamment Unilever, Reckitt, BASF et Estée Lauder, montreront comment ils stimulent l'innovation et la vitesse tout au long du cycle de vie des produits.

L'événement virtuel comprendra plus de 15 sessions avec des experts en qualité, en réglementation, en droit, en marketing et en technologies de l'information en Amérique du Nord et en Europe. Des leaders d'opinion d'industries réglementées partageront des stratégies et des pratiques exemplaires pour moderniser des initiatives commerciales essentielles comme la conformité des produits, la collaboration avec les fournisseurs et la durabilité, notamment :

Willy C. Shih , chef de la chaîne d'approvisionnement d' Unilever et expert de la Harvard Business School (HBS) , partagera les meilleures pratiques pour l'excellence en matière d'agilité des fournisseurs, de transformation numérique et de durabilité dans le cadre d'une discussion « Masterclass » au coin du feu.

, chef de la chaîne d'approvisionnement d' et expert de la , partagera les meilleures pratiques pour l'excellence en matière d'agilité des fournisseurs, de transformation numérique et de durabilité dans le cadre d'une discussion « Masterclass » au coin du feu. BASF, Estee Lauder , H&H Group, Kearney et Reckitt présenteront des stratégies pour redéfinir la conformité des produits et permettre de se concentrer sur le consommateur.

présenteront des stratégies pour redéfinir la conformité des produits et permettre de se concentrer sur le consommateur. Amazon Web Services (AWS) et Unilever présenteront des projets innovants intégrant l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) dans leur stratégie qualité.

et présenteront des projets innovants intégrant l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) dans leur stratégie qualité. Reckitt discutera de sa quête pour accélérer l'innovation, réduire les risques et réduire les coûts à l'aide de solutions numériques.

« La conformité des produits est trop souvent considérée comme une activité transactionnelle et cloisonnée : examiner une formule, approuver une spécification, enregistrer un produit. Pour les dirigeants d'aujourd'hui, la conformité des produits doit combiner les exigences des consommateurs, des ONG, des autorités et des certificateurs tiers », a déclaré Michael Romer, associé et directeur général de Kearney. « Le succès sera attribué aux entreprises qui réussissent à favoriser la transparence et la collaboration entre les chaînes de valeur internes et externes. Nous sommes fiers de nous joindre à Veeva et aux géants de l'industrie dans cette conversation. »

Les participants au sommet sont également invités à participer à des sessions « CONNECT » en direct chaque jour. Ces discussions de réseautage et de table ronde avec l'industrie permettront aux cadres de s'engager les uns les autres et avec les membres de l'équipe des produits et services de Veeva.

L'événement est offert aux clients de Veeva et aux professionnels qualifiés dans les secteurs des biens de consommation, des aliments et boissons, des cosmétiques, des produits chimiques spécialisés et des produits phytosanitaires. Pour en savoir plus, inscrivez-vous et consultez le programme complet des événements sur industries.veeva.com/Summit.

À propos de Veeva pour les industries de produits de consommation et de produits chimiques Fondée en 2007, Veeva Systems est un fournisseur mondial de solutions logicielles cloud spécifiques aux industries qui répondent aux défis opérationnels et aux exigences réglementaires uniques des industries de produits de consommation et de produits chimiques. Nos solutions aident les équipes R&D, qualité et réglementation à éliminer les inefficacités et à commercialiser des produits de haute qualité, sûrs et durables sans compromettre la conformité. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des clients, des employés, des actionnaires et des secteurs pour lesquels elle travaille. Le siège social de Veeva se trouve dans la région de la baie de San Francisco, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, consultez industries.veeva.com.

Pour plus d'informations sur les solutions de Veeva pour le secteur mondial des sciences de la vie et ses plus de 1 100 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes, consultez veeva.com/eu.

