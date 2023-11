Unilever Ventures et True Beauty Ventures réalisent leur premier investissement dans le domaine des parfums avec The 7 Virtues, le pionnier des parfums propres

Merveille - Équilibre - Vérité - Courage - Justice - Sagesse - Beauté

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Investisseur principal, Unilever Ventures, la branche de capital-risque du groupe Unilever, s'est associé à True Beauty Ventures, une société d'investissement basée aux États-Unis et spécialisée dans l'expansion des marques de beauté et de bien-être, pour mener à bien le premier tour de financement institutionnel de The 7 Virtues. C'est la première fois que ces deux investisseurs choisissent d'investir dans la catégorie des parfums, ce qui témoigne de leur confiance dans The 7 Virtues et dans le secteur en pleine croissance de la beauté et du bien-être.

Hero Perfume, Vanilla Woods

The 7 Virtues est un phare de la conscience sociale et environnementale, pionnier de la catégorie des parfums propres et durables. Fondée au Canada en 2010 par l'entrepreneuse, auteure et activiste Barb Stegemann, la marque est la thèse de son livre à succès (« The 7 Virtues of a Philosopher Queen »), un guide féminin pour vivre et diriger dans un monde illogique. The 7 Virtues crée des parfums qui transcendent le conventionnel, exhalant la bienveillance à l'égard de notre planète et de l'âme humaine. Avec une concentration élevée de 22 % d'huile de parfum, leurs parfums d'aromathérapie de longue durée sont méticuleusement conçus pour exploiter le pouvoir des senteurs afin de propulser les clients vers leurs aspirations. Le mantra de la marque est « Make Perfume Not War », et elle le fait en faisant progresser l'équité menstruelle en Amérique du Nord et dans le monde. L'entreprise est en cours de certification B-Corp.

La collection de parfums contemporains de The 7 Virtues comprend un mélange recherché de héros, Vanilla Woods, Coconut Sun, Cherry Ambition, Lotus Pear et Santal Vanille, qui sont disponibles exclusivement sur le site web de la marque et chez Sephora dans 18 pays, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les ingrédients proviennent de sources durables du monde entier. Les parfums sont également non testés sur les animaux, hypoallergéniques et exempts de phtalates, de parabènes, de formaldéhyde et de sulfates. La marque a obtenu le label Clean + Planet Positive de Sephora, qui n'est décerné qu'aux marques les plus ambitieuses en matière de propreté et de respect de la planète.

En particulier, leur parfum Vanilla Woods a suscité une incroyable fidélité et est devenu le produit favori de Sephora. Vanilla Woods est tellement apprécié qu'il est offert avec un exemplaire du livre « The 7 Virtues of a Philosopher Queen » (Les 7 vertus d'une reine philosophe) pendant les vacances, le premier livre jamais vendu chez Sephora US & Canada en ligne et en magasin.

Les ventes mondiales de The 7 Virtues dépassent la croissance de l'industrie de la parfumerie avec une croissance des revenus de plus de 80 % en glissement annuel pour l'exercice 2023.

« Nous sommes ravis de nous associer à Barb Stegemann et à The 7 Virtues pour le premier investissement d'Unilever Ventures dans le domaine de la parfumerie. The 7 Virtues a réussi à créer des parfums de longue durée à partir d'ingrédients durables que ses clients fidèles adorent, tout en s'appuyant sur son histoire authentique et stimulante », déclare Anna Ohlsson-Baskerville, partenaire d'Unilever Ventures. « Poussé par sa philosophie, The 7 Virtues est en train de passer d'une marque indépendante passionnante à une marque légendaire et nous sommes ravis de faire partie de son parcours de croissance. »

L'investissement conjoint d'Unilever Ventures et de True Beauty Ventures donnera à The 7 Virtues les moyens d'ouvrir un bureau à New York pour renforcer son équipe et amplifier son expansion mondiale avec Sephora afin de créer des stocks importants afin de répondre à la demande rapide et d'ouvrir une « Maison » en Nouvelle-Écosse, au Canada, où les clients peuvent venir créer leur propre parfum sur mesure avec des classiques tels que Vanilla Woods et Cherry Ambition.

Ce partenariat est emblématique non seulement d'une solide collaboration commerciale, mais aussi d'une mission commune visant à favoriser une transformation positive au sein de l'industrie de la parfumerie et des communautés auxquelles The 7 Virtues apportent leur soutien par l'intermédiaire de leur entreprise sociale.

« Nous avons entrepris de changer le monde par le biais du parfum, de semer les graines de la prospérité plutôt que du conflit, et maintenant nos parfums représentent la paix. Lorsque Sephora a tenté sa chance avec notre marque peu connue en 2018, ils nous ont dit qu'ils aimaient le fait que nous abordions des questions mondiales sérieuses, mais que nous ne nous prenions pas trop au sérieux », déclare Stegemann, PDG de The 7 Virtues. « Notre objectif de faire progresser l'équité menstruelle comme moyen de construire la paix en autonomisant les femmes dans leur pays et à l'étranger en leur redonnant le contrôle de leurs droits reproductifs est la voie vers un changement durable. »

Cristina Nuñez, cofondatrice et partenaire de True Beauty Ventures, déclare : « True Beauty Ventures est extrêmement fière de ce partenariat, car notre investissement reflète notre aspiration commune à une industrie de la beauté qui soit à la fois responsable et transparente. » En outre, Rich Gersten, cofondateur et associé de True Beauty Ventures, a fait part de l'enthousiasme de True Beauty Ventures pour la croissance prévue de la marque de parfum : « Lorsqu'une marque indépendante comme The 7 Virtues dépasse des marques aux budgets d'un million de dollars, elle prouve que le potentiel de revenus est explosif avec le bon type de soutien, que nous sommes ravis de fournir alors que cette équipe fait passer The 7 Virtues à la vitesse supérieure. Nous avons été incroyablement impressionnés par la forte productivité de la marque dans le domaine des parfums, due en partie aux tactiques de guérilla marketing les plus innovantes et les plus authentiques qui trouvent un écho auprès des clients. »

Barb Stegemann reste l'actionnaire majoritaire grâce à cet investissement financier important et opportun.

Piper Sandler a représenté The 7 Virtues dans cette transaction.

À propos d'Unilever Ventures : Unilever Ventures, la branche d'Unilever spécialisée dans le capital-risque et le capital-développement, soutient un nouveau type d'entrepreneurs avant-gardistes qui ont des idées révolutionnaires et l'ambition de transformer le monde. Notre mission va au-delà de la simple fourniture de capital ; nous permettons à ces visionnaires de cultiver des marques distinctives et des solutions technologiques innovantes qui résonnent à l'échelle mondiale. Unilever Ventures apporte une expertise et un leadership inégalés dans l'industrie des biens de consommation, de l'usine à l'utilisateur final. Nos investissements se concentrent sur les opportunités en phase de démarrage qui se situent au carrefour fascinant des biens de consommation, du commerce et de la technologie, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.unileverventures.com.

À propos de True Beauty Ventures : True Beauty Ventures est une société d'investissement de premier plan qui se concentre sur l'identification et le soutien des marques émergentes dans le domaine de la beauté et du bien-être. True Beauty Ventures s'engage à financer et à soutenir les marques de beauté à croissance rapide et la communauté de la beauté indépendante dans son ensemble, en particulier les fondateurs féminins et diversifiés, et cherche à susciter un changement positif dans l'industrie de la beauté. Veuillez consulter le site www.truebeautyventures.com.

À propos de The 7 Virtues : La marque de parfums propres The 7 Virtues fabrique des parfums d'aromathérapie de longue durée qui sont bons pour le monde et bons pour l'âme, conçus avec une association d'odeurs pour permettre à ses clients de progresser vers leurs objectifs. La marque est distribuée dans le monde entier par Sephora, qui a obtenu le logo Clean + Planet Positive, la norme la plus élevée du détaillant. The 7 Virtues est une marque socialement et écologiquement responsable qui s'approvisionne de manière durable en ingrédients provenant du monde entier. Son mantra est « Make Perfume Not War » et elle y parvient en faisant progresser l'équité menstruelle en Amérique du Nord et dans le monde. L'entreprise est en cours de certification B-Corp. Veuillez consulter le site https://the7virtues.com/

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter : Allison Davis, directrice du contenu et de la communauté, [email protected]

