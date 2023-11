Unilever Ventures und True Beauty Ventures tätigen mit The 7 Virtues, dem Pionier für saubere Düfte, ihre erste Investition in Duftstoffe

Wunder - Gleichgewicht - Wahrheit - Mut - Gerechtigkeit - Weisheit - Schönheit

HALIFAX, Nova Scotia, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Hauptinvestor Unilever Ventures, der Risikokapitalarm der Unilever Group, hat sich mit True Beauty Ventures zusammengetan, einer US-amerikanischen Investmentfirma, die sich auf die Skalierung von Schönheits- und Wellnessmarken spezialisiert hat, um die erste institutionelle Finanzierungsrunde für The 7 Virtues abzuschließen. Dies ist das erste Mal, dass sich einer der beiden Investoren dazu entschlossen hat, in die Duftkategorie zu investieren, was ihr Vertrauen in The 7 Virtues und die wachsende Schönheits- und Wellnessbranche widerspiegelt.

Hero Perfume, Vanilla Woods

The 7 Virtues stehen für soziales und ökologisches Bewusstsein und leisten Pionierarbeit in der Kategorie der sauberen und nachhaltig erzeugten Düfte. Die Marke wurde 2010 von der Unternehmerin, Autorin und Aktivistin Barb Stegemann in Kanada gegründet und ist die These ihres Bestsellers – The 7 Virtues of a Philosopher Queen – ein Leitfaden für Frauen, die in einer unlogischen Welt leben und führen wollen. The 7 Virtues stellt Parfums her, die über das Herkömmliche hinausgehen und Wohlwollen für unseren Planeten und die menschliche Seele ausstrahlen. Mit einer hohen Duftölkonzentration von 22% sind die lang anhaltenden Aromatherapie-Düfte sorgfältig entwickelt worden, um die Kraft der Düfte zu nutzen und die Kunden auf ihrem Weg zu ihren Zielen zu unterstützen. Das Mantra der Marke lautet "Make Perfume Not War", und sie tun dies, indem sie die Gleichberechtigung der Geschlechter in Nordamerika und auf der ganzen Welt fördern. Die B-Corp-Zertifizierung des Unternehmens steht noch aus.

Die zeitgenössische Duftkollektion von The 7 Virtues umfasst eine begehrte Mischung aus Heroes, Vanilla Woods, Coconut Sun, Cherry Ambition, Lotus Pear und Santal Vanille, die exklusiv auf der Website der Marke und bei Sephora in 18 Ländern erhältlich sind, darunter Kanada, USA, Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland. Die Zutaten stammen aus der ganzen Welt und sind nachhaltig beschafft. Die Düfte sind außerdem frei von Tierquälerei, hypoallergen und frei von Phthalaten, Parabenen, Formaldehyd und Sulfaten. Die Marke hat das Clean + Planet Positive-Siegel von Sephora erhalten, das nur an die ambitioniertesten umweltfreundlichen Marken vergeben wird.

Vor allem ihr Parfüm Vanilla Woods hat sich bei Sephora als begehrter Favorit etabliert. Vanilla Woods ist so beliebt, dass es während der Ferienzeit zusammen mit einem Exemplar des Buches The 7 Virtues of a Philosopher Queen verkauft wird, dem ersten Buch, das jemals bei Sephora US & Canada online und in den Geschäften verkauft wurde.

Der weltweite Umsatz von The 7 Virtues übertrifft das Wachstum der Parfümindustrie mit einem jährlichen Umsatzwachstum von über 80% im GJ 2023.

„Wir freuen uns sehr, mit Barb Stegemann und The 7 Virtues zusammenzuarbeiten, um die erste Investition von Unilever Ventures im Bereich Parfüm zu tätigen. The 7 Virtues hat den Code geknackt, um lang anhaltende Parfums mit nachhaltigen Inhaltsstoffen zu kreieren, die ihre treuen Kunden lieben, zusammen mit ihrer ermutigenden und authentischen Geschichte", sagt Anna Ohlsson-Baskerville, Partnerin bei Unilever Ventures. „Angetrieben von seiner Philosophie entwickelt sich The 7 Virtues von einer aufregenden Indie-Marke zu einer etablierten Marke, und wir freuen uns, ein Teil dieser Wachstumsreise zu sein."

Die gemeinsame Investition von Unilever Ventures und True Beauty Ventures wird The 7 Virtues mit den nötigen Ressourcen ausstatten, um ein New Yorker Büro zu eröffnen, das Team zu verstärken und die globale Expansion mit Sephora zu vergrößern, um einen großen Bestand zu schaffen, um mit der rasanten Nachfrage Schritt zu halten, und ein "Maison" in Nova Scotia, Kanada, zu eröffnen, wo Kunden zu Besuch kommen und ihr eigenes maßgeschneidertes Parfüm mit Klassikern wie Vanilla Woods und Cherry Ambition kreieren können.

Diese Partnerschaft steht nicht nur für eine starke geschäftliche Zusammenarbeit, sondern auch für die gemeinsame Mission, einen positiven Wandel in der Parfümindustrie und in den Gemeinden, die The 7 Virtues durch sein Sozialunternehmen unterstützt, voranzutreiben.

„Wir haben uns vorgenommen, die Welt durch Düfte zu verändern, die Saat des Wohlstands anstelle des Konflikts zu säen, und jetzt sind unsere Düfte Frieden. Als Sephora 2018 unserer wenig bekannten Marke eine Chance gab, sagten sie uns, dass sie es lieben, dass wir uns mit ernsten Themen in der Welt beschäftigen, aber uns selbst nicht zu ernst nehmen", sagt Stegemann, CEO von The 7 Virtues. „Unser Ziel, die Gleichberechtigung der Geschlechter als Mittel zur Schaffung von Frieden voranzutreiben, indem wir Frauen im In- und Ausland stärken und ihnen die Kontrolle über ihre reproduktiven Rechte zurückgeben, ist der Weg zu einem dauerhaften Wandel."

Cristina Nuñez, Mitbegründerin und Partnerin von True Beauty Ventures, sagt: „True Beauty Ventures ist sehr stolz auf diese Partnerschaft, da unsere Investition unser gemeinsames Streben nach einer verantwortungsvollen und transparenten Schönheitsindustrie widerspiegelt." Darüber hinaus teilte Rich Gersten, Mitbegründer und Partner von True Beauty Ventures, die Begeisterung von True Beauty Ventures über das geplante Wachstum der Parfümmarke: „Wenn eine Indie-Marke wie The 7 Virtues Marken mit Millionenbudgets übertrifft, beweist dies, dass das Umsatzpotenzial mit der richtigen Unterstützung explosionsartig ansteigen kann, und wir freuen uns, diesem Team dabei zu helfen, The 7 Virtues auf die nächste Stufe zu bringen. Wir waren unglaublich beeindruckt von der starken Produktivität der Marke im Bereich Parfüm, die zum Teil auf die innovativsten und authentischsten Guerilla-Marketing -Taktiken zurückzuführen ist, die bei den Kunden gut ankommen."

Barb Stegemann bleibt mit dieser bedeutenden und zeitnahen finanziellen Investition Mehrheitsaktionärin.

Piper Sandler vertrat The 7 Virtues bei dieser Transaktion.

Hochauflösende Bilder zu dieser Ankündigung können Sie hier herunterladen.

Hinweis für Redakteure: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Informationen zu Unilever Ventures: Unilever Ventures, der Risiko- und Wachstumskapitalarm von Unilever, unterstützt eine neue Generation von zukunftsorientierten Unternehmern mit bahnbrechenden Ideen und Ambitionen, die Welt zu verändern. Unser Auftrag geht über die reine Kapitalbereitstellung hinaus; wir ermöglichen diesen Visionären, unverwechselbare Marken und innovative Technologielösungen zu kultivieren, die auf globaler Ebene Resonanz finden. Unilever Ventures verfügt über unübertroffenes Fachwissen und Führungsqualitäten in der Konsumgüterindustrie, von der Fabrik bis zum Endverbraucher. Unsere Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen, die sich in der Frühphase befinden und an der faszinierenden Schnittstelle zwischen Konsumgütern, Handel und Technologie liegen, vor allem in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.unileverventures.com.

Informationen zu True Beauty Ventures: True Beauty Ventures ist eine bekannte Investmentfirma, die sich auf die Identifizierung und Unterstützung aufstrebender Schönheits- und Wellness-Marken konzentriert. True Beauty Ventures engagiert sich für die Finanzierung und Förderung schnell wachsender Kosmetikmarken und der Indie-Beauty-Community im Allgemeinen, insbesondere für weibliche und diverse Gründer. Bitte besuchen Sie www.truebeautyventures.com

Informationen zu The 7 Virtues: Die saubere Duftmarke The 7 Virtues stellt lang anhaltende Aromatherapie-Parfüms her, die gut für die Welt und gut für die Seele sind und mit Duftassoziationen entwickelt wurden, um ihre Kunden zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen. Die Marke wird weltweit über Sephora vertrieben und wurde mit dem höchsten Standard des Einzelhändlers, dem Clean + Planet Positive-Logo, ausgezeichnet. The 7 Virtues ist eine sozial- und umweltbewusste Marke, die Zutaten aus der ganzen Welt auf nachhaltige Weise bezieht. Ihr Mantra lautet "Make Perfume Not War", und sie tun dies, indem sie die Gleichberechtigung der Geschlechter in Nordamerika und weltweit fördern. Die B-Corp-Zertifizierung des Unternehmens steht noch aus. Bitte besuchen Sie https://the7virtues.com/

