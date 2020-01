Unilever y Sundial Brands anuncian Emerge, su nueva marca para lucir una cabellera natural, de venta exclusiva en Target

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Unilever y Sundial Brands lanzaron una nueva línea de productos para el cuidado del cabello, especialmente creada para las mujeres multiculturales de la generación Z; los productos se venden exclusivamente en Target. Emerge fue diseñada para las actuales naturalistas de la próxima generación que desean experimentar con distintos peinados y estilos de vida. La marca fue fundada para facilitar el autodescubrimiento en un punto de venta con precios accesibles. Gracias a la gama de seis productos de Emerge, las jóvenes pueden hacerse trenzas, destacar sus rizos o lucir un cabello fresco recién lavado sin caer en bancarrota.

Emerge_Hero_Group_Product_Shot Hero_Emerge_Talent_Shot_Tonina

Emerge es más que una línea de productos para el cabello: es una marca que entiende que la creatividad y la expresión de la personalidad son parte importante de la generación Z y que, sin embargo, las jóvenes de color no suelen encontrar las oportunidades ni el acceso a espacios para seguir su instinto creativo, y muchas se rezagan en el inicio de sus carreras. Solo 17% de las nuevas contrataciones en el mundo corporativo en los Estados Unidos corresponde a mujeres de color, mientras que 31% corresponde a mujeres blancas.1 Por eso el compromiso de Emerge es ayudar a que la próxima generación deje el sello de su creatividad en todo aquello que emprenda.

"Nuestro compromiso es llegar a 100,000 jóvenes mujeres de todo el país para 2025 y contribuir al surgimiento de su ser genuino, auténtico y creativo. Nuestros socios nos permitirán ayudar a las jóvenes a formar parte de las redes, las experiencias y los centros de consulta que necesitan para que sus trabajos creativos alcancen el éxito, sin que su definición de creatividad sea un factor. De la danza a la fotografía y todo lo que cabe en el medio, Emerge dota a las mujeres de la seguridad que necesitan en su cabello y su persona para que se dediquen a lo que las apasiona, sin arrepentimientos", dijo Soumya Donkada del área de Innovación y Estrategia de Unilever.

Emerge es una genuina colaboración que reúne el profundo conocimiento de la belleza multicultural que posee Sundial con el compromiso de Unilever por generar marcas con causa a fin de crear una marca de belleza sin contaminantes y natural para la siguiente generación de naturalistas. Los productos Emerge, ricos en cualidad humectante, ofrecen un enfoque totalmente a favor del cabello texturizado y ayudan a definir más los rizos y a reducir el cabello encrespado hasta por 48 horas. La colección está infusionada en leche de almendras y aceite de pequi, y los productos están formulados con una combinación de ingredientes de derivación natural y no natural. Ninguno de ellos contiene sulfatos, parabenos, ftalatos, silicones, aceites minerales, petrolato o tinturas. Estas fórmulas dan un poquito más de amor a los rizos, las ondas y los bucles naturales para ayudarles a disminuir el cabello quebradizo, definir los rizos y suavizar el cabello para crear peinados únicos.

"Las mujeres de la generación Z quieren estilizar su cabello con audacia y cambiar de look con frecuencia, sin preocuparse de que luzca encrespado o electrificado. Gracias a nuestras fórmulas, podrán peinarse con la mayor creatividad sin estresarse, ya sea que su destino sea el escenario o el salón de clases. Con toda la potencia de la naturaleza y la inspiración de nuestras clientas, Emerge ha encontrado a un increíble socio en Target, en especial con sus crecientes verticales de bienestar y multiculturalidad", dijo Nicola Chung, directora senior de innovación y responsable de Emerge en Sundial Brands.

Emerge ha conformado el EmergeCreative Collective (ECC) con influyentes mujeres jóvenes de color que tienen distintos tipos de cabello, estilos y pasiones creativas para publicitar la gama y funciones de los productos de la marca. Entre ellas figuran Erica Lall (bailarina profesional de ballet), Jessica Zyrie (activista LGBTQIA), Tonina Saputo (cantautora, bajista), Nesrin Danan (fotógrafa profesional), Blake Ja'el (estudiante, artista de uñas, vlogger de cabello al natural), Veronica Bonilla (empresaria de moda vintage) y, para coronar el grupo, la artista del estilismo de celebridades Nai'vasha. El ECC funcionará como centro de consulta para las mujeres de la comunidad del cabello al natural, donde encontrarán nuevas técnicas, estilos e inspiración capilar.

"Como estilista, el eje de mi trabajo cotidiano es la creación artística. Me siento sumamente afortunada de asociarme con una marca que cree en el poder de la creatividad y fabrica productos efectivos que puedo usar con las celebridades que confían en mí para crear estilos únicos y audaces", dijo Nai'vasha, artista del estilismo de celebridades para Emerge.

Emerge se vende exclusivamente en las tiendas Target de todo el país y en línea en Target.com; precio sugerido de venta al menudeo de $6.99.

Si desea más información, visite EmergeBeautiful.com y siga a Emerge en Instagram y Twitter, y sea nuestro fan en Facebook.

Acerca de Emerge

Emerge es una nueva marca de productos para el cuidado del cabello, pensada para una nueva ola de creadoras naturalistas. Infusionados en leche de almendras y aceite de pequi, los productos Emerge ayudan a mantener la humectación y definición de rizos y ondas. Nuestros productos, formulados sin sulfatos, parabenos, ftalatos, silicones, aceites minerales, petrolato ni tinturas, aman a su cabello tanto como su cabello los ama.

Acerca de Unilever North America

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de productos para la belleza y el aseo personal, el aseo del hogar, y del segmento de alimentos y refrigerios de venta en más de 190 países para llegar a 2,500 millones de consumidores cada día. En los Estados Unidos y Canadá, su cartera incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Pure Leaf, Q-tips, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TRESemmé y Vaseline. Todas estos nombres constituyen marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

El Sustainable Living Plan de Unilever (Plan de Vida Sustentable o USLP) apuntala la estrategia de la empresa y su compromiso de:

Ayudar a más de mil millones de personas a tomar medidas para mejorar su salud y bienestar para 2020.

Reducir a la mitad el impacto ambiental de los productos Unilever para 2030.

Enriquecer el sustento de millones de personas para 2020.

El USLP genera valor al impulsar el crecimiento y la confianza, eliminar los costos y reducir los riesgos. En 2018, las marcas del programa Sustainable Living de la compañía crecieron 69% más rápido que el resto del negocio, cifra que en 2017 se situó en 46%.

Desde 2010 hemos tomado medidas en el marco del USLP para ayudar a más de mil millones de personas a mejorar su salud y bienestar, reducir a la mitad nuestra huella ambiental y enriquecer el sustento de millones de personas al tiempo que nuestro negocio crece. Ya hemos avanzado considerablemente y continuamos ampliando nuestra ambición: recientemente nos comprometimos a garantizar que 100% de nuestros empaques de plásticos sean reutilizables por completo, reciclables o compostables para 2025. Si bien queda mucho por hacer, nos enorgullece haber sido reconocidos como líder del sector por el Índice de Sustentabilidad Dow Jones en 2018, y como la compañía mejor calificada en la encuesta GlobeScan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders por octavo año consecutivo.

Más información sobre Unilever U.S. y sus marcas en: www.unileverusa.com

Más información sobre el USLP: www.unilever.com/sustainable-living/

Acerca de Sundial Brands:

Sundial Brands, fabricante líder del segmento de productos para el cuidado de la piel y el cabello, famoso por su innovador uso de ingredientes naturales de la mayor calidad y autenticidad cultural, elabora emerge™, SheaMoisture, Nubian Heritage, nyakio™ y MCJW. La compañía cuenta con una certificación B Corp y su modelo de negocios por objetivos de comercio comunitario genera oportunidades para el empoderamiento social y económico sustentable a través de su cadena de suministro y de las comunidades en los Estados Unidos y en África, enfatizando el espíritu emprendedor, el empoderamiento de las mujeres, la educación y el bienestar. Ampliamente reconocido como pionero del concepto de inclusión "New General Market" en el sector de la belleza y los artículos para venta al menudeo, Richelieu Dennis, fundador de Sundial Brands, creó la empresa en 1991 con su entonces compañera universitaria Nyema Tubman y con Mary Dennis, su madre. Sundial Brands es una subsidiaria de Unilever.

1 Informe de McKinsey and Company, Women in the Workplace [Las mujeres en el espacio laboral], 2018

Contacto:

Caroline Zalla

Edelman

Caroline.Zalla@edelman.com

212-738-6081

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080244/Emerge_Hero_Group_Product_Shot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080243/Hero_Emerge_Talent_Shot_Tonina.jpg

FUENTE Unilever; Sundial Brands

Related Links

https://www.unilever.com



SOURCE Unilever; Sundial Brands