SHENZHEN, China, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 31 de janeiro, na ISE 2023, a maior e mais profissional exposição audiovisual do mundo, a Unilumin, uma famosa empresa chinesa de LED, apresentou os produtos e soluções integradas mais recentes.

A Unilumin Group realizou a coletiva de imprensa na exposição para anunciar que a marca LAMPRO, uma subsidiária da Unilumin Group, foi renovada a partir da LAMP. Foi reportado que essa renovação da marca visa um melhor posicionamento da LAMPRO.

LAMPRO Conferência de Imprensa (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

De acordo com os representantes da Unilumin Group, o "PRO" não apenas se refere a "profissional", mostrando que a LAMPRO pode oferecer produtos e soluções profissionais, mas também significa "pro for partners", o que significa que a LAMPRO se concentra em atender parceiros de canal para alcançar uma situação em que todos ganham.

Além disso, a principal identidade visual da LAMPRO mudou de azul para verde. De um lado, mostra uma imagem de marca mais orientada para parceiros, dinâmica e moderna. Por outro lado, a cor verde representa o respeito ao meio ambiente, o que significa que a LAMPRO oferece aos parceiros de canal produtos de tela de LED de maior resolução e economia de energia.

Novo posicionamento da marca: Provedora de soluções profissionais para produtos e aplicações de telas de LED.

Nova Visão de Marca: Display A Better World.

Novo Slogan da marca: LAMPRO, Pro for Partners.

Impulsionada pela Unilumin Group, a LAMPRO se dedicará a oferecer produtos de LED mais profissionais e soluções integradas para parceiros de canal.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co., Ltd foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2011 (XSHE: 300232). Ela é uma fornecedora líder mundial de produtos e soluções de telas e iluminação de LED. Globalmente, ela também ocupou o primeiro lugar no setor em termos de valor e volume de vendas de produtos de tela de LED. A Unilumin prestou serviços com sucesso para a Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney e outras empresas da Fortune 500.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995407/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995408/2.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.