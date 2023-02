Unilumin Group participou da ISE 2023 com seus Produtos e Soluções Metasight

BARCELONA, Espanha, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- De 31 de janeiro a 3 de fevereiro, a Unilumin Group, famosa empresa chinesa de LEDs, participou da ISE 2023.

Com o tema "Ecologia Metasight, iluminando o futuro", a Unilumin apresentou UMicro, soluções complexas comerciais, XR Workshop e outros produtos e soluções Metasight para clientes globais.

UMicro XR_workshop

UMicro Series

A Unilumin lançou o UMicro em todo o mundo na exposição ISE. O menor produto pode chegar a 0,4 mm. A série UMicro aplicou tecnologia óptica EBL + múltiplas camadas e a tecnologia de calibração de gama de cores 3D-LUT no processo de fabricação inteligente. Com vantagens como baixo reflexo e baixo efeito Moiré, o UMicro pode ser aplicado em centros de comando, telas comerciais e campos inovadores, como 3D a olho nu, RA, xR e home theater.

Soluções comerciais complexas Metasight

De acordo com a Grand View Research, o valor de mercado do complexo comercial chegará a 779,47 milhões.

A Unilumin lançou na exposição as soluções comerciais complexas Metasight. Sabe-se que a solução Metasight inclui software e hardware de LED, bem como conteúdo criativo. Ela pode oferecer aos clientes um espaço imersivo externo e interno, uma experiência interativa Metasight, aplicação comercial XR e cenário criativo do novo complexo comercial. Esta solução pode atrair mais clientes, explorar oportunidades de negócios e facilitar a economia.

Seminário XR

Filmagens virtuais XR são gradualmente aplicadas na produção de filmes, o que pode não apenas melhorar a eficiência da produção, mas também reduzir o custo.

Nesta exposição, a Unilumin, juntamente com os parceiros do setor, Pixotope e ARRI, demonstrou o efeito de filmagem virtual usando três telas de LED (tela dupla lateral ou tela de piso). A Unilumin pode fornecer tela arc, tela de quatro lados e tela de três lados, etc, de acordo com diferentes cenários de aplicação.

As soluções Metasight incluem "hardware + software + conteúdo + interação", que pode atender às diversas demandas dos clientes em cada vez mais cenários de aplicação.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co. Ltd foi listada no Shenzhen Stock Exchange em 2011 (XSHE: 300232). É uma fornecedora líder mundial de produtos e soluções de telas e iluminação de LED. Globalmente, também ocupou o primeiro lugar no setor em termos de valor e volume de vendas de produtos de tela de LED. A Unilumin prestou serviços com sucesso para Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney e outras empresas da Fortune 500.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995527/UMicro.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995528/XR_workshop.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.