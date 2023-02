Unilumin Group a participé à l'ISE 2023 avec ses produits et solutions Metasight

BARCELONE, Espagne, 4 février 2023 /PRNewswire/ -- Du 31 janvier au 3 février, Unilumin Group, une célèbre entreprise chinoise de produits LED, a participé à l'ISE 2023.

Avec le thème « L'écologie de Metasight ; éclairer l'avenir », Unilumin a présenté UMicro, des solutions pour les centres commerciaux, XR Workshop et d'autres produits et solutions Metasight aux clients internationaux.

UMicro XR_workshop

Série UMicro

Unilumin a lancé UMicro dans le monde entier lors de l'exposition ISE. Le plus petit pas de pixel peut atteindre 0,4 mm. Le processus de fabrication intelligent de la nouvelle série UMicro a intégré la technologie optique multicouche EBL+ et la technologie de calibrage de la gamme de couleurs 3D-LUT. Grâce à des avantages tels que la faible réflexion et le faible effet de moiré, la série UMicro peut être utilisée dans les centres de commande, les écrans commerciaux, les domaines innovants tels que la 3D à l'œil nu, la RA, la XR et le home cinéma.

Solutions Metasight pour les centres commerciaux

Selon Grand View Research, la valeur du marché des centres commerciaux atteindra 779,47 millions.

Unilumin a présenté la solution Metasight pour les centres commerciaux lors de l'exposition. La solution Metasight comprend le matériel et le logiciel LED, ainsi que des contenus créatifs. Elle peut fournir aux clients un espace immersif externe et interne, une expérience interactive Metasight, une application commerciale XR et un paysage créatif pour les nouveaux centres commerciaux. Cette solution peut permettre d'attirer davantage de clients, d'explorer les opportunités commerciales et de favoriser l'économie.

Atelier XR

Le tournage virtuel XR est progressivement appliqué à la production de films, ce qui permet non seulement d'améliorer l'efficacité de la production, mais aussi de réduire les coûts.

Lors de cette exposition, Unilumin, en collaboration avec les partenaires industriels Pixotope et ARRI, a démontré l'effet de tournage virtuel en utilisant trois écrans LED (écran double face et écran au sol). Unilumin peut fournir un écran courbé, un écran à quatre faces, un écran à trois faces, etc., en fonction des différents scénarios d'application.

Les solutions Metasight comprennent le matériel, le logiciel, le contenu et l'interaction, ce qui permet de répondre aux demandes diversifiées des clients dans des scénarios d'application de plus en plus nombreux.

Fondée en 2004, la société Unilumin Group Co., Ltd a fait son entrée à la Bourse de Shenzhen en 2011 (XSHE: 300232). Elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage LED. À l'échelle mondiale, elle s'est aussi classée au premier rang de l'industrie pour ce qui est de la valeur et du volume des ventes de produits d'affichage à LED. Unilumin a fourni avec succès des services à Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney et d'autres entreprises du Fortune 500.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995527/UMicro.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995528/XR_workshop.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.