UnionPay International adiciona novos pacotes de soluções de pagamento móvel à plataforma de código aberto

XANGAI, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A UnionPay International ("UPI"), principal provedora global de pagamentos, anunciou hoje o lançamento da solução de carteira (wallet) da UPI, através de sua plataforma aberta, a UPI Developer.

Ao se conectar com a plataforma, as instituições e desenvolvedores independentes podem acessar a solução de pagamento móvel da UPI, para desenvolver suas próprias carteiras digitais ou enriquecer as funções de pagamento móvel e casos de uso para os serviços de carteira digital existentes. Os serviços de pagamento móvel irão se integrar perfeitamente com os cartões da UnionPay, disponibilizando mais oportunidades para as organizações desenvolverem e otimizarem serviços de pagamento móvel para centenas de milhões de portadores do cartão da UnionPay em todo o mundo.

UnionPay International continua a oferecer inovação e atualizações aos recursos de serviços digitais

Em resposta às rápidas mudanças nos hábitos de pagamento do consumidor global, a UPI apresentou a plataforma UPI Developer em janeiro de 2019 e lançou 17 pacotes de interface de programação de aplicativos (API – application programming interface) acessíveis através da plataforma até esta data. A plataforma foi projetada para fornecer maior acesso às soluções de pagamento e de dados da UnionPay, para acelerar a penetração da tecnologia de pagamento móvel.

Desde seu lançamento, a plataforma UPI Developer foi acessada dezenas de milhares de vezes e, atualmente, conecta mais de 100 instituições parceiras e desenvolvedores independentes no exterior, com um leque de produtos e serviços de pagamento móvel transnacionais da UPI.

"A UnionPay International está constantemente atualizando seus programas de suporte técnico, com base nos hábitos do consumidor global e nas tendências de pagamento móvel, para fornecer uma suíte completa de recursos do serviço de pagamento digital", disse o presidente-executivo da UnionPay International, Cai Jianbo.

A UPI construiu um ecossistema integrado robusto, que complementa o tradicional pagamento off-line, e métodos de suporte técnico com a última tecnologia de pagamento móvel, para dar suporte a instituições e comerciantes parceiros em todo o mundo.

"Com o lançamento da plataforma UPI Developer, atendemos uma crescente demanda internacional por acesso aos serviços de pagamento da UnionPay, em uma variedade de casos de uso", disse Cai. "Por fornecer às instituições parceiras e aos desenvolvedores acesso a pedido (on-demand) a nossos produtos e serviços, poderemos acelerar rapidamente nossa tecnologia de carteira digital e disponibilizar mais soluções de pagamento móvel para os portadores de cartão internacionais".

A integração da solução de carteira com a UPI Developer irá ajudar as instituições e a UnionPay a alcançar crescimento compartilhado através da cooperação. Juntamente com o guia do programa na plataforma do desenvolvedor, os desenvolvedores podem acessar diversas APIs para criar uma solução de carteira digital de forma custo-eficiente e reduzir o tempo de colocação no mercado.

Instituições financeiras e comerciantes preferem soluções de carteira digital

O recente Relatório do Setor de Pagamento Móvel Global, divulgado pela Global System for Mobile Communications, revelou que há mais de 900 milhões de usuários de pagamento móvel no mundo. As organizações precisam desenvolver rapidamente serviços de pagamento móvel para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor em relação a pagamentos e a solução da carteira da UPI irá servir como uma ferramenta essencial para ajudá-los a manter uma vantagem competitiva.

O objetivo do lançamento da solução de carteira da UPI é oferecer uma variedade abrangente de recursos para satisfazer o cenário tecnológico em mudanças e fornecer melhor suporte aos comerciantes e instituições. A solução de carteira digital da UPI oferece um serviço completo, que inclui acesso à rede global de aceitação da UnionPay, bem como a uma variedade de funções de pagamento móvel da UnionPay, vinculação do cartão e tecnologias de gestão de contas.

Mais de 17 instituições, em 11 regiões, incluindo Hong Kong, Macau, Sudeste Asiático e Oriente Médio, adotaram a solução de carteira global da UnionPay para completar ou modernizar seus produtos de carteira móvel e localizar os serviços de pagamento móvel da UnionPay, para atender as necessidades dos portadores de cartão.

Servindo de exemplo de integração bem-sucedida, o Bank of China Hong Kong (BOC Hong Kong) combinou serviços de pagamento móvel e APIs de pagamento por código QR da plataforma Developer da UnionPay com sua carteira eletrônica (e-wallet), a BOC Pay. Ao fazê-lo, o BOC HK habilita os usuários da BOC PAY a utilizar o mesmo serviço de pagamento por código QR utilizado pelos usuários do aplicativo da UnionPay para fazer pagamentos por código QR, em mais de 10 milhões de estabelecimentos comerciais em 30 países e regiões.

