UnionPay International alcança cooperação em emissão de cartões com importantes instituições da Ásia Pacífico

XANGAI, 5 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 5 de dezembro, a UnionPay International e oito instituições convencionais de cinco países e regiões da Ásia Pacífico realizaram em Xangai uma cerimônia coletiva de lançamento de negócios e assinatura de contratos para emissão de cartões – durante sua reunião conjunta de seus conselhos regionais de membros do nordeste da Ásia, sudeste da Ásia e do Pacífico Sul. Shao Fujun, presidente da UnionPay da China, e Cai Jianbo, presidente da UnionPay International, participaram da cerimônia, e Li Xiaofeng, CEO da UnionPay International assinou contratos com diretores de instituições parceiras.

Entre as instituições parceiras em questão estão a BOC Credit Card (International) Limited, filial de Macau do Banco da China, PAObank, Bangkok Bank, KBank, Banco de Comércio e Desenvolvimento da Mongólia e Wooricard da Coréia do Sul, etc. As parcerias cobrem a emissão de diversos produtos de cartão físico, cartão digital e promoção de produto de cartão, marcando o mais recente progresso na localização da empresa UnionPay na região da Ásia-Pacífico (APAC).

A localização dos negócios da UnionPay International está entrando em um novo estágio, sob cujo pano de fundo foi emitido um total de aproximadamente 130 milhões de cartões UnionPay em 57 países e regiões fora da China continental, contando com uma rede de aceitação que cobre 177 países e regiões. Desde este ano, o número de transações feitas com estes cartões UnionPay aumentou em 40%, e os cartões UnionPay têm sido largamente usados na China continental. No ano passado, aproximadamente 18 milhões de cartões UnionPay foram emitidos na região da Ásia-Pacífico – a principal área onde cartões da UnionPay foram emitidos – contabilizando cerca de 30% do total de novos cartões bancários emitidos em 2018 na região.

Em sua fala de boas-vindas, Shao Fuqjun disse que, "com o rápido desenvolvimento de tecnologias financeiras, a indústria global de pagamentos está passando por mudanças fundamentais: tornar-se mais e mais conveniente, aberta e organizada". Os conselhos de membros da UnionPay International são uma plataforma significativa para a UPI se comunicar com seus membros, e a UnionPay também espera que os conselhos sejam uma plataforma para uma colaboração mais profunda na construção do sistema, padrões técnicos, aceitação e emissão, pagamentos móveis, serviços de apoio e digitalização de pagamentos entre os participantes da indústria. Junto com suas parceiras, a UnionPay está querendo aproveitar as oportunidades para oferecer melhores serviços de pagamento a seus clientes.

Conforme os contratos assinados neste evento, o BOC Credit Card (International) Limited vai emitir cartões de crédito UnionPay cujos portadores terão permissão de desfrutar dos serviços de pagamentos móveis da UnionPay; a filial de Macau do Banco da China vai desenvolver atividades de promoção de produtos de cartão UnionPay para atrair portadores de cartões para o uso de cartões UnionPay em suas compras e o PAObank será o primeiro banco virtual em cooperação com a UnionPay International a emitir cartões UnionPay virtuais de débito para consumidores de Hong Kong. Além disso, o Bangkok Bank, o maior banco comercial da Tailândia, vai emitir cartões de débito da bandeira dupla TPN-UnionPay na Tailândia e o KBank, o segundo maior banco da Tailândia, vai emitir cartões de crédito UnionPay, no que será a primeira emissão de larga escala de cartões da UnionPay na Tailândia.

Na cerimônia, o Banco de Comércio e Desenvolvimento da Mongólia emitiu o primeiro cartão de crédito UnionPay diamante ( UnionPay Diamond Credit) da Mongólia, e a Wooricard da Coréia do Sul emitiu o cartão de débito K-CHECK UnionPay, que é o primeiro produto local de cartão da UnionPay emitido particularmente para estrangeiros na Coréia do Sul.

O cartão UnionPay é uma das principais opções de pagamentos para consumidores em muitos países e regiões de fora da China continental. Nos mercados supracitados, a UnionPay é o maior esquema de cartões em termos de emissões, na Mongólia; os cartões UnionPay foram emitidos em todos os dez estados-membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês); a UnionPay se responsabiliza por mais de 90% de cartões de débito em circulação em Hong Kong e 50% dos cartões de crédito locais recém-emitidos; 95% dos cartões de débito em circulação em Macau são cartões UnionPay e, em termos do número de cartões emitidos, uma média de quatro a cinco pessoas da Coréia do Sul têm um cartão UnionPay.

Nos últimos anos, a UnionPay International estabeleceu conselhos regionais de membros em regiões importantes, visando construir plataformas abertas para cooperação entre membros. Esta reunião conjunta dos conselhos regionais teve participação de representantes de mais de 40 membros de 19 mercados, entre eles, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapura, Tailândia, Nepal e Austrália, etc.

