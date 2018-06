UnionPay International lance cet été une campagne de marketing de la plus grande envergure

Les utilisateurs de l'app 'UnionPay' peuvent bénéficier des services mobiles de paiements par UnionPay dans 26 pays et régions en dehors de la Chine continentale. Ces services proposent entre autres des paiements par code QR et QuickPass, fonctionnalité mobile sans contact d'UnionPay. Avec l'app UnionPay, les touristes peuvent également profiter d'offres uniques de paiements mobiles avec UnionPay, télécharger des coupons électroniques d'U-Plan et comparer les avantages et services accompagnant l'utilisation de la carte UnionPay.

L'app UnionPay continue à être acceptée de plus en plus en dehors de la Chine continentale

Le nombre d'utilisateurs de l'app UnionPay dépasse désormais les 70 millions, et pour les commerces à l'étranger, accepter le service de paiement mobile d'UnionPay est devenu une façon de souhaiter la bienvenue aux touristes chinois. Au Japon, Tokyu Plaza Ginza accepte la fonctionnalité mobile QuickPass d'UnionPay, et à partir de juillet, ce sera au tour de l'aéroport de Haneda, des grands magasins Matsuya Ginza et des boutiques hors-taxes de Laox d'adopter les paiements par code QR.

Ce lancement des services de paiement mobile d'UnionPay au Japon est une parfaire illustration du déploiement de ses services dans le monde entier. Ses paiements par code QR étant à présent adoptés en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Bangladesh, à Maurice, etc., les utilisateurs de l'app peuvent aujourd'hui faire leurs achats en scannant des codes QR dans 19 pays et régions en dehors de la Chine continentale. Les touristes chinois peuvent aussi activer facilement leur fonction mobile QuickPass par l'intermédiaire de l'app UnionPay, acceptée sur plus d'un million de terminaux de points de vente dans 19 pays et régions, dont le Japon, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Russie.

'La Saison des voyages dans le monde' de cette année offre aux touristes utilisant l'app UnionPay à l'étranger certains avantages exceptionnels. Tout d'abord, les marchands à Hong Kong, Macao, Taïwan, au Japon, en Russie, en Australie ainsi que dans d'autres pays accordent des remises avec la fonction mobile de QuickPass d'UnionPay. Un voyageur peut ainsi acheter à Moscou un billet de l'Aeroexpress pour seulement un rouble. Ensuite, les clients peuvent télécharger par l'intermédiaire de l'app des coupons électroniques d'U-Plan utilisables dans environ 6 000 points de commerce dans 17 pays et régions, et bénéficier ainsi des meilleures remises dans les magasins. Enfin, les utilisateurs de l'app peuvent consulter des offres de marchands, des astuces liées à l'utilisation de leur carte, des guides pour détaxe et autres informations pratiques.

Plus de 20 000 commerces en dehors de la Chine continentale proposent des offres spéciales grâce à UnionPay

La campagne de marketing d'été d'UnionPay couvre cette année 70 destinations en vogue dans plus de 40 régions et pays du monde, certaines étant des destinations assez proches comme Hong Kong, Macao, Taïwan, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique. Les titulaires de cartes d'UnionPay peuvent bénéficier jusqu'à 30 % de réductions dans plus de 20 000 points de vente.

Il est bon de noter que des marchands dans près de 20 contrées le long de La ceinture et la route participent à cette campagne. Ces marchés mettent en relief de nouvelles destinations touristiques comme la Russie, la République tchèque, la Pologne, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis. En Russie par exemple, les restaurants, hôtels, supermarchés, établissements de divertissements et autres entreprises offrent des rabais avec UnionPay.

Avec l'expansion constante du nombre de points où le réseau UnionPay est accepté, de plus en plus de commerces dans les domaines de la restauration, du divertissement, de l'hébergement et du transport participent aux campagnes de promotion d'UnionPay et ainsi proposent une expérience de paiement plus pratique pour la liberté et l'indépendance des touristes. Les titulaires de cartes peuvent réserver des chambres d'hôtel à des prix préférentiels sur des sites web comme Expedia ou Hotels.com entre autres plateformes de voyages. Ils peuvent également bénéficier de remises de 20 % en ligne avec des réservations de vols sur les sites officiels de compagnies aériennes comme Emirates Airline et Ethiopian Airways. Par ailleurs, ceux qui louent des voitures sans chauffeur durant leurs visites peuvent avoir droit à une réduction de 15 % et une journée gratuite.

Il est recommandé pour les voyages en famille de ne pas passer à côté d'avantages spéciaux offerts à cette clientèle par de nombreux marchands. L'entrée aux musées comme le Metropolitan Museum of Art aux États-Unis ou le musée Van Gogh aux Pays-Bas peut être gratuite pour les titulaires de la carte UnionPay, avec également des souvenirs gratuits et autres rabais. Royal Caribbean Cruises, Legoland en Malaisie, l'Aquarium of the Bay à San Francisco et de nombreux autres parcs à thèmes proposent eux aussi des remises aux titulaires de la carte UnionPay.

