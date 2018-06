UnionPay International lança sua maior campanha de marketing para o verão

Os usuários do aplicativo "UnionPay" podem utilizar os serviços de pagamento móvel do UnionPay em 26 países e regiões fora da China Continental. Os serviços incluem pagamento por código QR e o QuickPass móvel com o recurso sem contato do UnionPay. Com o aplicativo "UnionPay", os turistas podem desfrutar as ofertas únicas de pagamentos móveis do UnionPay, baixar u-plan e-coupons e conferir os benefícios e serviços de uso do cartão UnionPay em todo o mundo.

O escopo de aceitação do aplicativo "UnionPay" fora da China Continental continua a se expandir

O número de usuários do aplicativo "UnionPay" excedeu 70 milhões. E a aceitação do serviço de pagamento móvel do UnionPay se tornou uma maneira de os comerciantes fora da China Continental dar as boas-vindas aos turistas chineses. No Japão, o Tokyu Plaza Ginza está aceitando o QuickPass móvel do UnionPay. O Haneda Airport, a loja de departamentos Matsuya Ginza e as lojas duty-free da LAOX começarão a aceitar pagamento por código QR do UnionPay a partir de julho.

O lançamento dos serviços de pagamento móvel do UnionPay no Japão é um epítome da implementação dos pagamentos móveis do UnionPay em todo o mundo. Com o pagamento por código QR do UnionPay sendo aceito na Austrália, Nova Zelândia, Bangladesh, Maurício, etc., os usuários do aplicativo "UnionPay" podem agora pagar com o escaneamento dos códigos QR em 19 países e regiões fora da China Continental. Os turistas chineses também podem ativar facilmente a função QuickPass móvel do UnionPay através do aplicativo "UnionPay", que é aceito em mais de um milhão de terminais de pontos de venda (POS), em 19 países e regiões, incluindo Japão, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Rússia.

A Temporada de Viagens Globais deste ano oferece alguns benefícios únicos para turistas de saída do país, usando o aplicativo "UnionPay". Em primeiro lugar, os comerciantes em Hong Kong, Macau, Taiwan, Japão, Rússia, Austrália e outros países e regiões vão oferecer descontos a usuários do QuickPass móvel do UnionPay – por exemplo, os consumidores podem comprar passagens do Aeroexpress em Moscou por apenas um rublo. Em segundo lugar, os consumidores podem baixar u-plan e-coupons que podem ser usados em cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais, em 17 países e regiões, através do aplicativo, para obter o melhor desconto na loja. Em terceiro lugar, os usuários do aplicativo podem conferir ofertas dos comerciantes, dicas sobre o uso do cartão, guias de reembolso de impostos e outras informações práticas.

Mais de 20.000 comerciantes fora da China Continental fazem ofertas únicas para o UnionPay

A campanha de marketing para o verão do UnionPay neste ano cobre 70 destinos populares, em mais de 40 países e regiões, incluindo destinos de curta distância como Hong Kong, Macau, Taiwan, Sudeste Asiático e Nordeste Asiático, bem como na Europa, Estados Unidos, Austrália, Oriente Médio, Ásia Central e África. Os titulares do UnionPay podem obter até 30% de desconto em mais de 20.000 estabelecimentos comerciais.

Vale a pena mencionar que comerciantes em cerca de 20 países e regiões ao longo da iniciativa Cinturão e Estrada (Belt and Road) têm participado dessa campanha. Esses mercados incluem destinos turísticos emergentes, tais como Rússia, República Tcheca, Polônia, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. Na Rússia, por exemplo, restaurantes, hotéis, supermercados, estabelecimentos de entretenimento e outras empresas estão oferecendo descontos para o uso do UnionPay.

Com a expansão contínua da rede de aceitação do UnionPay, mais e mais comerciantes nos campos de catering, entretenimento, hospedagem e transporte estão participando das campanhas de promoção do UnionPay, proporcionando uma forma de pagamento mais conveniente aos turistas livres e independentes. Os portadores do UnionPay podem fazer reservas de quartos de hotel a preços preferenciais em websites como Expedia, Hotels.com e em outras plataformas de viagem. Titulares do cartão podem obter descontos de até 20% na reserva online de voos nos websites oficiais de companhias aéreas tais como a Emirates Airline e a Ethiopian Airways. Titulares do cartão em viagens terrestres podem obter 15% de desconto em aluguel de carro e um dia gratuito.

Titulares do cartão que viajam com a família podem prestar atenção especial nos benefícios garantidos por comerciantes amigáveis à família. Ao visitar museus, como o Museu Metropolitano nos Estados Unidos, o Museu Van Gogh na Holanda, os titulares do cartão UnionPay podem ter ingresso gratuito, suvenires gratuitos e outros descontos. A Royal Caribbean Cruises, a Legoland na Malásia, o Aquário da Baía de São Francisco e muitos parques temáticos estão oferecendo descontos aos portadores do cartão UnionPay.

FONTE UnionPay International

SOURCE UnionPay International