UnionPay International lance le premier portefeuille électronique sans contact au Tadjikistan

Une centaine de portefeuilles électroniques à l'extérieur de la Chine continentale prennent désormais en charge UnionPay

SHANGHAI, 16 août 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Banque internationale du Tadjikistan en vue de lancer le premier portefeuille électronique sans contact du pays. Cela fera d'UnionPay la première marque de paiement à offrir des services de paiement mobile sans contact au Tadjikistan. Cela porte à 100 le nombre de portefeuilles électroniques prenant en charge les cartes UnionPay en dehors de la Chine continentale. Parallèlement, le nombre de commerçants acceptant les paiements mobiles UnionPay a dépassé les 10 millions. Ces deux étapes importantes marquent la formation d'un écosystème interconnecté de paiement mobile UnionPay qui traverse les frontières.

Un portefeuille de produits en évolution

La croissance de l'industrie mondiale du paiement mobile s'est accélérée au cours des dernières années. De 2017 à 2020, le volume des transactions a été multiplié par près de trois. En conformité avec cette tendance, UPI continue de transposer la technologie, les spécifications et l'expérience du marché des paiements mobiles de la Chine continentale au marché international. En tant que premier système international de cartes spécialisé dans la commutation et la compensation des paiements mobiles, UnionPay offre désormais une variété de produits liés au portefeuille tels que l'application UnionPay, le mobile QuickPass et des portefeuilles électroniques à code QR à l'extérieur de la Chine continentale. Les utilisateurs peuvent avoir accès à diverses expériences de paiement : il leur suffit de scanner, d'appuyer ou de cliquer. UnionPay a notamment lancé le nouveau mobile QuickPass cette année, dont certains produits intègrent des paiements sans contact, par code QR et directement dans l'application. Cela signifie que les exigences de paiement, dans tous les cas d'utilisation, que les paiements soient effectués à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine continentale, peuvent être satisfaites à l'aide d'un téléphone mobile.

Les portefeuilles électroniques standard UnionPay ont été lancés dans plus de 20 pays et régions, dont Hong Kong, Macao, le Pacifique Sud et l'Asie du Sud-Est. De plus, près de dix nouveaux portefeuilles électroniques ont été lancés au cours du deuxième trimestre de cette année seulement. Une transaction sur cinq effectuée au moyen d'une carte émise en dehors de la Chine continentale passe par des dispositifs de paiement mobile. Par exemple, les versions pour Hong Kong et Macao de l'application UnionPay donnent accès à presque toutes les banques locales émettrices de cartes, ce qui a conduit à la prise en charge des codes QR UnionPay par 18 portefeuilles électroniques de la région, avec plus de 1 million de cartes enregistrées.

Une coopération localisée

Arab News Express, un important site Web d'information aux Émirats arabes unis, a déclaré que la coopération entre UnionPay et les institutions locales avait amélioré l'environnement du paiement mobile au Moyen-Orient et protégé la santé des consommateurs. Khmer Times, un média cambodgien, a déclaré que la coopération diversifiée en matière de paiements mobiles qu'UPI a établie avec les banques locales a contribué à accélérer la transition du Cambodge vers une société n'utilisant plus d'argent liquide. La localisation rapide du marché de paiement mobile d'UPI a bénéficié de plusieurs facteurs. D'abord, le modèle à quatre parties dans lequel UPI opère est conforme aux exigences réglementaires de chaque pays et facilite le développement d'une coopération profonde avec les partenaires locaux où tout le monde a quelque chose à gagner. Deuxièmement, UPI offre une large gamme de solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs sur différents marchés. Troisièmement, tous les types de produits sont conformes à la norme EMV et peuvent donc être employés pour des transactions à l'extérieur du pays, ce qui en fait un attrait supplémentaire.

Le portefeuille électronique lancé au Tadjikistan est un exemple de ces caractéristiques. 80 % des terminaux locaux de point de vente prennent en charge UnionPay QuickPass. La Banque internationale du Tadjikistan a également émis un grand nombre de cartes UnionPay dans le pays au cours des trois dernières années. Compte tenu des caractéristiques du réseau d'acceptation local et des besoins des titulaires de cartes, la solution de portefeuille électronique sans contact d'UnionPay a des exigences moindres en ce qui concerne le matériel mobile et offre une haute compatibilité avec Android. Les utilisateurs peuvent simplement relier leurs cartes UnionPay à leurs portefeuilles pour effectuer des paiements en déplacement, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger, et ce en toute simplicité.

Un écosystème de paiements mobiles prend forme

En plus de comporter une vaste gamme de produits adaptés à chaque région et pays, le réseau d'acceptation est de plus en plus sophistiqué. Les capacités améliorées du service de paiement numérique ont donc accéléré la formation de l'écosystème de paiement mobile UnionPay. Actuellement, le réseau d'acceptation physique UnionPay s'étend à 180 pays et régions, dont plus de la moitié prennent en charge les services de paiement mobile UnionPay. Les paiements par code QR UnionPay ont été déployés dans 45 pays et régions, et plus de 1,5 million de commerçants en dehors de la Chine continentale acceptent ce mode de paiement, soit trois fois plus qu'à la même période l'année dernière. De plus, 9 millions de terminaux de point de vente à l'extérieur de la Chine continentale acceptent les paiements d'UnionPay QuickPass. Cela représente le double du nombre enregistré l'an dernier.

Les services de paiement numérique d'UnionPay reposent sur la technologie de la segmentation en unités. En générant de multiples doublons qui remplacent les informations relatives à la carte de banque authentique, la technologie garantit non seulement la sécurité de la souscription et des transactions des cartes physiques, mais permet également l'émission par voie électronique de cartes virtuelles. Cela permet aux utilisateurs situés en dehors de la Chine continentale et qui ne disposent pas d'une carte physique de bénéficier des services de paiement mobile. UPI a également développé plus de 20 plateformes techniques, dont celle de services de paiement mobile UPI (UMPS). Ces plateformes aident les partenaires du monde entier à développer efficacement des portefeuilles électroniques et des cas d'utilisation.

