UnionPay International lança primeira carteira eletrônica sem contato no Tajiquistão

XANGAI, 16 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A UnionPay International (UPI) anunciou hoje que fez parceria com o Banco Internacional do Tajiquistão para lançar a primeira carteira eletrônica sem contato do país, tornando a UnionPay a primeira marca de pagamentos a oferecer serviços de pagamento móveis sem contato no país. Como resultado, o número de carteiras eletrônicas fora da China Continental que suportam os cartões da UnionPay chega a cem. Entretanto, o número de comerciantes que aceitam pagamentos móveis da UnionPay ultrapassa dez milhões. As duas conquistas marcam a formação do ecossistema interconectado de pagamentos móveis transfronteiriços da UnionPay.

Um portfólio de produtos em evolução

O crescimento do setor mundial de pagamentos móveis acelerou nos últimos anos, com o aumento das transações em quase três vezes de 2017 a 2020. Alinhada com essa tendência, a UPI continua a aplicar a tecnologia, especificações e experiência de mercado dos pagamentos móveis na China Continental ao mercado internacional. Como o primeiro esquema internacional de cartões dedicado à troca e compensação de pagamentos móveis, a UnionPay agora oferece, fora da China Continental, diversos produtos de carteira como o aplicativo UnionPay, o QuickPass móvel e carteiras eletrônicas com QR code. Os usuários podem contar com diversas experiências de pagamento por meio de leitura digital, toque ou clique. Em particular, a UnionPay lançou o novo QuickPass móvel este ano, com alguns produtos que integram pagamentos sem contato, por QR code e dentro do aplicativo. Isso significa que as demandas por pagamento em todos os casos de uso dentro e fora da China Continental podem ser atendidas com um celular.

As carteiras eletrônicas padrão da UnionPay foram lançadas em mais de 20 países e regiões, incluindo Hong Kong, Macau, Pacífico Sul e Sudeste Asiático, e quase dez novas carteiras eletrônicas foram implementadas no segundo trimestre deste ano. Uma em cada cinco transações iniciada por cartões emitidos fora da China Continental passa por ferramentas de pagamentos móveis. Por exemplo, as versões de Hong Kong e Macau do aplicativo da UnionPay oferecem acesso a quase todos os bancos locais emissores de cartão, impulsionando 18 carteiras eletrônicas na região para dar suporte aos QR codes da UnionPay, com mais de um milhão de cartões inscritos.

Cooperação localizada

O Arab News Express, um site de notícias de destaque nos Emirados Árabes Unidos, comentou que a cooperação entre a UnionPay e as instituições locais melhorou o ambiente dos pagamentos móveis no Oriente Médio e protegeu a saúde do consumidor. Khmer Times, um veículo de comunicação do Camboja, disse que a cooperação diversificada da UPI com os bancos locais em pagamentos móveis ajudou a acelerar a transição do Camboja para uma sociedade sem dinheiro em espécie. A localização rápida do negócio de pagamentos móveis da UPI beneficiou-se de vários fatores: em primeiro lugar, o modelo de quatro partes sob o qual a UPI opera está alinhado com os requisitos regulatórios de cada país e facilita o desenvolvimento de uma cooperação profunda em que todos ganham com parceiros locais; em segundo lugar, a UPI oferece uma ampla gama de soluções para atender às necessidades dos usuários em diferentes mercados; e em terceiro lugar, todos os tipos de produtos estão em conformidade com as especificações do EMV (EuroPay, Mastercard, Visa) e, portanto, podem ser utilizados em casos de uso transfronteiriços, o que aumenta o apelo.

A carteira eletrônica lançada no Tajiquistão reflete esses recursos. Os terminais em pontos de venda locais que suportam contas UnionPay QuickPass representam mais de 80% do total, e o Banco Internacional do Tajiquistão também emitiu um grande número de cartões da UnionPay no país nos últimos três anos. Levando em consideração as características da rede de aceitação local e as necessidades dos titulares, a solução de carteira eletrônica sem contato da UnionPay contam com menos requisitos de hardware móvel e alta compatibilidade com Android. Os usuários podem simplesmente vincular seus cartões da UnionPay a suas carteiras para fazer pagamentos em domicílio e no exterior sem problemas.

Um ecossistema de pagamentos móveis que toma forma

Além de uma ampla gama de produtos localizados, a rede de aceitação cada vez mais sofisticada e os recursos de serviços de pagamento digital aprimorados aceleraram a formação do ecossistema de pagamentos móveis da UnionPay. Atualmente, a rede de aceitação física da UnionPay foi estendida para 180 países e regiões, com mais da metade oferecendo suporte aos serviços de pagamentos móveis da UnionPay. Os pagamentos da UnionPay QR foram implementados em 45 países e regiões, com aceitação do produto de pagamento por mais de 1,5 milhão de comerciantes fora da China Continental, três vezes o número do mesmo período no ano passado. Além disso, nove milhões de terminais de PDV fora da China Continental aceitam pagamentos da UnionPay QuickPass, o dobro do número do ano passado.

A tokenização é a tecnologia central dos serviços de pagamento digital da UnionPay. Ao gerar várias informações de stand-in que substituem as informações verdadeiras dos cartões bancários, a tecnologia não só garante a segurança do registro e das transações de cartões físicos, mas também permite a emissão over-the-air de cartões virtuais, o que permite que usuários fora da China Continental que não tenham um cartão físico utilizem os serviços de pagamento móvel. A UPI também desenvolveu mais de 20 plataformas técnicas, incluindo a plataforma de serviços de pagamento móvel UPI (UPI Mobile Payment Service Platform, UMPS), para ajudar parceiros do mundo todo no desenvolvimento eficiente de carteiras eletrônicas e casos de uso.

