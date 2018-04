UnionPay International lanceert "Fly to the World" campagne

SHANGHAI, 21 april 2018 /PRNewswire/ -- Datagegevens vanuit de Chinese OTAs tonen aan dat meer dan 60% van de Chinese toeristen van plan zijn om naar het buitenland te reizen tijdens de komende May Day vakanties, en vele hooggeschoolden hebben aangegeven dat zij liever een langeafstandreis willen maken door een paar vrije dagen op te nemen. UnionPay International heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn "Fly to the World" campagne, dat een soepelere en betere betaalervaringen biedt aan Chinese toeristen in het buitenland. UnionPay kaarthouders kunnen van exclusieve aanbiedingen genieten in ongeveer honderdduizend winkelpunten in 20 overzeese landen.

Vele UnionPay kaarthouders die voordat dit werd ingevoerd al hebben gereisd, hebben reeds van de door UnionPay overvloedige aangeboden kortingen kunnen genieten. Tot nu toe is het UnionPay acceptatienetwerk in 168 landen en regio's aanwezig, en dekt het meer dan 23 miljoen winkelpunten en 1,64 miljoen ATMs buiten China. Op basis van zijn uitgebreide acceptatienetwerk, gaat UnionPay door met het upgraden van zijn card-using privilege systeem, in samenwerking met verschillende soorten winkels in Azië-Pacific, Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Rusland om tot 30% korting te kunnen bieden aan UnionPay kaarthouders vanaf nu tot en met 20 juni.

De deelnemende handelaren van "Fly to the World" omvatten belastingvrije winkels op vliegvelden, bekende warenhuizen en merkwinkels, autoverhuur, restaurants, cruises, toeristische attracties en communicatiedienstenaanbieders. UnionPay kaarthouders mogen ook van online-boeking kortingen genieten bij het reserveren van hotelkamers bij OTAs zoals agoda.com. Bij terugkomst kunnen zij contante terugbetalingen ontvangen van banken en luchtvaartmaatschappijen of card-using incentives van reisbureaus.

Volgens het Annual Report of China Outbound Tourism Development (2017), prefereren steeds meer Chinese toeristen meer tijd te besteden aan het beleven van het lokale leven en cultuur. Door deze trend, omvat "Fly to the World" nu meer autoverhuurbedrijven, restaurants, cruises en entertainment ondernemingen (30% meer dan de wereldwijde campagne van UnionPay vorig jaar), wat voor vrije en onafhankelijke reizigers de ervaring verbetert.

Toeristen kunnen de "UnionPay" App downloaden om van meer aanbiedingen te kunnen genieten. Kaarthouders kunnen bijvoorbeeld korting krijgen bij het betalen met de "UnionPay" App door de QR code te scannen bij winkels zoals Kith Cafe, Bakery Cuisine, Pablo Cheese Tart en Itacho Sushi in Singapore. Zij kunnen ook de e-coupons van het "U Plan" met de App downloaden om directe korting bij tientallen winkels te krijgen, waaronder Hertz in Amerika, T Galleria in Australië en Tsuruha Drug in Japan.



SOURCE UnionPay International