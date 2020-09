UnionPay onthult haar digitale bankpas

BEIJING, 31 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Op 31 augustus lanceerde UnionPay haar digitale bankpas samen met commerciële banken, grote fabrikanten van mobiele telefoons en belangrijke handelaren en betalingsinstellingen. Het aanvragen en ophalen van een kaart is volledig gedigitaliseerd, waardoor kaarthouders een volledig nieuwe betaalervaring krijgen.

De digitale bankpassen en creditcards, die dit keer binnen en buiten het Chinese vasteland werden gelanceerd, hebben vier kenmerken. Ten eerste worden traditionele bankpassen hierdoor gedigitaliseerd. Diensten worden digitaal geleverd om aan meerdere betalingsverzoeken te voldoen, zoals aankopen, contante stortingen en opnames, bankoverschrijvingen, mobiele QuickPass-betalingen en QR-codebetalingen. Ten tweede worden kaartaanvragen en betalingen snel en gemakkelijk gemaakt. Gebruikers over de hele wereld kunnen kaarten aanvragen, ze koppelen en gebruiken via verschillende platforms, waaronder de UnionPay-app, bank-apps en e-wallets die zijn ontwikkeld door fabrikanten van mobiele telefoons. Ze kunnen betalen met de mobiele QuickPass of QR-code door op het scherm te tikken om toegang te krijgen tot de contactloze kaart of de QR-code. Ten derde zijn betalingen via digitale bankkaarten beveiligd. Gevoelige informatie, zoals het kaartnummer en de vervaldatum, wordt tijdens het betalingsproces beschermd door allround technologieën, waaronder tokenisatie en real-time risicobewaking. Geld en persoonsgegevens zijn daarmee beveiligd. Ten vierde helpen digitale bankkaarten verschillende branches en gebruiksscenario's met elkaar te verbinden. Met het Token 2.0 digitale betalingssysteem kunnen gebruikers hun digitale kaarten aanbieden aan online winkels, openbaar vervoer of e-wallets, precies zoals ze zelf willen. De kaarten hebben ook exclusieve voordelen, die bijdragen aan een onderling verbonden digitaal betalingsecosysteem.

De heer Cai Jianbo, eerste uitvoerend vicevoorzitter van China UnionPay, zei dat UnionPay, commerciële banken en andere spelers uit de sector hebben samengewerkt bij het uitrollen van innovatieve producten zoals QR-codebetalingen, de mobiele QuickPass en op gezichtsherkenning gebaseerde betalingen om het publiek hoogwaardige en veilige betalingsdiensten aan te bieden. De nieuwe digitale bankpas speelt in op de marktvraag. Het product is ontwikkeld met de steun van verschillende partijen in de branche en is de nieuwste poging van UnionPay om de digitalisering van betalingsdiensten te stimuleren.

Voor gebruikers zal de innovatieve bankpas een volledig nieuwe en naadloze betalingservaring zijn. De kaartaanvraag kan met enkele stappen online worden voltooid op verschillende platforms zoals de UnionPay-app, bank-apps of e-wallets die zijn ontwikkeld door fabrikanten van mobiele telefoons. Wanneer de aanvraag succesvol is zullen de functies vermogensbeheer, aankoop en betaling allemaal worden ingeschakeld om aan de vraag in verschillende gebruiksscenario's te voldoen. Gebruikers kunnen hun digitale bankpas in real-time bekijken en beheren op de UnionPay-app. Bovendien kunnen ze genieten van een breed scala aan exclusieve voordelen, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Over UnionPay International

UnionPay International (UPI) is een dochteronderneming van China UnionPay, gericht op de groei en ondersteuning van de internationale activiteiten van UnionPay. In samenwerking met meer dan 2300 instellingen wereldwijd heeft UnionPay International de kaartacceptatie in 179 landen en regio's wereldwijd mogelijk gemaakt, met uitgifte in 61 landen en regio's.

