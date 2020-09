UnionPay präsentiert seine digitale Bankkarte

BEIJING, 1. September 2020 /PRNewswire/ -- Am 31. August startete UnionPay seine digitale Bankkarte gemeinsam mit Geschäftsbanken, großen Herstellern von Mobiltelefonen und wichtigen Händlern und Zahlungsinstituten. Das Verfahren zur Kartenbeantragung und -abholung ist komplett digitalisiert und stellt für Kartennutzer eine Zahlungserfahrung der nächsten Generation dar.

Die digitale Debit- und Kreditkarte, die dieses Mal innerhalb und außerhalb von Festlandchina eingeführt wird, verfügt über vier Funktionen. Zunächst werden traditionelle Bankkarten durch sie digitalisiert. Dienstleistungen werden digital zur Verfügung gestellt, um vielfältige Zahlungserfordernisse zu erfüllen, zum Beispiel Einkäufe, Bareinzahlungen und -abhebungen, Banküberweisungen, mobile QuickPass-Zahlungen und Zahlungen über QR-Code. Zweitens werden Karteneinsätze und -zahlungen schnell und unkompliziert gemacht. Nutzer auf der ganzen Welt können Karten beantragen, sie verknüpfen und über verschiedene Plattformen verwenden, unter anderem über die UnionPay App, Bank-Apps sowie E-Wallets, die von Mobiltelefonherstellern entwickelt werden. Sie können mit dem mobilen QuickPass oder QR-Code zahlen, indem sie auf den Bildschirm tippen, um auf die kontaktlose Karte oder den QR-Code zuzugreifen. Drittens sind die Zahlungen über digitale Bankkarten abgesichert. Sensible Informationen wie die Kartennummer und das Ablaufdatum sind während des gesamten Zahlungsvorgangs durch Rundum-Technologien geschützt, einschließlich Tokenisierung und Risikoüberwachung in Echtzeit. Auf diese Weise werden Geldmittel und personenbezogene Daten geschützt. Viertens leisten digitale Bankkarten einen Beitrag zur Vernetzung unterschiedlicher Branchen und Anwendungsfälle. Über den digitalen Zahlungsrahmen Token 2.0 können Nutzer ihre digitalen Karten bei E-Commerce-Händlern, Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs oder E-Wallets ganz nach Wunsch vorlegen. Die Karten bieten darüber hinaus exklusive Vorteile, die ein miteinander verbundenes, digitales Zahlungsumfeld fördern.

Herr Cai Jianbo, First Executive Vice President von China UnionPay, erklärte, dass UnionPay, Geschäftsbanken und andere Akteure der Branche bei der Einführung innovativer Produkte, beispielsweise QR-Code-Zahlungen, mobiles QuickPass und auf Gesichtserkennung basierenden Zahlungen, zusammengearbeitet hätten, um der Allgemeinheit qualitativ hochwertige und sichere Zahlungsdienstleistungen zu bieten. Die neue digitale Bankkarte ist eine Antwort auf die Marktnachfrage. Das Produkt wurde mit Unterstützung verschiedener Mitwirkender aus der Branche entwickelt und markiert die jüngste Bestrebung von UnionPay, die Digitalisierung von Zahlungsdienstleistungen voranzutreiben.

Für Nutzer wird diese innovative Bankkarte eine nahtlose Zahlungserfahrung ermöglichen, die so bisher unerreicht ist. Die Beantragung der Karte kann über einige wenige Schritte online auf verschiedenen Plattformen abgeschlossen werden, zum Beispiel über die UnionPay App, Apps von Banken oder E-Wallets, die von Mobiltelefonherstellern bereitgestellt werden. Wenn der Antrag erfolgreich war, werden alle Funktionen wie Vermögensverwaltung, Einkauf und Zahlung aktiviert, um die Anforderungen in unterschiedlichen Einsätzen zu erfüllen. Nutzer können ihre digitale Bankkarte in der UnionPay App in Echtzeit verwalten. Außerdem genießen sie eine breites Spektrum exklusiver Vorteile, wo immer sie sich in der Welt auch befinden.

Informationen zu UnionPay International

UnionPay International (UPI) ist eine Tochtergesellschaft der China UnionPay, die sich auf das Wachstum und die Unterstützung des internationalen Geschäfts von UnionPay fokussiert. In Zusammenarbeit mit mehr als 2300 Institutionen weltweit hat UnionPay International seine Kartenakzeptanz in 179 Ländern und Regionen mit einer Kartenausgabe in 61 Ländern und Regionen erreicht.

