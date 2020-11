UNIQLO debuta en China Import Expo con The Art and Science of LifeWear

Con 1.500 metros cuadrados The Art and Science of LifeWear fue el mayor espacio de exposición en la categoría de bienes para clientes de CIIE. El espacio, conocido como "Museo del Mañana", mostró la innovación y las tecnologías detrás de los icónicos productos UNIQLO, la artesanía que se destina a la creación de ropa de alta calidad, iniciativas de sostenibilidad, así como la primera exposición pública de la próxima colección +J en colaboración con el legendario diseñador Jil Sander.

Además, con el próximo Double 11, o Singles' Day Sales, el festival de compras online más grande del mundo, UNIQLO demostró su perfecta integración en línea y fuera de línea invitando a los clientes a visitar el Museo del Mañana a través de una exposición simultánea en la UNIQLO Digital Flagship Store.

Jalin Wu, consejero delegado del grupo de Fast Retailing y responsable de marketing de UNIQLO Greater China, dijo, "UNIQLO se complace en haber introducido The Art and Science of LifeWear y sus innovaciones en productos y servicios a los consumidores en China, y en todo el mundo, a través de la plataforma CIIE. Esperamos que con nuestra participación podamos inspirar una vida futura mejor, y nuevos estilos de vida, para las personas en todas partes. UNIQLO está lleno de confianza sobre el mercado chino y los consumidores en el futuro, y la compañía planea seguir profundizando sus raíces en ciudades de bajo nivel en China."

El Museo del Mañana atrajo a más de 300 medios nacionales y extranjeros, así como a más de 200.000 visitantes para experimentar la exposición y entender la tecnología detrás de los productos.

Un representante de los medios de comunicación dijo que por primera vez vio la tecnología detrás de Ultra Light Down, y a través de experimentos tecnológicos con AIRism y HEATTECH, se dio cuenta de cuántas innovaciones de la ciencia y el diseño en realidad se transforman en una prenda que permite a las personas cambiar libremente entre diferentes escenarios de vida de manera más eficiente, cómoda y elegante.

"El stand de UNIQLO era muy grande e impresionante. Es difícil creer que UNIQLO escenificó una actuación tan increíble por primera vez en la exposición. Ya se tratara de las chaquetas gigantes Ultra Light Down o de varios dispositivos de laboratorio, se puede sentir la dedicación y atención de la marca a los detalles," dijo Yang de Shanghai.

Museo del Mañana inspiró futuros estilos de vida con ropa del mañana

CIIE también vio la primera exposición pública mundial de la colección +J Otoño/Invierno 2020, que estará disponible en las tiendas UNIQLO y online a partir del 13 de noviembre. La colección marca el regreso de la colaboración de UNIQLO con la Sra. Sander, quien aporta su característico estilo moderno a esta excepcional línea para mujeres y hombres.

Saludando a los visitantes del Museo del Mañana había versiones gigantes de chaquetas Ultra Light Down que cuelgan en el aire. Las chaquetas Ultra Light Down reales vendidas en UNIQLO cuentan con un tejido hecho de una fibra ultrafina duradera y ligera que se trata para eliminar bolas, combinando calidez y ligereza, al tiempo que es lo suficientemente compacto como para plegarse fácilmente en una bolsa adjunta.

Mostrando las ofertas de ropa interior UNIQLO, el Museo del Mañana presentó tres experimentos para demostrar cómo las diversas funciones del AIRism regulan el aire debajo de la ropa, liberando calor y humedad para proporcionar una sequedad cómoda. Otra estación destacó la tecnología de biocalentamiento que se encuentra en la ropa interior HEATTECH, querida en todo el mundo desde su creación en 2003.

Al mostrar públicamente una máquina de tejer utilizando la tecnología WHOLEGARMENT en China por primera vez, UNIQLO mostró el arte del revolucionario tejer sin costuras 3D, que se adapta perfectamente al cuerpo y trae una nueva experiencia de uso de comodidad elegante. El espacio también contó con un laboratorio BLOCKTECH, donde los experimentos demostraron claramente las funciones a prueba de viento, impermeables y transpirables de la utilidad exterior de alta tecnología, que proporcionan una protección cómoda contra el frío.

Las UT (camisetas UNIQLO), que ofrecen una variedad de auténtica cultura pop y gráficos artísticos de todo el mundo, permitiendo al usuario expresar su individualidad, también fueron exhibidas en el Museo del Mañana como un punto focal de las influencias culturales y creativas del mundo. En la pantalla UNIQLO Masterpiece Studio, UNIQLO destacó la calidad creada a través de la artesanía persistente, el corte refinado y la selección de telas, que define el valor de la ropa.

Además, también se exhibieron los esfuerzos mundiales de desarrollo sostenible e innovación de UNIQLO, que utilizan el poder de la ropa para ayudar a proteger la tierra y el cuidado de las personas y las comunidades. CIIE también marcó el debut mundial de BlueCycle, un cambio de marca de la innovadora tecnología de ahorro de agua UNIQLO que permite un uso significativamente menor del agua en el proceso de producción de vaqueros. Esta tecnología del Jeans Innovation Center de la compañía, establecida en Los Ángeles en 2016, formó parte de una exposición más amplia que destaca la historia y evolución de los vaqueros UNIQLO y los seis tipos de tejidos vaqueros UNIQLO.

Exposición LifeWear más allá de CIIE

Fast Retailing se compromete a convertirse en la empresa de consumidores minoristas digitales número uno del mundo. Con esto en mente, UNIQLO continúa transformando la información en productos mediante la comprensión de las necesidades de sus clientes y la integración de funciones en línea y fuera de línea para proporcionar a los clientes una experiencia de compra perfecta. Durante el CIIE también se invitó a los clientes a visitar el Museo del Mañana a través de una exposición online simultánea en la nube a través de la UNIQLO Digital Flagship Store y obtener una experiencia virtual de cerca de The Art and Science of LifeWear a través de las 10 áreas de exposición innovadoras.

Imágenes y videos de la exposición "Museo del Mañana" están disponibles para descarga aquí.

Acerca de UNIQLO LifeWear

Ropa que proviene de los valores japoneses de simplicidad, calidad y longevidad. Diseñado para ser del momento y para la época, LifeWear está hecho con tal elegancia moderna que se convierte en los bloques de construcción del estilo de cada individuo. Una camisa perfecta que siempre se hace más perfecta. El diseño más simple oculta los detalles más reflexivos y modernos. Lo mejor en ajuste y tela hecha para ser asequible y accesible para todos. LifeWear es una ropa que se está innovando constantemente, aportando más calidez, más ligereza, mejor diseño y mejor comodidad a la vida de las personas.

Acerca de UNIQLO y Fast Retailing

UNIQLO es una marca de Fast Retailing Co., Ltd., un holding minorista japonés líder con sede global en Tokio, Japón. UNIQLO es la mayor de las ocho marcas del Grupo Fast Retailing, siendo las otras GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princessetam.tam y J Brand. Con ventas globales de aproximadamente 2,0088 billones de yenes para el año fiscal 2020 que terminó el 31 de agosto de 2020 (19.060 millones de dólares estadounidenses, calculados en yenes usando la tasa de finales de agosto de 2020 de $1 a 105,4 yenes), Fast Retailing es una de las empresas minoristas más grandes del mundo, y UNIQLO es el minorista líder de Japón.

UNIQLO continúa abriendo tiendas a gran escala en algunas de las ciudades y lugares más importantes del mundo, como parte de sus esfuerzos continuos para consolidar su estatus como marca global. Hoy en día la compañía cuenta con más de 2.200 tiendas en 25 mercados incluyendo Japón. Los otros mercados son Australia, Bélgica, Canadá, China continental, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Malasia, Países Bajos, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Además, UNIQLO estableció un negocio social en Bangladesh junto con el Banco Grameen en 2010, y hoy en día hay varias tiendas Grameen-UNIQLO en Dhaka.

Con una declaración corporativa comprometida con cambiarse de ropa, cambiar la sabiduría convencional y cambiar el mundo, Fast Retailing se dedica a crear ropa excelente con un valor nuevo y único para enriquecer la vida de las personas en todas partes. Para obtener más información sobre UNIQLO y Fast Retailing, visite www.uniqlo.com y www.fastretailing.com.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1331151/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1331031/UNIQLO_CIIE_Lifewear.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1331032/UNIQLO_CIIE_Lifewear_ULD.jpg

Related Links

http://www.uniqlo.com/



SOURCE UNIQLO