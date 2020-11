UNIQLO tient sa première exposition à la China Import Expo : The Art and Science of LifeWear

Occupant une surface de 1 500 mètres carrés, The Art and Science of LifeWear était le plus grand espace d'exposition de la CIIE consacré aux produits de consommation. Appelé Museum of Tomorrow (Musée de demain), l'espace a présenté l'innovation et les technologies des produits emblématiques d'UNIQLO, l'artisanat à l'origine de ses vêtements de haute qualité ainsi que ses initiatives de durabilité. En outre, l'exposition a permis au public d'apercevoir pour la première fois la nouvelle collection +J, conçue en collaboration avec la légendaire styliste Jil Sander.

En vue de Double 11, ou Singles' Day Sales, le plus grand festival de shopping en ligne au monde, UNIQLO a également invité les clients à visiter le Museum of Tomorrow virtuellement, par le biais d'une exposition en ligne accessible depuis le magasin phare numérique d'UNIQLO.

Jalin Wu, directrice de groupe à Fast Retailing et chef du marketing d'UNIQLO Greater China, a déclaré : « UNIQLO est heureux d'avoir présenté l'exposition The Art and Science of LifeWear ainsi que l'innovation de ses produits et de ses services aux consommateurs en Chine et dans le reste du monde. Nous espérons que notre participation donnera lieu à une vie meilleure et de nouveaux modes dans les quatre coins du globe. UNIQLO est pleinement confiant dans les perspectives et les consommateurs du marché chinois et la société compte continuer d'élargir sa présence dans les villes de moindre rang de la Chine. »

Plus de 300 médias locaux et étrangers et plus de 200 000 visiteurs ont exploré le Museum of Tomorrow pour en savoir plus sur la technologie des produits UNIQLO.

Selon un représentant médiatique qui a découvert pour la première fois la technologie de la gamme Ultra Légère, les expériences réalisées autour des technologies AIRism et HEATTECH lui ont montré que chaque vêtement renferme un grand nombre d'innovations scientifiques et vestimentaires afin d'aider les gens à passer librement d'une situation à l'autre avec plus d'efficacité, de confort et d'élégance.

« Le stand d'UNIQLO était très grand et impressionnant. Il est difficile de croire qu'UNIQLO ait organisé une exposition si réussie pour sa première participation à l'exposition. Des géants manteaux de la gamme Ultra Légère aux divers appareils de laboratoire, chaque élément du stand évoquait le dévouement de la marque et son attention aux détails », a affirmé Yang, de Shanghai.

Le Museum of Tomorrow, une inspiration pour la vie et la mode de demain

Les visiteurs de la CIIE ont également assisté à la première exposition publique mondiale de la collection +J Automne/Hiver 2020, dont les articles seront en vente dans les magasins d'UNIQLO et en ligne à partir du 13 novembre. La collection marque une renaissance de la collaboration entre UNIQLO et Mme Sander, qui apporte son célèbre style moderne à cette ligne exceptionnelle pour femme et pour homme.

Suspendus au plafond, de géants manteaux de la gamme Ultra Légère ont accueilli les visiteurs du Museum of Tomorrow. Les manteaux de la gamme sont fabriqués à partir d'un tissu en fibre ultrafine, durable et léger, qui est traité pour éliminer les rembourrages de plumes. Alliant chaleur et légèreté, les manteaux sont suffisamment compacts pour être facilement pliées et rangées dans leur pochon.

Dans la section consacrée aux vêtements d'intérieur d'UNIQLO, le Museum of Tomorrow a présenté trois expériences pour montrer comment les différentes caractéristiques de la technologie AIRism contrôlent l'air et évacuent la chaleur et l'humidité pour que les vêtements restent secs et confortables. Une autre section de l'exposition a mis en avant la technologie de réchauffement biologique utilisée dans les vêtements d'intérieur HEATTECH, une gamme appréciée dans le monde entier depuis sa création en 2003.

Pour la première fois en Chine, UNIQLO a utilisé une machine à tricoter dotée de la technologie WHOLEGARMENT pour offrir une démonstration du révolutionnaire tricot 3D sans couture. Les vêtements fabriqués ainsi s'adaptent parfaitement au corps du porteur, lui fournissant une nouvelle expérience mêlant confort et élégance. Dans le laboratoire BLOCKTECH, des expériences ont clairement démontré aux visiteurs les caractéristiques coupe-vent, imperméables et respirantes de la gamme. Ses vêtements d'extérieurs modernes et utilitaires fournissent une protection confortable contre le froid.

Une autre section du Museum of Tomorrow était consacrée aux UTs (t-shirts d'UNIQLO), véritables points de convergence des influences culturelles et créatives du monde. Arborant des symboles authentiques de culture pop ou encore des créations graphiques venues du monde entier, les UTs permettent au porteur d'exprimer son individualité. Dans la section UNIQLO Masterpiece Studio, UNIQLO a mis en avant l'artisanat constant, la coupe raffinée et la sélection soignée des tissus qui font la qualité et la valeur de ses vêtements.

En outre, l'exposition a souligné les efforts mondiaux d'UNIQLO sur le plan du développement durable et de l'innovation. En effet, l'entreprise tire parti du pouvoir de la mode pour renforcer la protection de la planète et améliorer les soins offerts aux personnes et aux collectivités. UNIQLO a également profité de la CIIE pour dévoiler BlueCycle, la nouvelle marque de sa technologie innovante d'économie d'eau, qui réduit grandement la quantité d'eau utilisée dans la fabrication des jeans. Cette technologie issue du Jeans Innovation Center, établi à Los Angeles en 2016 par UNIQLO, était l'un des éléments présentés dans une exposition plus large consacrée à l'histoire et à l'évolution des jeans UNIQLO, en plus des six types de tissus utilisés pour fabriquer les jeans UNIQLO.

L'exposition LifeWear, au-delà de la CIIE

Fast Retailing est engagée à devenir la première entreprise de vente au détail numérique au monde pour les produits de consommation. Dans cette optique, UNIQLO continue de transformer l'information en produits grâce à une compréhension des besoins de ses clients. L'entreprise combine des services en ligne et hors ligne pour fournir une expérience de magasinage fluide à ses clients. Pendant la CIIE, UNIQLO a également invité ses clients à visiter le Museum of Tomorrow par le biais d'une exposition en ligne hébergée dans le cloud. Accessible depuis la boutique phare numérique d'UNIQLO, celle-ci a permis aux clients de découvrir The Art and Science of LifeWear en explorant 10 espaces d'exposition innovants virtuellement.

À propos d'UNIQLO LifeWear

Les vêtements LifeWear sont imprégnés des valeurs japonaises de simplicité, qualité et longévité. Des pièces intemporelles, les vêtements LifeWear sont fabriqués avec tant d'élégance contemporaine, qu'ils deviennent les composantes de base de chaque style individuel. Des vêtements parfaits, en constant perfectionnement. Le plus simple des styles, dissimulant des détails des plus actuels et réfléchis. Des vêtements parfaitement adaptés, faits de la meilleure étoffe, qui sont abordables et accessibles pour tous. Les vêtements LifeWear sont le fruit d'une constante innovation et apportent plus de chaleur, plus de légèreté, plus de style et plus de confort dans la vie des gens.

À propos d'UNIQLO et de Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., une société de portefeuille japonaise de vente au détail, dont le siège mondial se situe à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus grande des huit marques de Fast Retailing Group, les autres étant GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam et J Brand Ayant généré environ 2,0088 trillions de yens au cours de l'exercice 2020 se terminant le 31 août 2020 (soit 19,06 milliards $, calculés en yens à l'aide du taux en vigueur à la fin août 2020 : 1 $ = 105,4 yens), Fast Retailing est l'une des plus grandes entreprises de vente au détail de vêtements du monde et UNIQLO est le premier détaillant spécialisé du Japon.

UNIQLO continue d'ouvrir des magasins à grande surface dans certaines des plus importantes villes et localités du monde dans le cadre de ses efforts soutenus visant à asseoir sa réputation de véritable marque mondiale. La société possède actuellement plus de 2 200 magasins dans 25 marchés, dont le Japon. Classés par ordre alphabétique, les autres marchés sont l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine continentale, la Corée du Sud, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, la Malaisie, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Russie, Singapour, la Suède, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam. En outre, UNIQLO a créé une entreprise à vocation sociale au Bangladesh en 2010, en partenariat avec Grameen Bank. UNIQLO compte aujourd'hui plusieurs magasins Grameen UNIQLO à Dhaka.

Conformément à son énoncé organisationnel, qui définit son engagement à changer la mode vestimentaire, les idées reçues et le monde, Fast Retailing se consacre à créer des vêtements exceptionnels qui présentent une valeur neuve et unique, afin d'enrichir la vie des gens de partout. Pour en apprendre davantage sur UNIQLO et Fast Retailing, veuillez visiterwww.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

