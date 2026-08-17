Unitech bringt den EA530 auf den Markt, der auf die Optimierung der Gesamtbetriebskosten bei AIDC-Implementierungen in Unternehmen abzielt

TAIPEI, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der zunehmenden digitalen Transformation im Einzelhandel, in der Logistik und in der Lagerhaltung stellen Unternehmen immer höhere Anforderungen an AIDC-Geräte hinsichtlich der Datenverarbeitung in Echtzeit und der langfristigen Betriebssicherheit. Leistungsbeschränkungen, steigende Ersatzkosten und ein komplexes IT-Management stellen nach wie vor zentrale Herausforderungen bei groß angelegten Implementierungen dar.

Designed for modern retail and logistics, addressing growing demands for performance, durability, and total cost of ownership.

Der Fokus verlagert sich auf TCO und Lebenszykluseffizienz

Die Prioritäten von Unternehmen gehen über reine Hardwarespezifikationen hinaus und richten sich zunehmend auf die Gesamtbetriebskosten (TCO) sowie die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Langlebigkeit der Geräte, die Systemstabilität und der geringere Wartungsaufwand werden zu entscheidenden Faktoren bei groß angelegten Implementierungen. Gestützt auf die 4+4-Produktlebenszyklusstrategie von Unitech ermöglicht der EA530 eine längerfristige Planung und sorgt für Kosteneffizienz.

Steigende Anforderungen an Leistung und Benutzerfreundlichkeit

Die Einführung von cloudbasierten Systemen und Echtzeitanwendungen führt zu höheren Leistungsanforderungen auf Geräteebene. Gleichzeitig werden größere Bildschirme und ein unterbrechungsfreier Betrieb immer wichtiger für die Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz.

Als Reaktion darauf hat Unitech den mobilen Unternehmenscomputer EA530 auf den Markt gebracht. Das Gerät verfügt über einen Octa-Core-Prozessor mit 2,2 GHz, der mehr als dreimal so leistungsstark ist wie die Modelle der vorherigen Generation, sowie über ein 6-Zoll-HD+-Display und einen im laufenden Betrieb austauschbaren Akku.

Die AER-Zertifizierung unterstützt das IT-Management in Unternehmen

Mit zunehmender Größe der Bereitstellungen werden Geräteverwaltung und Sicherheit komplexer. Das EA530 läuft unter Android 15 und wird bis Android 17 unterstützt. Es ist im Rahmen des „Android Enterprise Recommended" (AER)-Programms zertifiziert, was regelmäßige Sicherheitsupdates und Kompatibilität mit Enterprise-Mobility-Management-Systemen gewährleistet.

Integration und Robustheit für den operativen Einsatz

Von modernen AIDC-Geräten wird erwartet, dass sie Datenerfassung, Konnektivität und Robustheit vereinen. Der EA530 unterstützt Barcode-Scanning, NFC, optionales UHF-RFID, Wi-Fi 6E, eSIM und DBS-Technologie (Dual-Band Simultaneous) für schnelllebige Umgebungen im Einzelhandel und in der Logistik. Er bietet eine RFID-Lesereichweite von bis zu 1,8 Metern mit integriertem UHF-RFID-Modul und bis zu 25 Metern mit dem RP300-Lesegerät, während die Schutzart IP65/IP68 den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ermöglicht.

Markt bewegt sich in Richtung Kosteneffizienz

Der AIDC-Markt verlagert sich hin zu Lösungen, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosteneffizienz und langfristiger Wartbarkeit schaffen, da Unternehmen bestrebt sind, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Effizienz der Implementierung zu steigern.

Informationen zu Unitech

Die 1979 gegründete Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) mit Hauptsitz in Taiwan bietet AIDC- und IoT-Lösungen an, darunter mobile Computer, robuste PDAs, Industrie-Tablets, Barcode-Scanner und RFID-Lesegeräte.

Mit über 40 Jahren Erfahrung unterstützt Unitech die digitale Transformation in den Bereichen Logistik, Einzelhandel, Lagerhaltung, Fertigung, öffentliche Verwaltung, Transportwesen und Außendienst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ute.com.

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