Unitech lance l'EA530, un produit destiné à optimiser le coût total de possession dans les déploiements d'identification automatique et de saisie des données d'entreprise

TAIPEI, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la transformation numérique s'accélère dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique et de l'entreposage, les entreprises exigent de plus en plus des appareils d'identification automatique et de saisie des données permettant un traitement des données en temps réel et une fiabilité opérationnelle à long terme. Les limites en matière de performances, l'augmentation des coûts de remplacement et la complexité de la gestion informatique demeurent des défis majeurs dans les déploiements à grande échelle.

Designed for modern retail and logistics, addressing growing demands for performance, durability, and total cost of ownership.

Le coût total de possession et l'efficacité tout au long du cycle de vie sont désormais les priorités

Les priorités des entreprises ne se limitent plus aux spécifications matérielles, mais s'orientent désormais vers le coût total de possession (CTP) et l'efficacité tout au long du cycle de vie. La longévité des équipements, la stabilité du système et la réduction des besoins en maintenance sont devenus des facteurs essentiels dans les déploiements à grande échelle. S'appuyant sur la stratégie de cycle de vie des produits « 4+4 » d'Unitech, l'EA530 favorise une planification à plus long terme et une meilleure rentabilité.

Une demande croissante en matière de performances et de convivialité

L'adoption de systèmes basés sur le cloud et d'applications en temps réel entraîne une accentuation des exigences en matière de performances au niveau des appareils. Au même moment, les écrans plus grands et un fonctionnement ininterrompu deviennent indispensables pour améliorer la productivité du personnel de première ligne.

Dans ce contexte, Unitech a lancé le terminal mobile d'entreprise EA530. Cet appareil est équipé d'un processeur octa-core cadencé à 2,2 GHz, avec des performances plus de trois fois supérieures à celles des modèles de la génération précédente, ainsi que d'un écran HD+ de 6 pouces et d'une batterie remplaçable à chaud.

La certification AER (Android Enterprise Recommended) facilite la gestion informatique en entreprise

Alors que les déploiements prennent de l'ampleur, la gestion et la sécurité des appareils deviennent de plus en plus complexes. L'EA530 fonctionne avec Android 15 et bénéficie d'une prise en charge jusqu'à Android 17. Il est certifié dans le cadre du programme Android Enterprise Recommended (AER), ce qui garantit des mises à jour de sécurité régulières et la compatibilité avec les systèmes de gestion de la mobilité d'entreprise.

Intégration et robustesse dans les environnements opérationnels

Les appareils d'identification automatique et de saisie des données modernes doivent allier capture de données, connectivité et robustesse. L'EA530 prend en charge la lecture de codes-barres, la technologie NFC, la RFID UHF en option, le Wi-Fi 6E, l'eSIM et la technologie DBS (Dual-Band Simultaneous) pour les environnements dynamiques du commerce de détail et de la logistique. Il offre une portée de lecture RFID allant jusqu'à 1,8 mètre grâce à la technologie RFID UHF intégrée et jusqu'à 25 mètres avec le lecteur RP300, tandis que son indice de protection IP65/IP68 lui permet de résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes.

Le marché s'oriente vers la rentabilité

Le marché des appareils d'identification automatique et de saisie des données s'oriente vers des solutions qui associent performances, rentabilité et facilité de maintenance à long terme, les entreprises cherchant à réduire la complexité opérationnelle et à améliorer l'efficacité de leurs déploiements.

À propos d'Unitech

Fondée en 1979 et dont le siège social est situé à Taïwan, Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE : 3652) propose des solutions AIDC et IoT, notamment des ordinateurs mobiles, des PDA robustes, des tablettes industrielles, des lecteurs de codes-barres et des lecteurs RFID.

Avec plus de 40 ans d'expérience, Unitech soutient la transformation numérique dans les domaines de la logistique, de la vente au détail, de l'entreposage, de la fabrication, des services publics, du transport et des services extérieurs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ute.com.

Suivez Unitech sur LinkedIn, Facebook.