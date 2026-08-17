Unitech lanza el EA530

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Unitech Electronics Co., Ltd.

Aug 17, 2026, 02:00 ET

- Unitech lanza el EA530, un sistema diseñado para optimizar el coste total de propiedad en implementaciones de AIDC empresariales

TAIPEI, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la transformación digital se acelera en los sectores de comercio minorista, logística y almacenamiento, las empresas exigen cada vez más a los dispositivos AIDC para el procesamiento de datos en tiempo real y la fiabilidad operativa a largo plazo. Las limitaciones de rendimiento, el aumento de los costes de reemplazo y la compleja gestión de TI siguen siendo desafíos clave en las implementaciones a gran escala.

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Designed for modern retail and logistics, addressing growing demands for performance, durability, and total cost of ownership.
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El enfoque se centra en el coste total de propiedad (TCO) y la eficiencia del ciclo de vida
Las prioridades empresariales van más allá de las especificaciones de hardware y se centran en lo relacionado con el coste total de propiedad (TCO) y la eficiencia del ciclo de vida. La durabilidad de los dispositivos, la estabilidad del sistema y la reducción de los requisitos de mantenimiento se están convirtiendo en factores críticos en implementaciones a gran escala. Respaldado por la estrategia de ciclo de vida de producto 4+4 de Unitech, el EA530 facilita la planificación a largo plazo y optimiza los costes.

Creciente demanda de rendimiento y usabilidad
La adopción de sistemas basados en la nube y aplicaciones en tiempo real está sirviendo para llevar a cabo un impulso de los mayores requisitos de rendimiento a nivel de dispositivo. A su vez, las pantallas más grandes y el funcionamiento ininterrumpido se están volviendo esenciales para mejorar la productividad del personal de primera línea.

Como respuesta a esta demanda, Unitech ha presentado el ordenador móvil empresarial EA530. Este dispositivo cuenta con un procesador de ocho núcleos a 2,2 GHz que proporciona un rendimiento tres veces superior al de los modelos de la generación anterior, además de una pantalla HD+ de 6 pulgadas y una batería con sistema de intercambio en caliente.

La certificación AER respalda la gestión de TI empresarial
Al tiempo que las implementaciones se expanden, la administración y la seguridad de los dispositivos se vuelven más complejas. El EA530 funciona con Android 15 y es compatible con Android 17. Cuenta con la certificación del programa Android Enterprise Recommended (AER), lo que garantiza actualizaciones de seguridad periódicas y compatibilidad con los sistemas de administración de movilidad empresarial.

Integración y durabilidad para entornos operativos
Se espera que los dispositivos AIDC modernos combinen captura de datos, conectividad y durabilidad. El EA530 admite escaneo de códigos de barras, NFC, RFID UHF opcional, Wi-Fi 6E, eSIM y tecnología DBS (Dual-Band Simultaneous) para entornos de venta minorista y logística de ritmo acelerado. Ofrece lectura RFID de hasta 1,8 metros con RFID UHF integrado y hasta 25 metros con el lector RP300, mientras que la protección IP65/IP68 admite operaciones exigentes.

El mercado avanza hacia la eficiencia de costes
El mercado de AIDC se está orientando hacia soluciones que equilibran el rendimiento, la rentabilidad y la facilidad de mantenimiento a largo plazo, a medida que las empresas buscan reducir la complejidad operativa y mejorar la eficiencia de la implementación.

Acerca de Unitech
Fundada en 1979 y con sede en Taiwán, Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) proporciona soluciones AIDC e IoT, incluyendo computadoras móviles, PDA robustas, tabletas industriales, escáneres de códigos de barras y lectores RFID.

Contando con más de 40 años de experiencia, Unitech impulsa la transformación digital en los sectores de logística, comercio minorista, almacenamiento, fabricación, gobierno, transporte y servicios de campo.

Aprenda más por medio de www.ute.com.
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