Unitech lance la première tablette Windows sur ARM de qualité industrielle au monde, mettant en avant la mobilité d'entreprise

TAIPEI, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Unitech Electronics Co. Ltd. a annoncé la RT112 Windows, première tablette Windows sur ARM de qualité industrielle au monde, équipée d'un processeur Qualcomm. Elle combine l'écosystème Windows 11 et l'efficacité ARM pour offrir une mobilité durable et connectée aux professionnels de premier plan dans tous les secteurs d'activité.

Redéfinir la mobilité industrielle à l'ère de la transformation numérique

Alors que la transformation numérique s'accélère, la demande de solutions mobiles qui connectent les environnements robustes aux systèmes d'entreprise augmente. Les travailleurs ont besoin de données et de communications en temps réel, les PC traditionnels et les tablettes grand public n'ayant souvent pas l'efficacité, la durabilité et la connectivité requises.

La RT112 Windows offre l'expérience complète de Windows aux opérations de première ligne, en prenant en charge les applications d'entreprise, la capture de données en temps réel et une connectivité fiable. Alliant conception robuste à efficacité de l'ARM, elle permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité.

Optimisée par Qualcomm pour des performances fiables et connectées

Construite sur Windows 11 IoT Enterprise LTSC et alimentée par le processeur Qualcomm Dragonwing™ 6490, la RT112 Windows offre des performances fluides et sécurisées, optimisées pour les charges de travail industrielles.

« Le lancement de la tablette Windows RT112 d'Unitech marque un tournant dans l'informatique industrielle. Grâce à la plateforme Qualcomm® QCM6490, cette solution allie connectivité avancée, accélération de l'IA et efficacité énergétique pour offrir les performances dont les professionnels de première ligne ont besoin sans compromis », Anand Venkatesan, Directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « Notre collaboration avec Unitech et Microsoft permet aux entreprises d'étendre l'expérience Windows complète aux environnements robustes, favorisant ainsi la productivité, la fiabilité et l'innovation à la périphérie. »

« La RT112 Windows marque une étape importante pour Windows sur Dragonwing, fusionnant la compatibilité avec les logiciels d'entreprise et l'efficacité de la classe mobile pour transformer la façon dont les industries opèrent sur le terrain. »

Mobilité robuste et connectée pour les opérations d'entreprise

Conçue pour une utilisation en première ligne, la RT112 Windows répond aux normes IP67 et MIL-STD-810H dans un format compact de 690 g et 12 mm. La 5G intégrée, le Wi-Fi 6E, l'eSIM et une batterie amovible de 8 800 mAh permettent un fonctionnement en continu et une connectivité fiable.

Pour la logistique, la fabrication, la vente au détail, l'hôtellerie et les soins de santé, la RT112 Windows exécute des applications Windows complètes pour des flux de travail diversifiés. Combinant durabilité industrielle, efficacité ARM et compatibilité Windows, elle permet de réduire la maintenance, d'allonger le cycle de vie des appareils et d'améliorer la productivité.

À propos d'Unitech

Fondée en 1979 et basée à Taïwan, la société Unitech Electronics Co. (TWSE : 3652) propose des solutions AIDC et IoT, notamment des ordinateurs mobiles, des PDA robustes, des tablettes industrielles, des lecteurs de codes-barres et des lecteurs RFID.

Avec plus de 40 ans d'expérience, Unitech soutient la transformation numérique dans les domaines de la logistique, de la vente au détail, de l'entreposage, de la fabrication, des services publics, du transport et des services extérieurs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ute.com.

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