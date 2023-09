United Imaging Healthcare lance les systèmes TEP/CT de nouvelle génération, la gamme uMI Panorama et la plateforme de technologie moléculaire intégrée à l'occasion de l'EANM

Inauguration d'une nouvelle ère de la médecine nucléaire et de l'imagerie moléculaire grâce à des innovations

VIENNE, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- United Imaging Healthcare, un leader mondial de l'imagerie médicale de pointe et du matériel de radiothérapie, présente sa nouvelle génération de systèmes TEP/CT, l'uMI Panorama™, et la plateforme de technologie moléculaire intégrée baptisée uExcel, à l'occasion de la réunion annuelle 2023 de l'Association européenne de médecine nucléaire (EANM) qui se tient du 9 au 12 septembre à Vienne, en Autriche. En tant que sponsor du prix « EANM Young Authors' Award » et du prix « EANM Technologist Award » cette année, United Imaging joue un rôle important dans l'innovation dans le domaine de l'imagerie moléculaire et de la médecine nucléaire à l'échelle mondiale.

La nouvelle gamme uMI Panorama à grand diamètre est une famille de produits qui comprend l'uMI Panorama, l'uMI Panorama GS et le NeuroEXPLORER. Le nouvel uMI Panorama dispose d'une résolution NEMA de 2,9 mm, d'un champ de vue axiale de 35 cm, d'une sensibilité efficace du système de 143 cps/kBq et d'une résolution de synchronisation de 194 ps, offrant ainsi des performances sans précédent. Plus particulièrement, un uMI Panorama a récemment été installé au Huntsman Cancer Institute, un centre de cancérologie globale renommé, qui fait partie du système de santé de l'Université de l'Utah à Salt Lake City, aux États-Unis.

L'uMI Panorama GS, qui tire son nom du terme « Gold Standard », est conçu pour fixer une référence en matière d'imagerie moléculaire et révolutionner l'imagerie TEP du corps entier. L'uMI Panorama GS se distingue comme le produit phare de la gamme uMI Panorama, avec un système TEP/CT ayant reçu l'autorisation 510(k) de la FDA et en cours d'autorisation CE avec un champ de vue axiale (AFOV) impressionnant de 148 cm, ce qui facilite considérablement l'imagerie du corps entier dans une seule position d'alitement. Visant à améliorer l'expérience du patient et à élargir les domaines de recherche, ce système offre des capacités exceptionnelles pour l'imagerie fonctionnelle et anatomique et redéfinit l'exactitude de la quantification pour la précision de la détection des lésions. De plus, ce long système TEP/CT à FOV axiale dépasse pour la première fois la limite de 200 ps.

Le NeuroEXPLORER (NX) est une innovation révolutionnaire pour explorer l'univers du cerveau. Soutenu par la subvention de l'initiative BRAIN, créée grâce à des partenariats entre Yale, UC Davis et United Imaging, le NX a été inventé pour faire progresser les protocoles et les applications TEP cérébrale et est le scanner TEP/CT DOI-TOF le plus avancé au monde.

En tandem avec uMI Panorama, l'uExcel est une plateforme avancée de technologie d'imagerie moléculaire méticuleusement intégrée avec des composants matériels et logiciels. Cette plateforme s'attache à améliorer les performances du système, les capacités d'imagerie et les fonctionnalités globales. Basé sur la reconstruction itérative par apprentissage profond, l'uExcel permet à l'uMI Panorama d'améliorer les résultats d'image même dans des conditions de scannage difficiles. Soutenue par l'intelligence artificielle (IA), la gamme uMI Panorama offre des scanners plus rapides avec des doses réduites tout en améliorant la qualité et la cohérence de l'imagerie dans tous les contextes cliniques.

L'ensemble du portefeuille de produits d'imagerie moléculaire renforce considérablement les études cliniques et de recherche. Lors du symposium satellite, le Dr Joniada Doraku de l'hôpital Ospedale Sacro Cuore de Calabre a raconté comment elle a libéré la puissance de la TEP/CT numérique uMI 780 dans sa pratique clinique. Elle a mis en avant la haute résolution de l'uMI 780 et la qualité d'image supérieure qu'il peut apporter en rendant compte de ses performances satisfaisantes en matière de diagnostic tumoral et neurologique. Examinant la contribution apportée par l'uEXPLORER à l'hôpital Zhongshan de l'Université de Fudan au cours des quatre dernières années, le Dr Hongcheng Shi a noté que l'uEXPLORER simplifie considérablement les examens TEP/CT et élargit la portée des applications cliniques de la TEP grâce à son AFOV de 194 cm et à sa sensibilité élevée. En s'appuyant sur les cas cliniques qu'il a présentés, il ressort que l'uEXPLORER fournit une évaluation complète de la maladie, répond à des besoins spécifiques avec des scannages rapides, fournit de nombreuses informations grâce à des études dynamiques, facilite le scanner à faible dose et garantit une faible radiation, une rentabilité et une imagerie de qualité. Le Dr Jeffrey Yap, du Huntsman Cancer Institute, a expliqué comment l'uMI Panorama intègre l'utilisation de l'IA et redéfinit les normes de performance en imagerie. Le Dr Li Huo du Peking Union Medical College Hospital a également loué l'uMI Panorama. Grâce à une série de tests menés sur plus de 1 800 patients utilisant plus de 15 produits radiopharmaceutiques différents avec l'uMI Panorama en seulement un an, elle a dévoilé de nombreuses applications cliniques innovantes pour ce scanner TEP/CT. Ces applications sont particulièrement remarquables dans le domaine de la recherche clinique translationnelle, qui comprend l'utilisation de plusieurs nouveaux traceurs. Le Dr Richard Carson s'est concentré sur la conception et les applications du NeuroEXPLORER (NX), révélant sa forte performance en tant qu'imageur TEP du cerveau humain grâce à une résolution spatiale très précise, à une sensibilité très élevée et à une estimation très précise du mouvement de la tête. Il a félicité NX pour son potentiel de réduction des doses de radiation, ses progrès méthodologiques, et ses nouveaux paradigmes en matière d'imagerie cérébrale, y compris l'imagerie des petites structures cérébrales, l'identification des sites de liaison de faible densité, l'imagerie de la moelle épinière, la libération dynamique de neurotransmetteurs, et la mesure des légers changements à l'intérieur d'un même sujet.

United Imaging a toujours été à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'imagerie moléculaire en Europe. Le parcours en Europe a commencé avec l'installation du premier système TEP/CT numérique en Pologne en 2019, et au début de 2022, United Imaging a davantage élargi son empreinte en Europe avec l'installation de l'uMI 780 en Italie. Cette année, l'Institut national d'oncologie Marie Curie Skłodowska a également installé l'uMI 780.

Célébrant le premier anniversaire de son introduction en bourse, United Imaging a franchi une nouvelle étape en fournissant des équipements d'imagerie médicale haut de gamme à plus de 11 300 établissements cliniques et de recherche dans plus de 60 pays à travers le monde. Depuis sa création, United Imaging s'est engagé à repousser les limites des innovations médicales et à encourager les collaborations avec des instituts de recherche clinique et scientifique de renommée mondiale, notamment l'université de Yale, l'université Washington de Saint-Louis, et l'université du Texas. À ce jour, United Imaging a introduit plus de 90 produits révolutionnaires, dont les technologies de base ont toutes été développées en interne.

(Remarque : L'uMI Panorama et l'uMI Panorama GS sont en attente de certification CE, et ne sont pas encore commercialisés. Les produits/caractéristiques mentionnés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.)

À propos de United Imaging Healthcare

United Imaging Healthcare a été fondé en 2011 avec l'engagement de fournir des produits d'imagerie médicale à haute performance, des équipements de radiothérapie, des instruments pour les sciences de la vie et des solutions numériques intelligentes à des clients mondiaux. Avec sa mission « Apporter des soins de santé égaux pour tous » et une vision de « mener l'innovation dans le domaine de la santé », United Imaging s'attache continuellement à créer plus de valeur pour ses clients et à améliorer l'accessibilité des équipements et services médicaux haut de gamme dans le monde entier grâce à des collaborations étroites avec des hôpitaux, des universités, des instituts de recherche et des partenaires industriels.

SOURCE United Imaging Healthcare Co., Ltd.