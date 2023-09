United Imaging Healthcare stellt auf der EANM mit der uMI-Panorama-Familie und der integrierten Molekulartechnologieplattform erstmals PET/CT-Systeme der nächsten Generation vor

Der Weg in eine neue Ära der Nuklearmedizin und molekularen Bildgebung wird mit neuartigen Innovationen geebnet

WIEN, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- United Imaging Healthcare, ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche medizinische Bildgebungs- und Strahlentherapiegeräte, stellt auf der vom 9. bis zum 12. September 2023 in Wien, Österreich, stattfindenden Jahrestagung der Europäischen Vereinigung für Nuklearmedizin (EANM)seine PET/CT-Systeme der nächsten Generation vor, dazu zählen der uMI Panorama™ und die integrierte Molekulartechnologieplattform namens uExcel. Als Sponsor des „EANM Young Authors Award" und des „EANM Technologist Award" in diesem Jahr spielt United Imaging eine bedeutende Rolle dabei, Innovationen im Bereich der molekularen Bildgebung und Nuklearmedizin auf globaler Ebene voranzutreiben.

Die neue umfangreiche Produktfamilie names uMI Panorama umfasst den uMI Panorama, uMI Panorama GS und den NeuroEXPLORER. Der neue uMI Panorama verfügt über eine NEMA-Auflösung von 2,9 mm, ein axiales Sichtfeld von 35 cm, eine effektive Systemempfindlichkeit von 143 cps/kBq und eine Zeitauflösung von 194 ps, wodurch eine beispiellose Systemleistung erzielt wird. Erwähnenswerterweise wurde kürzlich ein uMI Panorama am Huntsman Cancer Institute installiert, einem renommierten umfassenden Krebszentrum, das zum Gesundheitssystem der University of Utah in Salt Lake City, Vereinigte Staaten, gehört.

Der uMI Panorama GS, dessen Name sich vom Begriff „Goldstandard" ableitet, wurde geschaffen, um den Goldstandard in der molekularen Bildgebung zu setzen und die Ganzkörper-PET-Bildgebung zu revolutionieren. Weiterhin ist der uMI Panorama GS das Flaggschiff der uMI-Panorama-Familie und verfügt über ein von der FDA nach Standard 510(k) zugelassenes und CE-zertifiziertes PET/CT-System mit einem beeindruckenden axialen Sichtfeld (AFOV) von 148 cm, das die Ganzkörperbildgebung in einer Einzelbettposition erheblich erleichtert. Mit dem Ziel, die Patientenerfahrung zu verbessern und weitere Forschungsbereiche zu erschließen, verfügt dieses System über außergewöhnliche Fähigkeiten sowohl für die funktionelle als auch anatomische Bildgebung und definiert die Quantifizierungsgenauigkeit für die Präzision bei der Erkennung von Läsionen neu. Darüber hinaus unterschreitet dieses PET/CT-System mit einem langen axialen Sichtfeld zum ersten Mal überhaupt die Grenze von 200 ps.

Der NeuroEXPLORER (NX) ist eine revolutionäre Innovation für die Erforschung der Gehirnumgebung. Unterstützt durch den Zuschuss der BRAIN-Initiative und erschaffen durch Partnerschaften zwischen Yale, UC Davis sowie United Imaging wurde der NX entwickelt, um die PET-Protokolle und -Anwendungen im Bereich des Gehirns voranzubringen und gilt als der fortschrittlichste DOI-TOF PET/CT-Scanner weltweit.

Zusammen mit dem uMI Panorama ist uExcel eine fortschrittliche Plattform für die molekulare Bildgebungstechnologie, die sorgfältig in Hardware- und Softwarekomponenten integriert ist. Diese Plattform dient der Verbesserung der Systemleistung, der Bildgebungsfunktionen und der Gesamtfunktionalität. Basierend auf der iterativen Deep-Learning-Rekonstruktion ermöglicht uExcel dem uMI Panorama, die Bildergebnisse selbst unter schwierigen Scanbedingungen zu verbessern. Unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI) sorgt die uMI-Panorama-Familie für schnellere Scans mit reduzierten Dosen und verbessert gleichzeitig die Bildqualität und Konsistenz in allen klinischen Umgebungen.

Das gesamte Portfolio an MI-Produkten von United Imaging unterstützt klinische Studien und Forschungsstudien erheblich. Auf dem Satellitensymposium erzählte Dr. Joniada Doraku vom Krankenhaus Ospedale Sacro Cuore Calabria, wie sie die Leistungsfähigkeit des digitalen PET/CT uMI 780 in ihrer klinischen Praxis eingesetzt hat. Sie stellte die hohe Auflösung des uMI 780 und dessen überlegene Bildqualität vor, indem sie über seine zufriedenstellende Leistung bei der Tumor- und neurologischen Diagnose berichtete. Im Rückblick auf den Beitrag, den der uEXPLORER in den letzten vier Jahren zum Zhongshan-Krankenhaus der Fudan-Universität geleistet hat, wies Dr. Hongcheng Shi darauf hin, dass der uEXPLORER die PET/CT-Untersuchungen erheblich vereinfacht hat und mit seinem AFOV von 194 cm und seiner hohen Empfindlichkeit den Umfang klinischer PET-Anwendungen erweitern konnte. Basierend auf den von ihm vorgestellten klinischen Fällen liefert der uEXPLORER eine umfassende Krankheitsbeurteilung, geht mit schnellen Scans auf spezifische Bedürfnisse ein, stellt umfangreiche Informationen durch dynamische Studien zur Verfügung, erleichtert das Scannen mit geringer Dosis und gewährleistet eine geringe Strahlung, eine vorteilhafte Kosteneffizienz und eine hochwertige Bildgebung. Dr. Jeffrey Yap vom Huntsman Cancer Institute erörterte, wie der uMI Panorama den Einsatz von KI einbezieht und die Leistungsstandards bei der Bildgebung neu definiert. Dr. Li Huo vom Krankenhaus des Peking Union Medical College lobte den uMI Panorama ebenfalls. Durch eine Reihe von Tests, die in nur einem Jahr an über 1800 Patienten mit mehr als 15 verschiedenen Radiopharmazeutika mit dem uMI Panorama durchgeführt wurden, hat sie zahlreiche innovative klinische Anwendungsmöglichkeiten für diesen PET/CT-Scanner aufgedeckt. Besonders hervorzuheben sind diese Anwendungen im Bereich der klinischen translationalen Forschung, die den Einsatz mehrerer neuartiger Tracer umfasst. Dr. Richard Carson konzentrierte sich auf das Design und die Anwendungsmöglichkeiten des NeuroEXPLORER (NX) und zeigte seine starke Leistung als PET-Bildgeber für das menschliche Gehirn in Bezug auf hochpräzise räumliche Auflösung, äußerst hohe Empfindlichkeit und hochpräzise Einschätzung der Kopfbewegung auf. Er lobte den NX für seine potenziellen Erfolge bei der Reduzierung der Strahlendosis, methodischen Verbesserungen und neuen Paradigmen für die Bildgebung des Gehirns, einschließlich der Bildgebung kleiner Gehirnstrukturen, der Identifizierung von Bindungsstellen mit niedriger Dichte, der Bildgebung des Rückenmarks, der dynamischen Freisetzung von Neurotransmittern und der Messung kleiner Veränderungen innerhalb des Subjekts.

United Imaging steht seit jeher an der Spitze der Innovationen im Bereich der molekularen Bildgebung in Europa. Die Reise in Europa begann mit der Installation des ersten digitalen PET/CT-Systems in Polen im Jahr 2019 und Anfang 2022 baute United Imaging seine Präsenz in Europa mit der Installation des uMI 780 in Italien weiter aus. In diesem Jahr hat auch das Nationale Institut für Onkologie Marie Curie Skłodowska den uMI 780 installiert.

United Imaging feiert das einjährige Jubiläum seines Börsengangs und hat mit der Lieferung hochwertiger medizinischer Bildgebungsgeräte an über 11.300 klinische Einrichtungen und Forschungseinrichtungen in mehr als 60 Ländern weltweit einen neuen Meilenstein erreicht. Seit seiner Gründung engagiert sich United Imaging weiterhin dafür, die Grenzen medizinischer Innovationen zu verschieben und die Zusammenarbeit mit weltweit renommierten klinischen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zu fördern, darunter unter anderem die Yale University und die Washington University in St. Louis sowie die University of Texas. Bis heute hat United Imaging über 90 bahnbrechende Produkte auf den Markt gebracht, deren Kerntechnologien alle im eigenen Haus entwickelt wurden.

(Hinweis: Die CE-Zertifizierungen für den uMI Panorama und den uMI Panorama GS sind ausstehend und die Geräte sind noch nicht im Handel erhältlich. Die genannten Produkte/Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.)

