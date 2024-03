United Imaging Intelligence a dévoilé ses solutions de radiologie de nouvelle génération à l'ECR 2024

VIENNE, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Congrès européen de radiologie (ECR) 2024 à Vienne, United Imaging Intelligence (UII), une filiale de United Imaging Group, a fièrement présenté ses dernières avancées en matière de technologie d'IA médicale. La société étant réputée pour ses applications de soins de santé alimentées par l'IA, la présentation d'UII à l'ECR 2024 a marqué un progrès significatif vers la « radiologie de nouvelle génération », présentant des solutions de soins de santé intelligentes en adéquation avec le thème prospectif du congrès.

Applications pionnières de l'IA pour les grands modèles d'images médicales et la planification chirurgicale

Dans le contexte de la transformation rapide du paysage des technologies médicales, qui s'appuie sur des modèles de fondation, UII adopte ces cadres cruciaux pour améliorer la « radiologie de nouvelle génération ». L'un des aspects essentiels de cette avancée est la recherche sur l'IA dans le domaine de l'imagerie médicale. Lors de l'ECR 2024, UII a présenté uAI SAT, un outil d'annotation innovant alimenté par l'IA et hébergé sur sa plateforme de recherche biomédicale. En utilisant un grand modèle d'image médicale, uAI SAT améliore la segmentation interactive intelligente, réduisant ainsi considérablement les temps d'annotation, qui passent de plusieurs à quelques minutes, et contribuant au progrès de la recherche scientifique.

L'uAI Pioneer Portal, la démonstration phare d'UII, a captivé les visiteurs avec ses applications avancées de planification préopératoire en 3D adaptées aux opérations de chirurgie thoracique, hépatobiliaire et urologique. La caractéristique principale du portail est sa fonctionnalité en un clic pour la reconstruction 3D de lésions et d'organes au niveau du diagnostic. Associée à un moniteur 3D à commande gestuelle, cette technologie permet aux utilisateurs de s'engager dans la réalité virtuelle et de manipuler des modèles détaillés par des gestes de la main, éliminant ainsi le besoin de lunettes ou de casques 3D. Il offre aux cliniciens une visualisation immersive et intuitive du plan préopératoire et de l'anatomie peropératoire d'un patient.

Faire progresser les innovations full-stack à spectre complet pour le diagnostic clinique

L'exposition d'UII allait au-delà de la présentation d'innovations technologiques. Elle comportait également une collection de solutions cliniques pour la neurologie, la cardiologie, la chirurgie thoracique et l'oncologie. Parmi les nombreuses avancées, le marquage CE obtenu pour des applications d'IA spécifiques au sein des solutions thoraciques d'UII, notamment uAI Discovery Pulmonary Nodules, uAI Discover Pneumonia et uAI Discover Fracture, a souligné l'engagement d'UII en faveur de l'innovation dans le domaine de la santé. En utilisant une seule tomodensitométrie thoracique, la solution thoracique permet d'évaluer plus de dix pathologies thoraciques courantes, réduisant ainsi efficacement l'exposition aux rayonnements et le temps d'attente du patient.

En neurologie, les solutions d'IA d'UII couvrent l'ensemble du continuum de la gestion des AVC, des soins aigus à la recherche. Reconnaissant la nature critique d'une intervention rapide dans la gestion des AVC, UII a développé des modèles d'IA basés sur la tomodensitométrie qui permettent une identification rapide et précise des AVC, rationalisant ainsi le flux de travail du traitement. Des progrès importants ont également été réalisés dans l'élaboration de modèles de diagnostic par IRM pour les maladies cérébrales, qui améliorent les stratégies de gestion et contribuent aux progrès de la recherche en neurosciences.

Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès dans le monde, tuant environ 17,9 millions d'individus chaque année. Les solutions complètes d'imagerie cardiaque d'UII sont devenues indispensables. En intégrant des évaluations de la tomodensitométrie et de l'IRM, les solutions cardiovasculaires d'UII fournissent des analyses détaillées des caractéristiques anatomiques, fonctionnelles et tissulaires, optimisant le post-traitement des images et réduisant considérablement le temps nécessaire au diagnostic.

Enfin, le dévouement de l'UII dans le domaine de l'oncologie est également démontré par sa gamme complète d'applications couvrant l'imagerie, le dépistage, le diagnostic et le traitement d'une variété de cancers, y compris le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer du sein et les maladies métastatiques.

UII est convaincu que l'IA médicale représente un catalyseur essentiel qui propulse la radiologie dans une nouvelle ère de transformation. Après avoir déployé ses produits innovants dans plus de 3 000 établissements médicaux à travers le monde et formé des collaborations en matière de recherche et de produits en Europe, UII reste fidèle à sa mission d'étendre le développement et les partenariats dans la région, en s'efforçant de rendre les avantages de l'IA médicale universellement accessibles.

(Notes : Les produits et fonctionnalités mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être commercialisés dans tous les pays. Leur disponibilité future ne peut être garantie.)

