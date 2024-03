United Imaging Intelligence stellt auf dem ECR 2024 Radiologie-Lösungen der nächsten Generation vor

WIEN, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2024 in Wien präsentierte United Imaging Intelligence (UII), eine Tochtergesellschaft der United Imaging Group, stolz ihre neuesten Fortschritte in der medizinischen KI-Technologie. Die Präsentation von UII auf dem ECR 2024, die für ihre KI-gesteuerten Anwendungen im Gesundheitswesen bekannt ist, stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung "Next Generation Radiology" dar und zeigt intelligente Gesundheitslösungen, die dem zukunftsweisenden Thema des Kongresses entsprechen.

Bahnbrechende KI-Anwendungen für große medizinische Bildmodelle und chirurgische Planung

Inmitten des rasanten Wandels der medizintechnischen Landschaft, der durch Basismodelle vorangetrieben wird, übernimmt die UII diese entscheidenden Rahmenbedingungen, um die "Next Generation Radiology" zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt dieses Fortschritts ist die KI-Forschung im Bereich der medizinischen Bildgebung. Auf dem ECR 2024 stellte das UII uAI SAT vor, ein innovatives KI-gesteuertes Annotationswerkzeug, das auf seiner biomedizinischen Forschungsplattform gehostet wird. Durch die Verwendung eines großen medizinischen Bildmodells verbessert uAI SAT die intelligente interaktive Segmentierung, verkürzt die Annotationszeiten von Stunden auf nur wenige Minuten und trägt so zum Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung bei.

Das uAI Pioneer Portal, das herausragende Exponat der UII, faszinierte die Besucher mit seinen fortschrittlichen präoperativen 3D-Planungsanwendungen, die auf thorakale, hepatobiliäre und urologische Operationen zugeschnitten sind. Das herausragende Merkmal des Portals ist seine Ein-Klick-Funktionalität für die 3D-Rekonstruktion von Läsionen und Organen auf diagnostischer Ebene. In Verbindung mit einem gestengesteuerten 3D-Monitor ermöglicht es diese Technologie den Nutzern, sich mit der virtuellen Realität zu beschäftigen und detaillierte Modelle durch Handgesten zu manipulieren, ohne dass 3D-Brillen oder Helme erforderlich sind. Es bietet Klinikern eine immersive und intuitive Visualisierung des präoperativen Plans und der intraoperativen Anatomie eines Patienten.

Fortschrittliche Innovationen für die klinische Diagnose, die das gesamte Spektrum abdecken

Die Ausstellung der UII ging über die Präsentation von technologischen Innovationen hinaus. Außerdem wurde eine Sammlung klinischer Lösungen für Neurologie, Kardiologie, Brustkorb und Onkologie vorgestellt. Unter den vielen Durchbrüchen unterstreicht die CE-Zertifizierung für spezifische KI-Anwendungen innerhalb der Thoraxlösungen von UII, einschließlich uAI Discovery Pulmonary Nodules, uAI Discover Pneumonia und uAI Discover Fracture, das Engagement von UII für Innovationen im Gesundheitswesen. Mit einem einzigen Thorax-CT-Scan liefert die Thoraxlösung eine Beurteilung von mehr als zehn häufigen Thoraxerkrankungen und minimiert so die Strahlenbelastung und die Wartezeit für den Patienten.

In der Neurologie decken die KI-Lösungen von UII das gesamte Kontinuum des Schlaganfallmanagements ab, von der Akutversorgung bis zur Forschung. UII hat erkannt, wie wichtig ein rechtzeitiges Eingreifen bei der Behandlung von Schlaganfällen ist, und hat CT-basierte KI-Modelle entwickelt, die eine schnelle und genaue Erkennung von Schlaganfällen ermöglichen und so den Behandlungsablauf optimieren. Auch bei der Entwicklung MRT-gestützter Diagnosemodelle für Hirnerkrankungen wurden erhebliche Fortschritte erzielt, die die Behandlungsstrategien verbessern und zu Fortschritten in der neurowissenschaftlichen Forschung beitragen.

Nach Angaben der WHO sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit schätzungsweise 17,9 Millionen Todesopfern pro Jahr eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Die umfassenden Lösungen von UII für die kardiale Bildgebung sind unverzichtbar geworden. Durch die Integration von CT- und MRT-Bewertungen bieten die kardiovaskulären Lösungen von UII detaillierte Analysen anatomischer, funktioneller und geweblicher Merkmale, die die Bildnachbearbeitung optimieren und die für die Diagnose benötigte Zeit erheblich verkürzen.

Schließlich zeigt sich das Engagement von UII im Bereich der Onkologie auch in seinem umfassenden Angebot an Anwendungen für die Bildgebung, das Screening, die Diagnose und die Behandlung einer Vielzahl von Krebsarten, darunter Lungenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs und metastatische Erkrankungen.

UII ist der festen Überzeugung, dass medizinische KI ein entscheidender Katalysator ist, der die Radiologie in eine neue Ära der Transformation führt. Nachdem UII seine innovativen Produkte in über 3.000 medizinischen Einrichtungen weltweit eingesetzt und Forschungs- und Produktkooperationen in Europa geschlossen hat, bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, die Entwicklung und Partnerschaften in der gesamten Region weiter auszubauen, um die Vorteile der medizinischen KI für alle zugänglich zu machen.

(Anmerkungen: Die hier erwähnten Produkte und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern im Handel erhältlich. Ihre zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden.)

