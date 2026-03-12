United Imaging Intelligence à l'ECR 2026 : valider, développer et appliquer l'IA à grande échelle en radiologie

SHANGHAI, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'ECR 2026, sous le thème « Rays of Knowledge » (Faisceaux de connaissances), United Imaging Intelligence (UII) a présenté une suite complète de solutions d'IA pionnières, démontrant dans quelle mesure l'expertise en radiologie apporte une valeur réelle lorsqu'elle fait l'objet d'une validation clinique, d'une mise à l'échelle technologique et d'une application dans les soins quotidiens.

Les connaissances en radiologie validées pour une large préparation clinique

Avec 30 applications d'IA médicale certifiées CE, Ull a constitué l'un des portefeuilles d'IA les plus complets sur le marché européen, démontrant une grande maturité technologique pour l'intégration clinique dans le monde réel.

Lors de l'ECR 2026, ces solutions ont été présentées par l'intermédiaire du portail clinique uAI (uCP), une plateforme unifiée comprenant plus de 60 applications d'IA. Le portefeuille couvre plusieurs modalités d'imagerie et des domaines thérapeutiques clés, notamment la neuroradiologie, les maladies cardiovasculaires, l'oncologie et bien d'autres encore.

Des spécialistes d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont vanté la couverture étendue du portefeuille, le décrivant comme « vraiment complet » et soulignant son caractère unique en tant que solution d'IA tout-en-un qui soutient de manière significative les cliniciens dans leur pratique quotidienne.

Cette base réglementaire solide, associée à une applicabilité clinique éprouvée, souligne l'engagement de l'UII à proposer des solutions de soins de santé intelligents évolutives et conformes aux normes internationales.

Extension des connaissances en radiologie grâce à des modèles de fondation médicale et à des agents d'IA

S'appuyant sur ces connaissances validées en radiologie, l'UII a présenté sa suite de modèles de fondation médicale uAI NEXUS, couvrant l'image, le langage, la parole et la vidéo. À la base, le modèle d'images médicales de grande taille (entraîné sur des dizaines de millions d'ensembles de données d'imagerie et affiné par un déploiement dans le monde réel) transforme l'expertise du domaine en une capacité d'IA évolutive. Alimentés par ces modèles de fondation multimodaux, les agents médicaux d'IA de l'UII apportent un raisonnement avancé directement dans les flux de travail cliniques.

L'agent d'IA uAI Insight Image-to-Report a fait ses débuts en Europe. Ses agents d'IA de scanner thoracique et d'IRM cérébrale peuvent détecter jusqu'à 73 résultats thoraciques et 47 résultats neurologiques, respectivement, à partir d'un seul scanner, tout en générant automatiquement des rapports préliminaires structurés afin de rationaliser l'interprétation.

L'agent uAI pour l'échographie, qui intègre des modèles de fondation multimodaux et la technologie du jumeau numérique, a démontré une numérisation cohérente et de haute qualité, ainsi que des rapports en temps réel pilotés par l'IA. Des démonstrations en direct ont mis en évidence la capacité de l'IA incarnée à opérer directement sur le lieu de soins.

Au-delà de ces innovations phares, l'UII a également présenté un écosystème plus large d'agents d'IA couvrant l'imagerie diagnostique, la planification chirurgicale, les activités hospitalières et la recherche clinique. Ensemble, ces solutions marquent le passage d'algorithmes à tâche unique à une intelligence collaborative et orientée flux de travail dans l'ensemble du système de soins de santé.

IA appliquée dans le monde réel avec un impact mesurable

La valeur de l'IA ayant fait l'objet d'une validation clinique n'a de véritable sens que lorsqu'elle améliore les soins apportés aux patients. En Europe, les cliniciens en Pologne, au Royaume-Uni, en Italie, en Roumanie et en Bosnie-Herzégovine utilisent déjà les solutions d'IA proposées par l'UII. De nouvelles collaborations sont également en cours dans d'autres pays, élargissant l'accès aux diagnostics alimentés par l'IA pour de larges populations de patients dans toute la région.

Au Policlinico Casilino, l'IA FFR-CT de l'UII, certifiée CE, permet une évaluation rapide et non invasive du flux sanguin coronarien. Le Dr Armando Fusco note que cela permet de prendre des décisions thérapeutiques en toute confiance, de raccourcir les séjours à l'hôpital pour les patients en situation d'urgence et d'éviter les procédures invasives inutiles dans les cas complexes, en particulier pour les patients présentant une sténose modérée.

Chez STERMED, les applications d'IA IRM certifiées CE pour l'imagerie de la prostate et du foie servent d'assistants cliniques de confiance au Dr Marcin Sternicki. Ils renforcent la confiance dans le diagnostic en fournissant des mesures quantitatives précises qui sont difficiles et longues à obtenir manuellement. L'IA IRM de la prostate peut également générer automatiquement une carte structurée du secteur PI-RADS, fournissant une documentation visuelle claire pour aider à la prise de décision clinique.

Lors de l'ECR 2026, l'UII a réaffirmé ses principes de développement de l'IA, ancrés dans la validation clinique, la rigueur réglementaire et les résultats mesurables. Cette approche transforme les connaissances en radiologie en un ensemble de données dynamique, qui évolue en permanence pour élever les normes cliniques et faire progresser les soins de santé intelligents en Europe et au-delà.

(Les produits et fonctionnalités mentionnés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, et leur disponibilité future ne peut être garantie. Toutes les applications d'IA présentées ne sont pas dotées du marquage CE ou approuvées par la FDA.)

