United Imaging Intelligence auf der ECR 2026: Validierung, Erweiterung und Anwendung von KI in der Radiologie in großem Maßstab

SHANGHAI, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der ECR 2026 präsentierte United Imaging Intelligence (UII) unter dem Motto „Rays of Knowledge" eine umfassende Palette bahnbrechender KI-Lösungen und zeigte, wie radiologisches Fachwissen einen echten Mehrwert liefert, wenn es klinisch validiert, technologisch skaliert und in der täglichen Versorgung angewendet wird.

Radiologisches Wissen für breite klinische Einsatzbereitschaft validiert

Mit 30 CE-zertifizierten medizinischen KI-Anwendungen hat Ull eines der umfassendsten KI-gesteuerten Portfolios auf dem europäischen Markt aufgebaut und damit seine hohe technologische Bereitschaft für die Integration in die klinische Praxis unter Beweis gestellt.

Auf der ECR 2026 wurden diese Lösungen über das uAI Clinical Portal (uCP) vorgestellt, eine einheitliche Plattform mit mehr als 60 KI-Anwendungen. Das Portfolio umfasst mehrere Bildgebungsverfahren und wichtige Krankheitsbereiche, darunter Neuroradiologie, Kardiologie, Onkologie und mehr.

Spezialisten aus Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika lobten die umfassende Abdeckung des Portfolios, bezeichneten es als „wirklich umfassend" und hoben seine Einzigartigkeit als All-in-One-KI-Lösung hervor, die Ärzte in ihrer täglichen Praxis sinnvoll unterstützt.

Diese starke regulatorische Grundlage in Verbindung mit der bewährten klinischen Anwendbarkeit unterstreicht das Engagement von UII, weltweit konforme und skalierbare intelligente Gesundheitslösungen anzubieten.

Erweiterung des radiologischen Wissens durch medizinische Grundmodelle und KI-Agenten

Aufbauend auf diesem validierten radiologischen Wissen stellte UII seine uAI NEXUS Medical Foundation Model Suite vor, die Bild, Sprache, Sprache und Video abdeckt. Im Kern wandelt das medizinische Großbildmodell, das auf der Grundlage von Millionen von Bilddatensätzen trainiert und durch den Einsatz in der Praxis verfeinert wurde, Fachwissen in skalierbare KI-Fähigkeiten um. Auf der Grundlage dieser multimodalen Basismodelle bringen die medizinischen KI-Agenten von UII fortschrittliche Schlussfolgerungen direkt in klinische Arbeitsabläufe ein.

Der KI-Agent „uAI Insight Image-to-Report" feierte sein Debüt in Europa. Seine KI-Agenten für Brust-CT und Gehirn-MRT können aus einem einzigen Scan bis zu 73 thorakale und 47 neurologische Befunde erkennen und gleichzeitig automatisch strukturierte Vorberichte erstellen, um die Interpretation zu optimieren.

Der KI-Agent für Ultraschall, der multimodale Basismodelle und Digital-Twin-Technologie integriert, demonstrierte konsistente, hochwertige Scans und KI-gesteuerte Berichterstellung in Echtzeit. Live-Demonstrationen verdeutlichten die Fähigkeit der verkörperten KI, direkt am Behandlungsort zu arbeiten.

Über diese wegweisenden Innovationen hinaus präsentierte UII auch ein breiteres Ökosystem von KI-Agenten, das diagnostische Bildgebung, Operationsplanung, Krankenhausbetrieb und klinische Forschung umfasst. Zusammen signalisieren diese Lösungen einen Wandel von Ein-Aufgaben-Algorithmen hin zu kollaborativer, workfloworientierter Intelligenz im gesamten Gesundheitssystem.

KI in der Praxis mit messbarer Wirkung

Der wahre Wert klinisch validierter KI zeigt sich erst, wenn sie zu einer besseren Patientenversorgung führt. In ganz Europa unterstützen die KI-Lösungen von UII bereits Ärzte in Polen, Großbritannien, Italien, Rumänien und Bosnien und Herzegowina. In weiteren Ländern sind neue Kooperationen im Gange, die den Zugang zu KI-gestützter Diagnostik für breite Patientengruppen in der gesamten Region erweitern.

Im Policlinico Casilino ermöglicht die CE-zertifizierte FFR-CT-KI von UII eine schnelle, nicht-invasive Beurteilung des koronaren Blutflusses. Dr. Armando Fusco merkt an, dass sie sichere Behandlungsentscheidungen unterstützt, den Krankenhausaufenthalt von Notfallpatienten verkürzt und dazu beiträgt, unnötige invasive Eingriffe in komplexen Fällen zu vermeiden, insbesondere bei Patienten mit moderater Stenose.

Bei STERMED dienen CE-zertifizierte KI-Anwendungen für die Prostata- und Leberbildgebung als zuverlässige klinische Assistenten für Dr. Marcin Sternicki. Sie erhöhen die Diagnosesicherheit, indem sie präzise quantitative Messungen liefern, die manuell nur schwer und zeitaufwändig zu erhalten sind. Die Prostata-MRT-KI kann auch automatisch eine strukturierte PI-RADS-Sektorkarte erstellen, die eine klare visuelle Dokumentation zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung liefert.

Auf der ECR 2026 bekräftigte UII seine KI-Entwicklungsprinzipien, die auf klinischer Validierung, strengen regulatorischen Vorgaben und messbaren Ergebnissen basieren. Dieser Ansatz verwandelt radiologisches Wissen in ein dynamisches Datenflywheel, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, um klinische Standards zu verbessern und die intelligente Gesundheitsversorgung in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.

(Die genannten Produkte und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar, und die zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. Nicht alle vorgestellten KI-Anwendungen sind CE-gekennzeichnet oder von der FDA zugelassen.)

