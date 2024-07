UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. ET SKECHERS ÉTENDENT LEUR DISTRIBUTION

Les territoires de l'UE et du Royaume-Uni sont ajoutés à un partenariat de licence et de distribution de longue date

NEW YORK, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- United Legwear & Apparel Co. LLC (ULAC), un concepteur, fabricant et distributeur mondial de jambières, de vêtements et d'accessoires basé à New York, a annoncé l'extension de son partenariat de licence de 20 ans avec la marque mondiale de chaussures et de vêtements de style de vie et de performance Skechers afin d'inclure la distribution dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. La licence sera gérée dans ces deux nouveaux territoires par les filiales à 100 % nouvellement créées par ULAC dans l'UE et au Royaume-Uni : United Legwear & Apparel Europe BV et United Legwear & Apparel UK Ltd, respectivement.

Skechers exploitera les forces de vente et de distribution d'ULAC dans ces territoires afin d'accroître sa présence sur le marché. Isaac Ash, président-directeur général d'ULAC, a expliqué que le moment était parfaitement choisi pour ajouter ces territoires à leur accord de licence : « ULAC entretient un partenariat fructueux avec Skechers depuis deux décennies en Amérique du Nord. Avec l'établissement d'ULAC Europe B.V. en 2023, c'est un moment stratégique pour Skechers d'exploiter nos capacités et d'accroître leur présence dans les détaillants de ces pays. »

« La réponse positive des clients à notre offre de chaussettes de marque Skechers a ouvert la voie à d'autres opportunités d'expansion, y compris en Europe », a déclaré Michael Greenberg, Président de Skechers. « Fruit d'une longue histoire commune, United Legwear comprend la marque Skechers, notre besoin de qualité et de style, ainsi que nos consommateurs. Ensemble, nous sommes en mesure de fournir plus de confort aux habitants de l'Europe. »

Skechers disposera désormais d'un espace d'exposition dédié au siège d'ULAC Europe B.V. à Amsterdam et dans la salle d'exposition de Londres. Les acheteurs des principaux détaillants peuvent facilement voir les collections de jambières pour hommes, femmes et enfants dans ces magnifiques espaces nouvellement construits.

Les chaussettes Skechers de style de vie et de haute performance, y compris des paires pour la course, le golf, le basketball, le football et le pickleball pour hommes et femmes, ainsi que les chaussettes de style de vie Skechers pour les enfants de tous âges, sont disponibles dans les magasins Skechers et chez les détaillants à travers les États-Unis et l'Europe.

À propos de United Legwear & Apparel Co.

United Legwear & Apparel Co. LLC (unitedlegwear.com) est une entité mondiale basée à New York depuis 25 ans, qui conçoit, fabrique et distribue des vêtements pour le bas et le haut du corps, ainsi que des accessoires Fondée par Isaac E. Ash, United Legwear & Apparel Co. (ULAC) est une coentreprise partenaire de PUMA North America ; elle a conclu des partenariats de distribution avec Scotch & Soda et Hurley ; elle possède des marques sous licence très reconnues telles que Skechers, Van Heusen, DKNY, Champion et Weatherproof ; elle est propriétaire des marques Pro Player et Lemon, et possède un portefeuille de marques privées. La mission d'ULAC est de produire et de distribuer des vêtements et des accessoires de la meilleure qualité et au meilleur prix, tout en faisant preuve d'intégrité et d'équité.

À propos de SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers (NYSE : SKX), The Comfort Technology Company®, basée en Californie du Sud, conçoit, développe et commercialise une gamme variée de chaussures, de vêtements et d'accessoires lifestyle et performants pour hommes, femmes et enfants. Les collections de la société sont disponibles dans 180 pays et territoires dans les grands magasins et les magasins spécialisés. Les consommateurs peuvent également se les procurer directement sur skechers.com et dans environ 5 200 magasins de vente au détail Skechers. Société du Fortune 500®, Skechers mène ses activités internationales à travers un réseau de filiales détenues à 100 %, de partenaires de coentreprise et de distributeurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok.

