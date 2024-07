UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. UND SKECHERS ERWEITERN DEN VERTRIEB

Langjährige Lizenz- und Vertriebspartnerschaft um Gebiete in der EU und im Vereinigten Königreich erweitert

NEW YORK, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- United Legwear & Apparel Co., LLC (ULAC), ein in New York ansässiger globaler Designer, Hersteller und Vertreiber von Beinbekleidung, Kleidung und Accessoires, hat eine Erweiterung seiner 20-jährigen Lizenzpartnerschaft mit der globalen Lifestyle- und Performance-Schuh- und Bekleidungsmarke Skechers bekannt gegeben, die auch den Vertrieb in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich umfasst. Die Lizenz wird in diesen beiden neuen Gebieten über die neu gegründeten, hundertprozentigen Tochtergesellschaften von ULAC in der EU und im Vereinigten Königreich verwaltet: United Legwear & Apparel Europe BV und United Legwear & Apparel UK Ltd.

Skechers wird die Verkaufs- und Vertriebsstärke von ULAC in diesen Gebieten nutzen, um seine Marktpräsenz zu vergrößern. Isaac Ash, Geschäftsführer und Präsident von ULAC, erklärte, dass der Zeitpunkt für die Aufnahme dieser Gebiete in die Lizenzvereinbarung perfekt war: „ULAC hat seit zwei Jahrzehnten eine erfolgreiche Partnerschaft mit Skechers in Nordamerika. Mit der Gründung von ULAC Europe B.V. im Jahr 2023 ist es für Skechers ein strategischer Zeitpunkt, unsere Fähigkeiten zu nutzen und die Präsenz von Legwear im Einzelhandel in diesen Ländern zu erhöhen."

„Die begeisterte Resonanz der Kunden auf unser Angebot an Socken der Marke Skechers hat uns den Weg für weitere Expansionsmöglichkeiten geebnet, auch in Europa", so Michael Greenberg, Präsident von Skechers. „United Legwear blickt auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück und versteht die Marke Skechers, unser Bedürfnis nach Qualität und Stil sowie unsere Kunden. Gemeinsam können wir den Menschen in Europa mehr Komfort bieten."

Skechers verfügt nun über eigene Ausstellungsräume am Hauptsitz von ULAC Europe B.V. in Amsterdam und im Londoner Showroom. Einkäufer der wichtigsten Einzelhändler können die Beinkleidungskollektionen für Damen, Herren und Kinder in diesen stilvollen neuen Räumen entdecken.

Lifestyle- und High-Performance-Socken von Skechers zum Laufen, Golfen, Basketball, Fußball und Pickleball für Damen und Herren sowie Lifestyle-Socken für Kinder jeden Alters, sind in Skechers Einzelhandelsgeschäften und Einzelhändlern in den Vereinigten Staaten und Europa erhältlich.

Informationen zu United Legwear & Apparel Co.

United Legwear & Apparel Co. LLC (unitedlegwear.com) wurde vor 25 Jahren gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in New York City, das Beinbekleidung, Bodywear, Bekleidung und Accessoires entwirft, herstellt und vertreibt. Das von Isaac E. Ash gegründete Unternehmen United Legwear & Apparel Co. (ULAC) ist ein Joint-Venture-Partner von PUMA North America, hat Vertriebspartnerschaften mit Scotch & Soda und Hurley, unterhält hoch anerkannte Lizenzmarken wie Skechers, Van Heusen, DKNY, Champion und Weatherproof, besitzt die Marken Pro Player und Lemon und verfügt über ein Portfolio von Eigenmarken. ULAC hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bekleidung und Accessoires von höchster Qualität und bestem Wert zu produzieren und zu vertreiben und dabei mit Integrität und Fairness zu arbeiten.

Pressekontakt: Rita Polidori O'Brien | [email protected]

Informationen zu SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vertreibt eine breite Palette von Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Gebieten in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt bei den Verbrauchern über skechers.com und in rund 5.200 Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Skechers ist ein Fortune 500®-Unternehmen und verwaltet sein internationales Geschäft über ein Netz von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Händlern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

Pressekontakt: Jennifer Clay, Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation und Marketing, Skechers | [email protected]

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem das künftige nationale und internationale Wachstum, die Finanzergebnisse und die Geschäftstätigkeit von Skechers, einschließlich der erwarteten Nettoumsätze und Gewinne, die Entwicklung neuer Produkte, die künftige Nachfrage nach seinen Produkten, die geplante nationale und internationale Expansion, die Eröffnung neuer Geschäfte und zusätzliche Ausgaben sowie Werbe- und Marketinginitiativen betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen wie „glauben", „antizipieren", „erwarten", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „projizieren", „werden", „könnte", „kann", „dürfte" oder Abwandlungen solcher Begriffe mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Alle derartigen Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder zu ihnen beitragen könnten, gehören die Unterbrechung des Geschäfts und der Betriebsabläufe aufgrund der COVID-19-Pandemie, Verzögerungen oder Unterbrechungen in unserer Lieferkette, internationale wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen, einschließlich der Auswirkungen von Inflation und Wechselkursschwankungen auf der ganzen Welt, die schwierigen Einzelhandelsmärkte in den Vereinigten Staaten und die Auswirkungen von Kriegen, kriegerischen Handlungen und anderen Konflikten auf der ganzen Welt, die Aufrechterhaltung, Verwaltung und Vorhersage von Kosten und angemessenen Lagerbeständen, der Verlust wichtiger Kunden; Nachfragerückgang bei den Einzelhändlern und Stornierung von Bestellungen aufgrund mangelnder Beliebtheit bestimmter Designs und/oder Produktkategorien; Aufrechterhaltung des Markenimages und intensiver Wettbewerb unter den Anbietern von Schuhen für Verbraucher, insbesondere auf dem hart umkämpften Markt für Sportschuhe; Vorwegnahme, Identifizierung, Interpretation oder Vorhersage von Änderungen der Modetrends, der Verbrauchernachfrage nach den Produkten und der verschiedenen oben beschriebenen Marktfaktoren; Verkaufszahlen während der Frühjahrs-, Schulanfangs- und Weihnachtssaison; und andere Faktoren, die im Jahresbericht von Skechers auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q im Jahr 2024 genannt oder durch Verweis einbezogen sind. In Anbetracht dieser und anderer Risikofaktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedeutet die Dynamik dieser Umstände, dass sich die in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben jederzeit ändern können, so dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die hier aufgeführten Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Skechers ist in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf und wir können nicht alle derartigen Risikofaktoren vorhersagen. Wir können auch nicht die Auswirkungen all dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse verlassen. Darüber hinaus sollten die berichteten Ergebnisse nicht als Hinweis auf künftige Leistungen betrachtet werden.