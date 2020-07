United Ways of California ayuda a las familias californianas en la cuenta regresiva al 15 de julio, plazo para presentar su declaración fiscal: 'Usted podría calificar para obtener créditos adicionales; consulte gratuitamente a los expertos fiscales'

"El Crédito fiscal por hijos menores puede representar una diferencia crucial para las familias vulnerables y de bajos ingresos", dijo Peter Manzo, presidente y CEO de United Ways of California. "En especial en estos difíciles tiempos de pandemia, queremos difundir la información para que todas las familias que cumplan con los requisitos puedan reclamar los créditos que merecen".

Muchas familias podrían no ser conscientes de que pueden presentar declaraciones retroactivas por hasta tres años de créditos rembolsables que no solicitaron en años previos", añadió Manzo. La extensión para presentar su declaración este año es de aplicación retroactiva, de manera que usted puede solicitar la ayuda necesaria para solicitar sus rembolsos correspondientes a 2019, 2018, 2017 e incluso 2016.

Si desea programar una visita virtual para preparar sus impuestos con ayuda de un asesor fiscal voluntario, haga clic aquí.

Además, la página de MyFreeTaxes.org, United Way muestra una "Lista de verificación para preparar sus impuestos" donde los contribuyentes pueden encontrar fácilmente información para desglosar con precisión lo que necesitan preparar para agilizar sus devoluciones.

*Usted todavía puede solicitar una extensión adicional para presentar sus impuestos federales hasta el 15 de octubre; recuerde, sin embargo, que solo se trata de una ampliación de plazo para presentar la declaración, en el caso de los impuestos estatales de California usted tiene una extensión automática para presentar la devolución. Si debe impuestos después del 15 de julio, podrían calcularse una multa e intereses tanto para los impuestos federales como estatales. Si obtiene devolución, la multa por declarar no se calcula y usted puede declarar y solicitar una devolución por hasta tres años en el caso federal y cuatro años en el estatal a partir de la fecha de vencimiento. Diversas páginas VITA, socios, subconcesionarios y MyFreeTaxes.org seguirán operando hasta el 15 de octubre de 2020.

Acerca de United Ways of California

United Ways of California mejora la salud, la educación y los resultados financieros de niños y familias de bajos ingresos al enriquecer y coordinar la labor de intercesión y el impacto comunitario de las 30 oficinas locales de United Ways en el estado. United Ways of California fue fundada en 2008 por las oficinas locales de United Ways en California para sumar esfuerzos e informar a los mandatarios estatales y nacionales en problemáticas de política pública que afectan los objetivos de impacto comunitario en salud, educación y estabilidad financiera.

