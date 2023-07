Univar Solutions amplia a parceria de distribuição com a Leprino Foods Company para incluir o Brasil e o México

Soluções inovadoras de ingredientes lácteos podem ajudar os fabricantes de alimentos a enfrentar os desafios de formulação

SÃO PAULO e CIDADE DO MÉXICO, 27 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Brasil Ltda e a Univar Solutions Mexico S De, ambas subsidiárias da Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje um contrato ampliado com a Leprino Foods Company ("Leprino Foods") para uma ampla gama de ingredientes nutricionais e produtos lácteos que atendem clientes de alimentos e bebidas no Brasil e no México. Os ingredientes da Leprino Foods são encontrados em uma variedade de alimentos e bebidas que os consumidores conscientes da saúde procuram à medida que se concentram em melhorar a saúde e o bem-estar geral, incluindo misturas nutracêuticas, produtos de nutrição esportiva e animal e outros alimentos e bebidas comerciais.

"Estamos muito satisfeitos em expandir nosso relacionamento com a Leprino Foods além dos Estados Unidos e Canadá e no Brasil e México", disse Kevin Hack, vice-presidente global de ingredientes alimentícios da Univar Solutions. "A Leprino Foods é uma empresa dinâmica de ingredientes lácteos que compartilha nosso forte compromisso com a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável de produtos. Nossos Centros de Soluções e cozinhas de teste em São Paulo e na Cidade do México serão um recurso fundamental, pois trabalhamos juntos para fornecer as soluções inovadoras necessárias para ajudar a manter nossas comunidades saudáveis e alimentadas, tanto agora quanto no futuro."

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Leprino Foods no Brasil e no México", disse Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions para a América Latina. "Ambas as nossas empresas se dedicam à inovação, segurança e sustentabilidade de ingredientes alimentícios, e estamos ansiosos para ajudar a fornecer soluções de bebidas mais diversificadas para nossos clientes nestas regiões."

De um amplo portfólio de ingredientes especiais a formulações e testes inovadores de receitas, marcas de alimentos de todos os tamanhos recorrem à Foodology da Univar Solutions para obter ajuda com os desafios de inovação e desenvolvimento de produtos. Juntamente com a rede de distribuição centralizada da Foodology da Univar Solutions e as soluções personalizadas de cadeia de suprimentos que suportam operações críticas de negócios, clientes e fornecedores têm acesso a muito mais do que um distribuidor. E agora, com acesso aos confiáveis produtos lácteos ricos em nutrientes da Leprino Foods, os clientes podem fornecer melhores soluções lácteas para alimentos e bebidas no Brasil e no México.

"Na Leprino Foods, estamos continuamente avaliando as demandas do mercado para que possamos oferecer aos nossos clientes acesso aos produtos e serviços de que precisam para manter seus negócios em crescimento. Estamos entusiasmados com a construção de uma parceria forte e sólida com a Univar Solutions, que reforça nosso compromisso com o mercado de ingredientes alimentícios e nutrição", disse Jason Eckert, Vice-Presidente Sênior e diretor geral da Leprino Nutrition. "Alinhando-se com nosso próprio compromisso com a sustentabilidade, a Univar Solutions também oferece um portfólio de produtos sustentáveis e naturais como um diferencial na distribuição, pois incorporam essas práticas em cada etapa da cadeia de suprimentos".

Ambas as empresas se concentram em estratégias de inovação e programas de sustentabilidade para ajudar os formuladores e fabricantes a criar a próxima geração de produtos para o usuário final. Com uma oferta crescente de produtos e serviços baseada em fortes capacidades, profundo conhecimento e experiência do setor, a Univar Solutions e a Leprino Foods estão bem posicionadas para oferecer sucesso comercial e técnico para empresas de alimentos e bebidas que desejam melhorar a eficiência, garantir o fornecimento e reduzir os custos de transporte de produtos alimentícios.

Para mais informações sobre o negócio de ingredientes alimentares da Univar Solutions, acesse univarsolutions.com/foodology.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma das maiores distribuidoras globais de produtos e ingredientes químicos especializados, com portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota privada de transporte da indústria e uma equipe de vendas técnicas, conhecimentos logísticos incomparáveis, profundo conhecimento de mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receitas, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla variedade de mercados, indústrias e aplicações. Enquanto cumpre seu propósito de ajudar a manter comunidades saudáveis, bem alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar os clientes e fornecedores a inovar e focar no Crescimento em Conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Leprino Foods Company

Sediada em Denver, Colorado, a Leprino Foods Company é líder mundial na produção de alimentos e ingredientes lácteos de alta qualidade. A maior produtora de queijo muçarela do mundo, a Leprino Foods também é uma fornecedora líder de lactose, proteína do soro do leite e soro doce. A Leprino Foods emprega mais de cinco mil pessoas em todo o mundo e tem vendas globais em mais de 55 países. A presença internacional crescente da empresa fornece acesso aos principais mercados do mundo. Para mais informações, acesse www.leprinofoods.com.

