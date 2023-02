Univar Solutions amplia a presença na América Central e aprimora as ofertas de ingredientes e especialidades com a aquisição da ChemSol

A aquisição fortalece ainda mais o portfólio de produtos de beleza e cuidados pessoais, alimentos, produtos farmacêuticos, CASE e outros setores importantes em crescimento

DOWNERS GROVE, Illinois, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), provedora líder global de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje que adquiriu o ChemSol Group ("ChemSol"), um distribuidor líder de ingredientes e produtos químicos especializados que opera naCosta Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá e Honduras.

“O negócio da ChemSol fortalece nosso portfólio de ingredientes e produtos especializados, bem como nosso alcance geográfico, melhorando ainda mais a posição da Univar Solutions como parceira estratégica preferencial para nossos fornecedores e clientes”, disse Nick Powell, presidente do departamento de ingredientes e produtos especializados globais da Univar Solutions. (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

A aquisição da ChemSol aumentará a presença geográfica da empresa na crescente região da América Central, bem como sua formulação e oferta comercial em uma grande variedade de mercados-chave em crescimento. Esses mercados incluem beleza e cuidados pessoais; excipientes farmacêuticos; alimentos; revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros; lubrificantes e fluidos de usinagem.

"A empresa ChemSol fortalece nosso portfólio de ingredientes e especialidades e nosso alcance geográfico, melhorando ainda mais a posição da Univar Solutions como um parceiro estratégico de escolha para nossos fornecedores e clientes", disse Nick Powell, presidente de Ingredientes e Especialidades Globais da Univar Solutions. "Estamos entusiasmados em ajudar os clientes da América Central a resolver alguns de seus desafios mais difíceis e a se manter à frente das tendências e mudanças regulatórias específicas do setor, explorando nossa inovação contínua, soluções sustentáveis, rede global de formulação e conhecimento técnico e suporte comercial".

Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions na América Latina, disse: "Esta aquisição representa uma forte plataforma para o crescimento comercial na América Central, pois antecipamos e atendemos às crescentes necessidades dos clientes. Nossas duas empresas compartilham o foco em serviços de valor agregado, melhoria contínua e responsabilidade ambiental. Estou animado para receber a ChemSol em nossa família e confiante de que nossas equipes trabalharão juntas para garantir uma transição perfeita para funcionários, clientes e fornecedores."

Ciro Guerra, fundador e diretor geral do ChemSol Group, disse: "Estamos entusiasmados em ingressar na Univar Solutions e fornecer aos nossos clientes e fornecedores acesso a mais produtos, recursos e inovação digital que ajudarão seus negócios a crescer. A Univar Solutions compartilha muitos dos valores que são centrais para a cultura e estratégia da ChemSol, incluindo o compromisso com a colaboração, inovação e um profundo respeito pelo trabalho em equipe, tornando-a perfeita para nossos parceiros comerciais e o lugar perfeito para nossa equipe continuar desenvolvendo suas habilidades e carreiras".

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma distribuidora líder global de especialidades químicas e ingredientes, representando um portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado e força de vendas técnica do setor, know-how inigualável em logística, profundo conhecimento de mercado e regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Ao cumprir seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a ChemSol

Fundada em 1983, a ChemSol é uma distribuidora líder de produtos químicos com unidades na Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá e Honduras. A empresa ao longo do tempo diversificou-se na comercialização e representação de casas químicas especializadas estrangeiras em termos mais amplos e, posteriormente, aventurou-se no mercado de ingredientes alimentícios, cuidados pessoais, excipientes farmacêuticos e nutrição animal. Desde o início, a ChemSol manteve um legado de produtos inovadores para clientes com base em princípios éticos e mantendo um alto padrão de responsabilidade social corporativa. Saiba mais em chemsol.net

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui certas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas e suposições. Uma discussão detalhada desses fatores e incertezas está contida nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os fatores potenciais que podem afetar tais declarações prospectivas incluem, entre outros: a disseminação geográfica final da pandemia de COVID-19; a duração e gravidade da pandemia de COVID-19; ações que podem ser tomadas por autoridades governamentais para abordar ou mitigar o impacto da pandemia de COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e nossos clientes e fornecedores; o impacto geral da pandemia de COVID-19 em nossos negócios, resultados operacionais e situação financeira; outras flutuações nas condições econômicas gerais, particularmente na produção industrial e nas demandas de nossos clientes; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações de nossos clientes; aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; mudanças significativas no preço, demanda e disponibilidade de produtos químicos; nossos níveis de endividamento, as restrições impostas por nossos instrumentos de dívida e nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o amplo espectro de leis e regulamentos aos quais estamos sujeitos, incluindo extensas leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança; uma incapacidade de integrar os negócios e sistemas das empresas que adquirimos, inclusive da Nexeo Solutions, Inc., ou de obter os benefícios antecipados de tais aquisições; possíveis interrupções nos negócios e violações de segurança, incluindo incidentes de segurança cibernética; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e mudanças em nosso relacionamento com fornecedores terceirizados; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, problemas de qualidade e responsabilidade do produto e recalls; falhas graves ou sistêmicas de entrega envolvendo nossa rede de distribuição ou os produtos que transportamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígios em andamento e outros riscos legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição a taxas de juros e flutuações cambiais; deterioração potencial do fundo de comércio; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetam nossos planos de pensão e pensões multi-empregadoras; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; e os outros fatores descritos nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado de imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Além disso, as declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de terminologia voltada para o futuro, como "pode", "planejar", "buscar", "irá", "esperar", "pretender", "estimar", "antecipar", "acreditar" ou " continuar" ou o negativo delas ou variações delas ou terminologia similar. Todas as informações prospectivas apresentadas neste documento são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações prospectivas para refletir alterações nas premissas, a ocorrência de eventos imprevistos ou outros, a menos que seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997066/Univar_Solutions_Acquire_ChemSol.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

FONTE Univar Solutions Inc.

SOURCE Univar Solutions Inc.