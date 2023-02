Univar Solutions amplía su presencia en Centroamérica y mejora su oferta de ingredientes y especialidades con la adquisición de ChemSol

Esta adquisición fortalece aún más la cartera de productos en las industrias de belleza y cuidado personal, alimentos, farmacéuticas, recubrimientos, adhesivos, selladores, elastómeros y otras industrias clave en crecimiento

DOWNERS GROVE, Ill., 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la compañía"), un proveedor mundial líder de soluciones para los usuarios de ingredientes y químicos especializados, anunció hoy que adquirió ChemSol Group ("ChemSol"), un distribuidor líder de ingredientes y productos químicos especializados que opera en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras.

La adquisición de ChemSol fortalecerá la presencia geográfica de la empresa en la creciente región centroamericana, además de incrementar sus formulaciones y su oferta comercial en una amplia gama de mercados clave en crecimiento. Estos mercados incluyen belleza y cuidado personal; excipientes farmacéuticos; alimentos; recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros; lubricantes y fluidos metalúrgicos.

"La negociación con ChemSol fortalece tanto nuestro portafolio de ingredientes y especialidades como nuestro alcance geográfico, lo que mejora aún más la posición de Univar Solutions como socio estratégico elegido para nuestros proveedores y clientes", afirmó Nick Powell, presidente de Global Ingredients & Specialties para Univar Solutions. "Nos entusiasma ayudar a los clientes centroamericanos a resolver algunos de sus mayores desafíos y mantenernos a la vanguardia de las tendencias y los cambios normativos específicos de la industria al aprovechar nuestra innovación continua, soluciones sostenibles y nuestra red mundial de formulación y experiencia técnica, y apoyo comercial".

Jorge Buckup, presidente de Univar Solutions para Latinoamérica, expresó: "Esta adquisición representa una sólida plataforma para el crecimiento comercial en Centroamérica, ya que anticipamos y satisfacemos las necesidades cambiantes de los clientes. Nuestras dos empresas comparten un enfoque en los servicios de valor agregado, la mejora continua y la responsabilidad ambiental. Me entusiasma darle la bienvenida a ChemSol a nuestra familia y estoy seguro de que nuestros equipos trabajarán juntos para garantizar una transición sin contratiempos para los empleados, los clientes y los proveedores".

Ciro Guerra, fundador y director general de ChemSol Group, expresó: "Nos entusiasma unirnos a Univar Solutions y ofrecer a nuestros clientes y proveedores acceso a más productos, funciones e innovación digital que ayudarán a sus negocios a crecer. Univar Solutions comparte muchos de los valores que son fundamentales para la cultura y la estrategia de ChemSol, incluido un compromiso con la colaboración, la innovación y un profundo respeto por el trabajo en equipo, lo que la convierte en una opción perfecta para nuestros socios comerciales y el lugar perfecto para que nuestro equipo siga desarrollando sus habilidades y carreras."

No se divulgaron los términos de la transacción.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de ingredientes y productos químicos especializados que representa una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza técnica de ventas más grandes de la industria, experiencia inigualable en logística, profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas, y unas herramientas digitales vanguardistas, la compañía se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. A la vez que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions está comprometida a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y enfocarse en crecer juntos. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de ChemSol

Fundada en 1983, ChemSol es un distribuidor líder de productos químicos con sedes en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras. Con el tiempo, la empresa se ha diversificado en la comercialización y representación de casas químicas especializadas extranjeras de forma más amplia, y posteriormente se ha aventurado en el mercado de ingredientes alimenticios, cuidado personal, excipientes farmacéuticos y nutrición animal. Desde sus inicios, ChemSol ha mantenido un legado de productos innovadores para los clientes, basados en principios éticos y en la conservación de un alto nivel de responsabilidad social corporativa. Obtenga más información en chemsol.net

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones para el futuro, que son "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden sobrepasar el control de la compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas y los supuestos. En los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores figura un análisis detallado de estos factores e incertidumbres. Entre los factores que podrían afectar a estas declaraciones a futuro se incluyen, entre otros: la propagación geográfica extrema de la pandemia de COVID-19; la duración y gravedad de la pandemia de COVID-19; las medidas que puedan adoptar las autoridades gubernamentales para hacer frente o mitigar de otro modo el impacto de la pandemia de COVID-19; las posibles repercusiones negativas de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial y en nuestros clientes y proveedores; el impacto general de la pandemia de COVID-19 en nuestras actividades, en los resultados de las operaciones y nuestra situación financiera; otras fluctuaciones de las condiciones económicas generales, en particular en la producción industrial y la demanda de nuestros clientes; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productores o en las operaciones de nuestros clientes; aumento de la presión competitiva, incluyendo como resultado la consolidación de la competencia; cambios significativos en los precios, la demanda y la disponibilidad de productos químicos; nuestros niveles de endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda, y nuestra capacidad para obtener financiación adicional cuando sea necesario; el amplio espectro de leyes y reglamentos a los que estamos sujetos, incluyendo extensas leyes y reglamentos ambientales, de salud y de seguridad; la incapacidad para integrar el negocio y los sistemas de las empresas que adquirimos, incluyendo Nexeo Solutions, Inc., o de obtener los beneficios previstos de dichas adquisiciones; posibles interrupciones de la actividad y fallos de seguridad, incluidos incidentes de ciberseguridad; incapacidad de generar suficiente capital circulante; aumento de los costes de transporte y combustible y cambios en nuestra relación con proveedores externos; accidentes, fallos de seguridad, daños medioambientales, problemas de calidad y responsabilidad de los productos y retiradas de productos; fallos de entrega importantes o sistemáticos que afecten a nuestra red de distribución o a los productos que transportamos; riesgos operativos para los que es posible que no estemos adecuadamente asegurados; litigios en curso y otros riesgos legales y reglamentarios; los retos asociados a las operaciones internacionales; la exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés y las divisas; el posible deterioro del fondo de comercio; las deudas asociadas a adquisiciones, emprendimientos e inversiones estratégicas; los acontecimientos negativos que afecten a nuestros planes de pensiones y pensiones colectivas; las perturbaciones laborales asociadas a la parte sindicalizada de nuestra plantilla; y los demás factores descritos en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores. Advertimos que la información prospectiva que se presenta en este comunicado de prensa no constituye una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados o sugeridos por la información prospectiva que se incluye en este comunicado de prensa. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "planea", "busca", "espera", "pretende", "estima", "prevé", "cree" o "continúa", o los enunciados negativos correspondientes, variaciones de la misma o terminología similar. Toda información prospectiva aquí presentada es válida únicamente en la fecha de publicación de este comunicado de prensa. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la aparición de acontecimientos imprevistos, o de otra índole, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

