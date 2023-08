Univar Solutions conclut une transaction avec le fonds Apollo

David Jukes, président et directeur général d'Univar Solutions, a déclaré : « La finalisation de cette transaction marque le début d'un nouveau chapitre pour Univar Solutions, car nous renforçons notre position en tant que fournisseur mondial de premier plan de produits chimiques et d'ingrédients, avec une flexibilité accrue pour explorer les opportunités de croissance au profit des clients, des fournisseurs, des employés et de l'industrie. Je suis ravi d'être dans une position aussi avantageuse grâce à notre large gamme de produits et à notre présence accrue sur les marchés à croissance ciblée, à notre expérience client primée, à nos outils numériques de pointe et à notre portefeuille élargi de capacités de service. »

Sam Feinstein, partenaire d'Apollo Private Equity, a annoncé : « Nous sommes ravis de nous associer à David et à la talentueuse équipe d'Univar Solutions pour développer les solides bases de la Société et ses antécédents en matière d'innovation, en exploitant notre vaste expérience dans le secteur. Nous sommes convaincus du potentiel d'Univar et nous sommes impatients de nous lancer des projets passionnants pour aider à accélérer la croissance de la Société. »

Détails de la transaction

Selon les conditions de la transaction, une société affiliée au fonds Apollo a acquis toutes les actions en circulation d'Univar Solutions. Les actionnaires vont recevoir 36,15 $ en espèces pour chaque action ordinaire d'Univar Solutions (UNVR) qu'ils possèdent. Suite à la finalisation de la transaction, les actions ordinaires d'Univar Solutions ne sont plus négociées à la New York Stock Exchange.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC et Deutsche Bank Securities Inc. ont agi en qualité de conseillers financiers auprès d'Univar Solutions et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en qualité de conseiller principal d'Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP était le conseiller juridique du fonds Apollo.

J.P. Morgan Securities LLC a agi en qualité de principal conseiller financier d'Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC ont également agi en qualité de conseillers financiers auprès d'Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP était le conseiller juridique d'ADIA.

Déclarations prospectives et informations

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « envisage », « estime », « anticipe » ou d'autres termes similaires. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont soumises à cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société. Les facteurs potentiels qui pourraient affecter ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres : les conditions économiques générales, en particulier les fluctuations de la production industrielle et de la consommation, ainsi que le moment et l'ampleur des ralentissements économiques ; les changements importants dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités des clients ; l'augmentation des pressions concurrentielles, dont la consolidation des concurrents ; les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement ; les changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques ; les incidents de cybersécurité, dont les violations ; l'endettement de la Société, les restrictions imposées par ses instruments d'emprunt et les coûts associés à ceux-ci, ainsi que sa capacité à obtenir un financement supplémentaire ; les différentes lois et réglementations auxquelles la Société est soumise, dont les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité, ainsi que les modifications de la législation fiscale ; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant ; les difficultés liées au transport, dont l'augmentation des coûts du transport et du carburant, les changements dans la relation de la Société avec les transporteurs tiers, et la capacité d'attirer et de fidéliser des chauffeurs qualifiés ; les accidents, les manquements à la sécurité, les dommages environnementaux, les problèmes de qualité des produits, les défauts de livraison ou les risques liés à ses activités et aux matières dangereuses manipulées ; l'incapacité potentielle d'obtenir une couverture d'assurance adéquate ; les litiges en cours, les réclamations potentielles en matière de responsabilité pour les produits et les rappels, et d'autres risques environnementaux, juridiques et réglementaires ; les difficultés liées aux opérations internationales ; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés acquises, y compris l'incapacité à réaliser les avantages escomptés de ces acquisitions ; la dépréciation possible du goodwill et des actifs intangibles ; sa capacité à attirer ou à fidéliser une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée ; les évolutions négatives affectant ses fonds de pension et les pensions de plusieurs employeurs ; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de sa main-d'œuvre ; sa capacité à mettre en œuvre ses initiatives et ses objectifs liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), et l'attention juridique et réglementaire croissante portée aux critères ESG ; les impacts résultant du conflit en Ukraine ou des tensions géopolitiques qui y sont liées ; la capacité de la Société à se remettre d'une catastrophe ou d'un autre problème de continuité des activités dû à un ouragan, une inondation, un tremblement de terre, une attaque terroriste, une guerre, un conflit, une pandémie, une violation de la sécurité, une cyberattaque, une perte d'énergie, une panne de télécommunications ou tout autre événement naturel ou d'origine humaine, y compris la capacité à fonctionner à distance pendant des perturbations à long terme telles que la pandémie de COVID-19 ; l'impact des crises de santé publique, telles que les pandémies (y compris la pandémie de COVID-19) et les épidémies, et toute politique ou action connexe de l'entreprise ou du gouvernement visant à protéger la santé et la sécurité des personnes, ou toute politique ou action gouvernementale visant à maintenir le fonctionnement des économies et des marchés nationaux ou mondiaux, y compris toute action ou politique de quarantaine, de « mise à l'abri sur place », de confinement, de réduction des effectifs, de distanciation physique, de fermeture ou toute autre action ou politique similaire ; les actions de tiers, y compris d'agences gouvernementales ; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Pour plus d'informations sur les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats et événements réels et ceux prévus dans le présent document, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Vous pouvez aussi consulter d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris les rapports courants sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q qui ont suivi. Nous vous avertissons que les déclarations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement de ceux présentés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un leader mondial de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients spécialisés représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'utilisations. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, bien nourries, propres et en sécurité, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, rendez-vous sur univarsolutions.com.

À propos d'Apollo

Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement excédentaire à chaque point du spectre risque/rendement, de l'investment grade au capital-investissement, en nous concentrant sur trois stratégies d'investissement : rendement, hybridité et investissement en actions. Depuis plus de trente ans, notre expertise en matière d'investissement sur notre plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions innovantes en matière de capital pour la croissance. Grâce à Athene, notre entreprise de services de retraite, nous nous spécialisons dans le soutien à la sécurité financière des clients en proposant une gamme de produits d'épargne-retraite et en agissant comme fournisseur de solutions destinées aux institutions. Notre approche patiente, créative et avisée de l'investissement aligne nos clients, les entreprises dans lesquelles nous investissons, nos employés et les communautés sur lesquelles nous avons un impact, afin d'élargir les opportunités et d'obtenir des résultats positifs. Au 31 mars 2023, Apollo avait environ 598 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.apollo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.