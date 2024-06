Univar Solutions distribuirá en regiones europeas ingredientes para alimentos y bebidas de Ingredion

"Nos complace enormemente seguir ampliando nuestra relación con Ingredion, un socio proveedor con una destacada cartera global de ingredientes especializados en nutrición, salud y bienestar", explicó Nick Powell, vicepresidente senior y presidente de la división de Ingredientes y Especialidades de Univar Solutions. "Univar Solutions e Ingredion son dos de las empresas más influyentes y respetadas, conocidas por ofrecer soluciones de ingredientes innovadoras y de alto rendimiento. A medida que buscamos dar forma positiva al futuro de la alimentación, nuestra continua asociación a lo largo de muchos años refuerza nuestro compromiso compartido de ofrecer ingredientes excepcionales, servicio, calidad e innovación a clientes de todo el mundo. Valoramos la confianza que Ingredion ha depositado en nosotros y en nuestro equipo Foodology by Univar Solutions dedicado, ya que aprovechamos nuestro fuerte alcance comercial para abrir nuevas áreas de crecimiento para clientes de todo el mundo".

Con la creciente conciencia de la salud y una nutrición más sostenible en la mente de los consumidores, se demandan productos que aporten no sólo sabor, sino también valor y nutrición, y que tengan un origen sostenible. Los fabricantes de alimentos y bebidas buscan cada vez más formas de añadir beneficios nutricionales, de salud y bienestar a sus productos. Juntos, Ingredion y Univar Solutions pueden proporcionar a los fabricantes una cartera de ingredientes alimentarios líder e innovadora que incluye almidones modificados, orgánicos y de etiqueta limpia, proteínas de origen vegetal y productos de edulcorante natural Stevia. Los ingredientes alimentarios de Ingredion funcionan en una amplia gama de aplicaciones que van desde panadería y lácteos hasta salados y bebidas. Estas innovaciones están diseñadas para mejorar el rendimiento del producto y el atractivo para el cliente, facilitando reducciones en el contenido de grasa y azúcar, junto con mejoras en la textura y la eficiencia de costes. Junto con un etiquetado favorable para el consumidor, estos esfuerzos conducen a la introducción en el mercado de productos de mayor calidad.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con Univar Solutions en mercados europeos clave", afirmó Michael O'Riordan, vicepresidente senior de textura y soluciones saludables para EMEA y Asia-Pacífico en Ingredion. "Esta colaboración mejorada proporcionará a nuestros clientes un mejor acceso a herramientas digitales y conocimientos estratégicos para un crecimiento acelerado, lo que refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras en textura y salud. Nuestros esfuerzos combinados tienen como objetivo aumentar nuestra capacidad de respuesta y velocidad de comercialización, permitiendo a nuestros clientes adaptarse rápidamente a las tendencias de consumo con soluciones de ingredientes relevantes".

Desde la innovación en ingredientes especiales hasta la comprobación de recetas, marcas alimentarias de todos los tamaños acuden a Foodology by Univar Solutions para que les ayude a afrontar los retos del desarrollo de productos. Chefs y científicos especializados en alimentación actualizan y desarrollan fórmulas para mejorar la eficacia de los productos a través de su red de centros de soluciones alimentarias y cocinas de pruebas en todo el mundo. Las empresas colaborarán dentro de los Centros de Soluciones Globales de Univar Solutions, incluida una ubicación emblemática en Essen (Alemania). Estos centros de innovación, en los que trabajan destacados químicos, científicos especializados en alimentación y especialistas en desarrollo de aplicaciones, ayudan a los clientes a resolver los problemas de sus productos, a responder a las últimas tendencias del mercado y a llevar sus productos al siguiente nivel.

Acerca de Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede en los suburbios de Chicago, es un proveedor líder mundial de soluciones de ingredientes que atiende a clientes en casi 120 países. Con unas ventas netas anuales en 2023 de aproximadamente 8.000 millones de dólares, la empresa transforma cereales, frutas, verduras y otros materiales de origen vegetal en soluciones de ingredientes de valor añadido para los mercados de la alimentación, las bebidas, la nutrición animal, la elaboración de cerveza y la industria. Con los centros de innovación Ingredion Idea Labs® ubicados en todo el mundo y más de 12.000 empleados, la compañía co-crea con los clientes y cumple su propósito de unir el potencial de las personas, la naturaleza y la tecnología para hacer la vida mejor. Visite ingredion.com para obtener más información y las últimas noticias de la empresa.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primer nivel de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y la mayor fuerza de ventas técnicas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y a centrarse en Crecer Juntos. Más información en univarsolutions.com .

