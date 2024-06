Univar Solutions vertreibt in ausgewählten europäischen Regionen die funktionellen Lebensmittel- und Getränkezutaten von Ingredion, die von Lebensmittelherstellern zur Entwicklung innovativer Ernährungslösungen verwendet werden

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Beziehung zu Ingredion weiter ausbauen können. Ingredion ist ein Partner mit einem herausragenden globalen Portfolio an Spezialzutaten für Ernährung, Gesundheit und Wellness", sagte Nick Powell, leitender Vizepräsident und Divisionsleiter für Zutaten und Spezialitäten bei Univar Solutions. „Univar Solutions und Ingredion sind zwei der einflussreichsten und angesehensten Unternehmen, die dafür bekannt sind, innovative und leistungsstarke Lösungen für Ingredienzien anzubieten. In unserem Bestreben, die Zukunft der Lebensmittel positiv zu gestalten, unterstreicht unsere langjährige Partnerschaft unser gemeinsames Engagement, unseren Kunden auf der ganzen Welt außergewöhnliche Zutaten, Service, Qualität und Innovation zu bieten. Wir schätzen das Vertrauen von Ingredion in uns und unser engagiertes Foodology by Univar Solutions Team, da wir unsere starke kommerzielle Reichweite nutzen, um neue Wachstumsbereiche für Kunden weltweit zu erschließen."

Angesichts des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher und einer nachhaltigeren Ernährung sind Produkte gefragt, die nicht nur schmecken, sondern auch wertvoll und nahrhaft sind und einen nachhaltigen Ursprung haben. Lebensmittel- und Getränkehersteller suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Produkte mit Nährwert-, Gesundheits- und Wellnessvorteilen zu versehen. Gemeinsam können Ingredion und Univar Solutions Herstellern ein führendes, innovatives Portfolio an Lebensmittelzutaten bieten, das modifizierte, biologische und Clean-Label-Stärken, pflanzliche Proteine und natürliche Stevia-Süßstoffe umfasst. Die Lebensmittelzutaten von Ingredion eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, von Backwaren und Milchprodukten bis hin zu kulinarischen Produkten und Getränken. Diese Innovationen sollen die Produktleistung und die Attraktivität für die Kunden erhöhen, indem sie eine Reduzierung des Fett- und Zuckergehalts sowie Verbesserungen der Textur und der Kosteneffizienz ermöglichen. Gepaart mit einer verbraucherfreundlichen Kennzeichnung führen diese Bemühungen zur Markteinführung von Produkten höherer Qualität.

„Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Univar Solutions in den europäischen Schlüsselmärkten", sagte Michael O'Riordan, leitender Vizepräsident für Textur und gesundheitsfördernde Lösungen für EMEA und Asien-Pazifik bei Ingredion. „Diese verstärkte Zusammenarbeit wird unseren Kunden einen verbesserten Zugang zu digitalen Werkzeugen und strategischen Erkenntnissen für ein beschleunigtes Wachstum bieten und spiegelt unser Engagement für innovative Lösungen im Bereich Textur und Gesundheit wider. Unsere gemeinsamen Anstrengungen zielen darauf ab, unsere Reaktionsfähigkeit und die Geschwindigkeit der Markteinführung zu erhöhen, sodass unsere Kunden sich mit relevanten Lösungen für Zutaten schnell auf Verbrauchertrends einstellen können."

Von der Innovation von Spezialzutaten bis hin zu Rezepturtests wenden sich Lebensmittelmarken jeder Größe an Foodology by Univar Solutions, um Herausforderungen in der Produktentwicklung zu bewältigen. Erfahrene Küchenchefs und Lebensmittelwissenschaftler aktualisieren und entwickeln Formeln, um die Wirksamkeit der Produkte über das weltweite Netzwerk von Food Solution Centern und Testküchen zu verbessern. Die Unternehmen werden im Rahmen der Global Solutions Centers von Univar Solutions zusammenarbeiten, darunter ein Flaggschiff-Standort in Essen, Deutschland. Die Mitarbeiter dieser Innovationszentren sind führende Chemiker, Lebensmittelwissenschaftler und Spezialisten für die Anwendungsentwicklung. Sie helfen Kunden, Produktprobleme zu lösen, den neuesten Markttrends gerecht zu werden und ihre Produkte auf die nächste Stufe zu heben.

Erfahren Sie mehr darüber, wie die langjährige Partnerschaft von Univar Solutions und Ingredion das Lebensmittelerlebnis für die Verbraucher von heute verbessert.

Informationen zu Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) hat seinen Hauptsitz in einem Vorort von Chicago und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Zutaten, der Kunden in fast 120 Ländern bedient. Mit einem Jahresumsatz von ca. 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutaten für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion Idea Labs®Innovationszentren auf der ganzen Welt und mehr als 12.000 Mitarbeitern schafft das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden neue Produkte und erfüllt seinen Zweck, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Besuchen Sie ingredion.com für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden Rechts in Bezug auf finanzielle und betriebliche Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

