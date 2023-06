Univar Solutions divulga relatório de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG) de 2022

Destaques marcam o progresso em direção às metas da ESG para 2025 e além, incluindo as principais metas de emissões para impulsionar a jornada da empresa para um futuro livre de carbono.

DOWNERS GROVE, Illinois, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, lançou hoje seu relatório ESG 2022, que está disponível no site da Univar Solutions em https://www.univarsolutions.com/sustainability. O relatório acompanha o progresso da Univar Solutions em relação às suas metas de ESG no ano passado e compartilha os destaques das métricas de 2022 incluindo:

Progresso significativo nas metas ambientais:

Reduzimos nossas emissões absolutas dos escopos 1 e 2 em 16,31% em relação à nossa linha de base. 1

Divulgamos nosso segundo ano de emissões do escopo 3 e apresentamos reduções em áreas-chave, resultando em uma redução de intensidade de 25,26% de nossas emissões gerais do escopo 3. 2,3

Reduzimos o total de resíduos perigosos absolutos em 25,3% em comparação com nossa linha de base.1

Reforço do impacto positivo na sociedade:

Tivemos o nosso ano mais seguro desde 2015, reduzindo nossa Taxa Global de Casos de Incidente (TCIR) em 30% para 0,33 em 2022, em comparação com nossa linha de base 1 de 0,47.

de 0,47. Aumentamos as taxas de representação diversificada em gênero e etnia em nível de líder - pessoas, alcançando uma de nossas metas antes do previsto.

Evoluímos significativamente nosso programa de engajamento comunitário, lançando nosso programa de títulos comunitários e abrindo mais oportunidades de voluntariado para nossos funcionários.

Problemas avançados de governança:

Fortalecemos nossas atividades de fornecimento sustentável, implementando nosso Código de Conduta do Fornecedor para novos fornecedores e centenas de fornecedores legados nos Estados Unidos, cobrindo mais de 32,5% de nossos fornecedores de produtos (medido pelo gasto 4 ).

). Iniciamos nosso programa global de avaliação de sustentabilidade de fornecedores, centrado no emprego da plataforma de sustentabilidade da cadeia de suprimentos EcoVadis, com 44,5% de nossos fornecedores de produtos (medido pelo gasto 4 ).

). Aumentamos a classificação de terceiros de nossa empresa na maioria de nossas plataformas de avaliação.

"Tenho o prazer de ver como nossos funcionários continuaram demonstrando excelência em tudo o que fazemos e de ver nosso progresso constante em direção ao nosso novo conjunto de metas para 2025 e além", disse David Jukes, presidente e CEO. "À medida que continuamos focados em oferecer valor ambiental e social por meio de nossos negócios e cadeia de valor, permanecemos firmes em nossos compromissos para avançarmos nossa jornada de sustentabilidade".

Ao longo de 2022, a Univar Solutions alcançou vários reconhecimentos, incluindo receber uma baixa classificação de risco ESG pela Sustainalytics, colocando a empresa entre as 14% melhores de nosso setor, bem como ser nomeada pela Newsweek como membro de sua lista de empresas mais responsáveis dos EUA em 2023. A empresa também foi indicada como Melhor Lugar para Trabalhar pela Igualdade LGBTQ+ pela Human Rights Campaign (HRC) Foundation, após receber a nota 100 no Índice de Patrimônio Corporativo (CEI) pelo segundo ano consecutivo, mantendo o reconhecimento como Great Place To Work® (Ótimo Local para Trabalhar) no Brasil e no México.

"Tenho o prazer de ver nosso negócio progredir tão fortemente até o momento, e sou realmente grata a nossos funcionários em todo o mundo por viabilizarem isso", disse Jen McIntyre, diretora de pessoas e cultura, e líder executiva de ESG da Univar Solutions. "A ESG é fundamental para nossa capacidade de cuidar de nossos clientes e fornecedores, ao mesmo tempo em que desenvolve a empresa e continua nossos esforços para construirmos um futuro melhor para as gerações futuras".

"Nossa jornada no cumprimento de nossas metas de ESG continua e eu não poderia estar mais orgulhoso à medida que posicionamos a Univar Solutions para atingir esses objetivos, ao mesmo tempo em que cumprimos nosso propósito", disse Liam McCarroll, diretor global de sustentabilidade. "Embora ainda haja muito trabalho, estou confiante em nosso impulso e sei que podemos fazer uma contribuição positiva e superar os desafios globais, porque a sustentabilidade é uma parte central de nosso plano estratégico".

Para uma análise completa do progresso da Univar Solutions para um futuro mais sustentável, consulte o relatório de sustentabilidade completo em: https://www.univarsolutions.com/esg-resources

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma das maiores distribuidoras globais de produtos e ingredientes químicos especializados, com portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado do setor e a maior força de vendas da América do Norte, conhecimento inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas de classe mundial, e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. A Univar Solutions tem o compromisso de ajudar clientes e fornecedores a inovarem e crescerem juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

1. A linha de base para as metas até 2025 é calculada a partir da média do desempenho de 2019 e 2020.

2. A linha de base para as emissões do escopo 3 é calculada no desempenho de 2021.

3. A intensidade do escopo 3 é calculada com base em (tCO2e por $m de vendas).

4. Medida por porcentagem total de despesas diretas dos produtos.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui determinadas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e perspectivas para o futuro, que são "declarações prospectivas" de acordo com a seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da empresa.

