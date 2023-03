Univar Solutions é adquirida pela Apollo Funds por US$ 8,1 bilhões

Acionistas receberão US$ 36,15 por ação em dinheiro

DOWNERS GROVE, ILLINOIS e NOVA YORK, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou a "Empresa") e Apollo (NYSE: APO) anunciaram hoje que os fundos administrados por afiliadas da Apollo (a "Apollo Funds") firmaram um acordo de fusão definitivo para adquirir a Empresa em uma transação paga integralmente em dinheiro, valorizando a empresa em aproximadamente US$ 8,1 bilhões. A transação inclui um investimento minoritário de uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA").

Apollo Funds

O acordo estabelece que os acionistas da Univar Solutions receberão US$ 36,15 por ação em dinheiro, o que representa uma bonificação de 20,6% sobre o valor de fechamento da bolsa de 22 de novembro de 2022. A contraprestação da transação também representa uma bonificação de 33,6% sobre o valor médio ponderado por volume da Univar Solutions pelo período de 30 dias de negociações que foi encerrado em 22 de novembro de 2022.

"Estamos felizes por termos firmado esse acordo com a Apollo, que fornecerá valor em dinheiro certo e imediato para os acionistas da Univar Solutions", disse Chris Pappas, Presidente da Diretoria (a "Diretoria") da Univar Solutions. "A decisão do Conselho segue uma análise abrangente das oportunidades de criação de valor para a Univar Solutions. Estamos confiantes de que a transação é o caminho certo a ser seguido, e que ela atinge nosso objetivo de maximizar o valor para os acionistas da Univar Solutions".

David Jukes, Presidente e Diretor Executivo da Univar Solutions, disse: "Nos últimos três anos, transformamos a Empresa, colocando o cliente no centro de tudo o que fazemos — o que solidificou nossa posição de liderança como serviço de valor agregado e provedora de soluções. A transação reflete o sucesso da nossa estratégia e agrega valor substancial aos nossos acionistas. Ela é prova dos esforços incansáveis de meus colegas, cujo compromisso com nosso propósito de ajudar a manter nossas comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras possibilitou o nosso sucesso. Na Apollo, temos o prazer de ganhar uma parceira para apoiar o investimento contínuo em nosso portfólio, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com sua equipe, à medida que expandimos a Univar Solutions e atendemos nossos principais fornecedores e clientes globalmente".

Sam Feinstein, sócio de capital privado da Apollo, disse: "A Univar é uma das maiores distribuidoras globais de produtos e ingredientes químicos especializados, abastecendo uma vasta gama de indústrias com soluções inovadoras, seguras e sustentáveis. Nos últimos anos, David e sua equipe fizeram um tremendo progresso aprimorando a experiência do cliente, e nós acreditamos que a Univar pode acelerar sua estratégia de longo prazo ao fazer parte do portfólio da Apollo Fund. Esperamos alavancar nossa ampla experiência no setor para apoiar a gestão nesta próxima fase empolgante".

Detalhes da transação

O acordo de fusão, que foi aprovado por unanimidade pela Diretoria da Univar Solutions, estabelece que os acionistas da Univar Solutions receberão US$ 36,15 em espécie por cada ação ordinária que tiverem.

A transação será financiada com capital fornecido pela Apollo Funds, um investimento acionário minoritário de uma subsidiária integral da ADIA, e um pacote comprometido com o financiamento da dívida.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2023, sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Univar Solutions e o recebimento das aprovações regulatórias. A transação não está sujeita a uma condição de financiamento.

Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Univar Solutions não serão mais negociadas na New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova York), e a Univar Solutions se tornará uma empresa privada. A Univar Solutions continuará operando sob o nome e marca Univar Solutions, e manterá uma presença global.

A descrição acima do acordo de fusão e das transações contempladas por ele está sujeita e está qualificada integralmente em referência aos termos completos do acordo de fusão, que a Univar Solutions arquivará junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA como uma demonstração de um relatório atual no Formulário 8-K.

Consultores

Goldman Sachs & Co. LLC e Deutsche Bank Securities Inc. atuam como consultores financeiros da Univar Solutions, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atua como advogado principal da Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como assessoria jurídica da Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC atua como consultor financeiro principal da Apollo. BMO Capital Markets; BNP Paribas Securities Corp.; Credit Suisse; Guggenheim Securities, LLC; HSBC Securities (USA) Inc.; Mizuho Securities USA LLC; RBC Capital Markets, LLC; e Wells Fargo Securities, LLC também atuam como consultores financeiros da Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atua como assessor jurídico da ADIA.

